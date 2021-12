Über 800 Mal musste die Bergrettung im Jahr 2021 ausrücken. Dafür und für den fordernden Unterstützungs-Einsatz beim Waldbrand in Hirschwang sagen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf stellvertretend dem Landesleiter der Bergrettung NÖ/W Matthias Cernusca und Bergretterinnen und Bergrettern aus Reichenau Danke. Mithilfe von Sponsoren wurde eine großzügige Jause für die Versorgung der Mannschaften ermöglicht.

NÖ (red.) „Die Bergrettung NÖ/W ist wichtiges Mitglied unserer Sicherheitsfamilie Niederösterreich. Wir danken für 800 ehrenamtliche Einsätze, die die freiwilligen Bergretterinnen und Bergretter in diesem Jahr absolviert haben und dafür, dass sie dort helfen, wo Patientinnen und Patienten und vermisste Personen in alpinen Notlagen nicht mehr aus eigener Kraft weiterkönnen oder weiterwissen.“, so LH Johanna Mikl-Leitner und LH-Stv. Stephan Pernkopf.