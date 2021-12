+++15.12.2021+++

In Niederösterreich gehen die positiven PCR-Testungen weiter zurück. So wurden gestern 66 positive Tests in den Schulen registriert. In der Vorwoche waren es noch 105. Darüber hinaus gibt es mit heutigem Stand keine geschlossene Schule und nur 11 geschlossene Klassen in Niederösterreich.



„Das ist ein eindeutiger Trend nach unten und wir hoffen, dass dies auch so bleibt“,

bilanzieren Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras.

+++11.12.2021+++

In Niederösterreich gehen die positiven PCR-Testungen an den Schulen weiter zurück. So wurden gestern 105 positive Tests in den Schulen registriert. In der Vorwoche wurden am Dienstag noch 230 positive Tests und am Donnerstag 127 positive Tests registriert. In dieser Woche wurde aufgrund des Feiertages nur gestern getestet.



„Der positive Trend ist aber klar ersichtlich. Darüber hinaus gibt es mit heutigem Stand keine geschlossene Schule und 21 geschlossene Klassen in Niederösterreich. Das ist ein eindeutiger Trend und wir hoffen, dass dies auch so bleibt“,

Zu begrüßen ist daher auch die klare und vorausblickende Planung für die Schulen bis zu den Weihnachtsferien und auch darüber hinaus. Um an den Schulen Konstanz zu erhalten, wird die Sicherheitsphase bis einschließlich zum Ende der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien, also bis zum 14.1.2022, verlängert. Das gibt für die Schulen Planbarkeit und Sicherheit.

+++8.12.2021+++

Mit über 80 Prozent Anwesenheit ist ein Großteil der Schülerinnen und Schüler weiterhin im Lockdown an Niederösterreichs Schulen im Präsenzunterricht.





„Seit vergangener Woche gibt es durch eine zweite PCR-Testung in den niederösterreichischen Schulen außerdem noch ein weiteres Sicherheitsnetz für unsere Bildungseinrichtungen. PCR-Tests finden in Niederösterreich nun immer am Dienstag und am Donnerstag statt. Trotzdem haben wir bei zwei Testrunden genauso viele positive Fälle wie in der Vorwoche mit nur einem PCR-Test entdeckt“,

erklärt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

331 positive Testergebnisse gab es in der letzten Woche, davor 330 und vor drei Wochen 557 positiv getestete Schülerinnen und Schüler insgesamt in Niederösterreich, und aktuell keine geschlossene Schule.

„Zusätzlich schaffen die vereinheitlichten Quarantäne-Regeln an den Schulen auch mehr Klarheit und noch ein Stück mehr Sicherheit für alle am Schulsystem Beteiligten. Wenn eine Klasse ab zwei positiven Fällen in Quarantäne muss, so bringt das Klarheit und Berechenbarkeit an unseren Schulen“,

so Teschl-Hofmeister.

+++30.11.2021+++

Über 80 Prozent der NÖ SchülerInnen im Präsenzunterricht

LR Teschl-Hofmeister/Heuras: Impfung ist einzig nachhaltige Waffe im Kampf gegen die Pandemie

NÖ. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler bzw. der Eltern und Erziehungsberechtigten hat sich auch in der zweiten Woche des Lockdowns für den präsenten Schulbesuch entschieden. So sind auch in dieser Woche über 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht gewesen (83 Prozent in der Primarstufe, 83 Prozent in der Sekundarstufe I und 84 Prozent in der Sekundarstufe II). Zwischen den Schulstufen gibt es also auch in dieser Woche kaum Unterschiede.



„Dies ist auch ein Beweis dafür, dass die getroffene Entscheidung, den Unterricht weiterhin zu ermöglichen, richtig war. Es war immer unser größtes Ziel, dass die Schulen so lange wie möglich im Präsenzunterricht bleiben und das ist Dank der umfangreichen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen auch gelungen“,

erklären Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras.

Neue Sicherheitsvorkehrungen



Besonders erfreulich ist auch, dass es in dieser Woche keine geschlossene Schule mehr gibt – in der Vorwoche waren es noch fünf Schulen und auch die Anzahl der geschlossenen Klassen ist auf 39 zurückgegangen – am vergangenen Freitag waren es noch 93.



„Ab dieser Woche wird es durch die zweite PCR-Testung noch ein weiteres Sicherheitsnetz für unsere Schulen geben. PCR getestet wird in Niederösterreich ab nun immer am Dienstag und am Donnerstag“,

erklären Teschl-Hofmeister und Heuras, und betonen: „Für mehr Klarheit und noch ein Stück mehr Sicherheit wird auch die geplante Vereinheitlichung der Quarantäne-Regeln an den Schulen ab dieser Woche sorgen. Wenn eine Klasse ab zwei positiven Fällen in Quarantäne muss, so schafft das Berechenbarkeit in unseren Schulen.“

85 Prozent der Pädagogen geimpft

Alle gesetzten Maßnahmen, seien wichtige Begleitmaßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Die einzige nachhaltige Waffe sei aber die Impfung: „Mit einer Impfquote von 85 Prozent bei den Pädagoginnen und Pädagogen liegen wir sehr gut, aber unser Ziel muss sein, dass sich möglichst alle Pädagoginnen und Pädagogen impfen lassen. Wir ersuchen aber auch alle Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, dass sie sich gemeinsam mit ihren Kindern über die Impfung informieren. Organisiert werden die Impfmöglichkeiten durch die bewährte Impfkoordination von Notruf 144. Geimpft werden kann in den Impfbussen, die wir zu den Schulen bringen, durch die niedergelassenen Ärzte und zu einem Teil auch direkt an Schulen, wo dies gewünscht wird. Wir sind davon überzeugt, dass der einzige Weg aus der Krise die Impfung ist“, so Teschl-Hofmeister und Heuras abschließend.