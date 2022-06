Die Rettungshunde Niederösterreich wurden in der vergangenen Woche sehr gefordert; Ehrenamtliche Helfer im Einsatz zur Suche von vermissten Personen

Fünf Einsätze innerhalb einer Woche, davon vier Nachteinsätze, neben dem üblichen Training; Bei allen 5 Einsätzen wurden die Personen von den beteiligten Einsatzkräften gefunden bzw. meldeten sie sich selbst wieder; 4 Öffentlichkeitstermine, einer davon zur Unterstützung der Rettungshunde Tirol; Arbeitsbesuch einer internationalen Messe in Deutschland

NÖ. Die vergangene Woche war eine sehr arbeitsreiche für die HundeführerInnen der Rettungshunde Niederösterreich. Bei fünf Sucheinsätzen galt es, die jeweilige vermisste Personen aufzuspüren. In den meisten Fällen handelte es sich um demente Personen, welche Hilfe benötigten, in einem Falls wurde eine jugendliche Person vermisst. In Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften der Feuerwehr, der Polizei und der anderen Rettungshundeorganisationen konnten alle Einsätze zu einem guten Ende gebracht werden.

„Unsere Teams sind rund um die Uhr abrufbereit, um vermisste Personen zu suchen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen um den HundeführerInnen recht herzlich zu danken. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie neben ihren regulären Jobs so viel Zeit in diese ehrenamtliche Arbeit investieren! Gerade in der letzten Woche wurde in 4 Nächten durchgesucht, DANKE.“,

so Obmann LAbg. Anton Erber.

Von Melk bis Tulln

Neben den Einsätzen präsentierten sich unsere Teams auch bei vier verschiedenen Veranstaltungen. Neben den Bezirksfesten in Melk und Krems waren Sie auch beim Schutzengelfest in den Garten Tulln aktiv um den Kindern den richtigen Umgang mit Hunden näher zu bringen. Zwei Kolleginnen machten sich am Samstag sogar auf den Weg nach Kufstein um dort die neu gegründete Einheit der Rettungshunde Tirol bei einem großen Fest zu unterstützen.

Die letzte Woche verlief ganz nach dem Motto:

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen.

Allgemeines zum Verein Rettungshunde Niederösterreich:

Zu jeder Tages-, Nacht- und Jahreszeit sind die ehrenamtlichen Mitglieder mit ihren Hunden bereit, sich sofort auf den Weg zum Einsatzort zu begeben. Der von Karin Kuhn geführte Verein zählt mit durchschnittlich 60 Alarmierungen pro Jahr zu den einsatzstärksten Rettungshunde-Einheiten des Landes Niederösterreich.

Die Anforderung der der Rettungshunde Niederösterreich kann sowohl von Privatpersonen als auch durch die Behörden rund um die Uhr erfolgen. Der Einsatz dieser Hunde ist für jeden kostenfrei.

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Rettungshunde Niederösterreich:

