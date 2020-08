Immunität gegen Coronaviren bei asymptomatischen Personen

Eine neue Studie des Karolinska Institutet und der Karolinska Universitätsklinik zeigt, dass viele Menschen mit leichtem oder asymptomatischem COVID-19 eine so genannte T-Zell-vermittelte Immunität gegen das neue Coronavirus zeigen, auch wenn sie nicht positiv auf Antikörper getestet wurden. Nach Ansicht der Forscher bedeutet dies, dass die öffentliche Immunität wahrscheinlich höher ist, als Antikörpertests vermuten lassen. Der Artikel wurde mittlerweile der Peer-Review unterzogen und in der angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift Cell veröffentlicht.

„T-Zellen sind eine Art weißer Blutkörperchen, die darauf spezialisiert sind, virusinfizierte Zellen zu erkennen und sind ein wesentlicher Bestandteil des Immunsystems", sagt Marcus Buggert, Assistenzprofessor am Zentrum für Infektionsmedizin, Karolinska Institutet, und einer der Hauptautoren des Papiers. "Fortschrittliche Analysen haben es uns nun ermöglicht, die T-Zell-Antwort während und nach einer COVID-19-Infektion im Detail zu kartieren. Unsere Ergebnisse zeigen, dass etwa doppelt so viele Menschen eine T-Zell-Immunität entwickelt haben wie diejenigen, bei denen wir Antikörper nachweisen können.

In der vorliegenden Studie führten die Forscher immunologische Analysen von Proben von über 200 Personen durch, von denen viele leichte oder keine Symptome von COVID-19 aufwiesen. Die Studie schloss stationäre Patienten der Karolinska-Universitätsklinik und andere Patienten und ihre exponierten asymptomatischen Familienmitglieder ein, die nach einem Urlaub in den Alpen im März nach Stockholm zurückgekehrt waren. Gesunde Blutspender, die in den Jahren 2020 und 2019 Blut gespendet haben (Kontrollgruppe), wurden ebenfalls einbezogen.

T-Zell-Immunität bei asymptomatischen Personen

Die Professorin Soo Aleman und ihre Kollegen an der Infektionsklinik des Karolinska-Universitätskrankenhauses haben die Patienten und ihre Familien seit der Zeit der Krankheit überwacht und getestet.

„Eine interessante Beobachtung war, dass nicht nur Personen mit nachgewiesenem COVID-19 eine T-Zell-Immunität zeigten, sondern auch viele ihrer exponierten asymptomatischen Familienmitglieder", sagt Soo Aleman. „Darüber hinaus wiesen etwa 30 Prozent der Blutspender, die im Mai 2020 Blut gespendet hatten, COVID-19-spezifische T-Zellen auf, eine Zahl, die viel höher ist, als frühere Antikörpertests gezeigt haben".

Die T-Zell-Antwort stimmte mit Messungen überein, die nach der Impfung mit zugelassenen Impfstoffen für andere Viren durchgeführt wurden. Patienten mit schwerem COVID-19 entwickelten oft eine starke T-Zell-Antwort und eine Antikörperreaktion; bei Patienten mit milderen Symptomen war es nicht immer möglich, eine Antikörperreaktion zu erkennen, aber trotzdem zeigten viele noch eine ausgeprägte T-Zell-Antwort.

Gute Nachrichten aus der Perspektive der öffentlichen Gesundheit

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die öffentliche Immunität gegen COVID-19 wahrscheinlich deutlich höher ist, als Antikörpertests vermuten lassen", sagt Professor Hans-Gustaf Ljunggren vom Zentrum für Infektionsmedizin, Karolinska Institutet, und Co-Senior-Autor. „Wenn dies der Fall ist, ist dies aus Sicht der öffentlichen Gesundheit natürlich eine sehr gute Nachricht", sagt Professor Hans-Gustaf Ljunggren vom Zentrum für Infektionsmedizin, Karolinska Institutet, und Co-Senior-Autor.

T-Zell-Analysen sind komplizierter durchzuführen als Antikörpertests und werden daher derzeit nur in spezialisierten Labors, wie dem des Zentrums für Infektionsmedizin des Karolinska Institutet, durchgeführt.

„Es müssen jetzt sowohl an T-Zellen als auch an Antikörpern größere und mehr Längsschnittstudien durchgeführt werden, um zu verstehen, wie langlebig die Immunität ist und wie diese verschiedenen Komponenten der COVID-19-Immunität zusammenhängen", sagt Marcus Buggert.

