Prozess gegen Landesrat Gottfried Waldhäusl startet heute, 2.2., am Landesgericht in St. Pölten

NÖ. Wegen Amtsmissbrauchs muss sich Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) heute und morgen (2. und 3. Februar 2022) in einer Schöffenverhandlung am Landesgericht St. Pölten verantworten. Mit angeklagt ist eine 55-jährige Beamtin, der die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ebenfalls Amtsmissbrauch, darüber hinaus aber auch die Fälschung eines Beweismittels und Verleumdung zur Last legt.

War Unterbringung rechtswidrig?

Zentraler Vorwurf im Prozess ist die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in einer Unterkunft in Drasenhofen (Bez. Mistelbach) im Jahr 2018, die der Verfassungsgerichtshof und das Landesverwaltungsgericht NÖ für rechtswidrig hielten. Im Falle eines Schuldspruches wäre bei dem FPÖ Landesrat von einem Strafmaß von sechs Monaten bis zu fünf Jahren Haft auszugehen.

Es gilt die Unschuldsvermutung.



