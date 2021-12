Was tust du, wenn du mal nicht weiter weißt? An wen wendest du dich, wenn ein Problem unüberwindbar scheint und du nicht an dich glaubst? Norbert Hochenauer hat im Oktober dieses Jahres ein Buch für Kinder geschrieben, das in genau diesen Momenten helfen soll.

NÖ. "Wenn es eine Blume durch den Asphalt schafft, hast auch du die Kraft alles zu erreichen." Diesen Spruch liest man gleich auf den ersten Seiten des Buches von Norbert Hochenauer. Es ist ein Buch, das von Kindern für Kinder geschrieben wurde und genau diesen in hilflosen Momenten helfen soll.

Über das Buch

Das Vorwort des Buches hat niemand geringeres als Marlies Reich (vormals Schild), eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen Österreichs, geschrieben. Sie erzählt darin von Erfolgen und Misserfolgen und allem dazwischen.

Im Anschluss daran folgt noch eine kurze Einführung vom Autor selbst, bis es dann gleich mit der ersten Geschichte los geht.

Das Besondere

Alle Kurzgeschichten aus dem Buch wurden von Kindern geschrieben und sollen anderen Kindern, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden, Zuversicht und Hoffnung geben. So können Kinder in einer Sprache, die ihnen vertraut ist, von Gleichgesinnten lesen und so Mut schöpfen. Auf diese Weise sollen Kinder Selbstvertrauen und entwickeln.

Du kannst dir hier mit unserer Leseprobe selbst einen ersten Eindruck von dem Buch verschaffen!





Hard Facts