Das nicht ganz so passende Weihnachtsgeschenk, der Posten Vollkornnudeln ist eine Fehllieferung und die Kinder sind aus ihren Sachen raus gewachsen?

MISTELBACH. "Das Zentrum für Familien und Begegnung, kurz "ZeFaBe" ist dafür die perfekte Anlaufstelle und sobald der Lockdown vorbei ist, öffnet auch die Fundgrube wieder", freut sich Monika Fuchs, Obfrau des Vereins ZeFaBe darauf, endlich die Zeit des geschlossen haltens hinter sich zu lassen.

Was sich seit der Gründung im Juli 2020 hinter den Kulissen getan hat ist absolut bemerkenswert und vermittelt das Gefühl, dass hier Leute am Werk waren, die genau überlegt haben, was wer brauchen kann und wie gezielt Lebensmittelspenden unter all jene gebracht werden können, die diese Zuwendungen so dringend benötigen. Ein nachhaltiger Vorzeigebetrieb, der Gebrauchtes neu aussehen lässt.

Die "Projektfamilie", Eltern, Ehemann und 25 ehrenamtliche Mitarbeiter rund um die Vereinsgründerin Monika Fuchs, hat ganze Arbeit geleistet und lädt in angenehm-frischer Einkaufsatmosphäre ein, gegen einen fairen Spendenbeitrag einzukaufen.

Auch Lebensmittel



"Lebensmittelspenden erhalten wir von 13 namhaften Supermärkten der Region. Hier bekommen wir alles, wo die Verpackung kaputt oder fehlerhaft bedruckt ist, Doppellieferungen, oder die typischen, noch verwendbaren, abgelaufenen Produkte. Auch sammeln Hilfsgruppen Nahrungsmittelspenden für uns", zeigt sich Monika Fuchs überaus dankbar.

"Es sind Familien, die wir bereits kennen die von uns mit schon vorgepackten Lebensmittelkisten unterstützt werden. Momentan haben wir eine volle Warteliste und können erst wieder eine neue Familie dazu nehmen, wenn eine andere unsere Hilfe nicht mehr braucht. Es sei denn, es handelt sich um Notfälle, da treten wir sofort in Aktion und managen die Lebensmittelausgabe mit den Betreuern dieser Familien, so lange, bis sie wieder auf eigenen Beinen stehen", lässt uns Monika Fuchs wissen.

ZeFaBe

Der sich aus dem Tauschkreis Mistelbach entwickelte, heute unabhängige Verein "ZeFaBe", hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Umweltbewusstsein im Menschen zu schüren. Sie dazu anzuhalten, gebrauchte, statt neue Dinge anzuschaffen. Die Möglichkeit aufzeigen, für "sich etwas Neues" zu bekommen und das noch um wenig Geld. Denn es macht einen Unterschied, ob eine Jacke um 90,-- Euro gekauft wird, oder diese, gegen eine Spende von 25,-- Euro, kaum getragen und gereinigt, in der Fundgrube mitgenommen werden darf.

"Etwas, was schon da ist anschaffen", nicht erst eine lange Produktions- und Lieferkette abwarten, ist die Philosophie dieses Vereins.

ZeFaBe ist eine Institution, die für jeden hier, ungeachtet seiner Herkunft, seines Status oder seiner Religion, offen steht. Und mit der Möglichkeit eine Spende zu geben, bekommt niemand das Gefühl, ein Almosenempfänger zu sein.

Schon 2016 engagierte sich Monika Fuchs in Organisationen, welche die Umverteilung von zu viel, an die gab, die zu wenig hatten. "Mir war damals schon bewußt, was uns hier in unserer Wohlstandsgesellschaft an Ressourcen zur Verfügung steht, ohne groß investieren zu müssen. Es musste nur Vorhandenes neu sortiert, organisiert und einer neuen Nutzung zugeführt werden", so Monika Fuchs, "und daraus entstand die Dachorganisation: "Zentrum für Familien und Begegnung".

Information:

Wiedenstraße 14, 2130 Mistelbach

Tel. +43 676 833221663

Email: office@zefabe.at

Öffnungszeiten: https://www.zefabe.at

Folgt uns auf Instagram: https://www.instagram.com/_zefabe

Spendenkonto: IBAN: AT49 3250 1000 0007 7594 BIC: RLNWATWWMIB