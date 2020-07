Blau-gelben Lieblingsort verraten und jede Woche tolle Preise gewinnen.

NIEDERÖSTERREICH. Marion Hoffegger, herzlichen Glückwunsch. Sie sind die zweite Gewinnerin der Sommeraktion "Erfrischend einmalig". Sie dürfen sich über einen 150 Euro-Genussgutschein der Niederösterreichischen Wirtshauskultur freuen. Außerdem sind Sie jetzt quasi Tourismusbotschafterin Niederösterreichs. Na gut, halboffiziell. Auf jeden Fall haben Sie in unserer Gruppe die Facebook-Fans begeistert. Und es geht weiter.

Verraten auch Sie uns, wo die schönsten Ecken des Landes sind. Egal ob Felsen, Fluss oder kulinarischer Geheimtipp. Jedes Foto zählt, denn wir suchen die einmaligsten Orte Niederösterreichs. Sie wissen, was sich vor Ihrer Haustür versteckt. Zeigen Sie es allen, die heuer das eigene Land erkunden. Neben Wochenpreisen gibt es auch einen 1.000 Euro-Genießerzimmer-Urlaub zu gewinnen.

Mitmachen ist ganz einfach. Einfach online gehen und Foto deines Geheimtipps, schönsten Platzes, Sees, Winkerls etc. posten.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung: „Alle, die ihren Ausflug oder ihr Foto auf Facebook posten und teilen, nehmen an der wöchentlichen Verlosung teil. Zu gewinnen gibt's jede Woche einen 150 Euro-Gutschein der Niederösterreichischen Wirtshauskultur. Am Ende wählt die Community den Hauptgewinn. Dafür winken 1.000 Euro für einen Aufenthalt in einem Genießerzimmer in Niederösterreich.“