NIEDERÖSTERREICH. Gerade in Krisenzeiten sind Kirchen normalerweise gut besucht. Plötzlich sind auch Ungläubige der Meinung, dass ein Gebet zumindest nicht schaden könnte.

Das war schon im Mittelalter so. Heute jedoch ist die Gefahr allgegenwärtig, ein gesungenesHalleluja zu viel – und schon gibt es einen neuen Cluster. Eine Freikirche in Wiener Neustadt und das Stift Heiligenkreuz sind so in den Corona-Fokus geraten. Auf der anderen Seite wird Maria Schutz heuer im Herbst wohl seine neue Lourdesgrotte eröffnen. Samt Pilgerweg und beleuchtetem Kreuz. Sie soll auch den Tourismus ankurbeln – da kann ein Kerzerl eh nicht schaden. Vielleicht tragen wir alle aber sowieso bald dauerhaft Maske – im Supermarkt wie in der Kirche (die Entscheidung der Bundesregierung ist nach Redaktionsschluss gefallen).

Dann sieht wenigstens keiner, ob Sie den Gebetstext kennen, oder nicht.