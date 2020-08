Die Corona-Evidenz sieht anders aus als von Politikern vermittelt

Es wird uns noch immer das Bild vermittelt, dass wir gerade in einer höchst gefährlichen Phase der Corona Pandemie stecken. Gesundheits- und Innenminister warnen vor kommenden Phasen, wobei nicht klar ist wie und wodurch sich diese unterscheiden, und es wird an Ampelsystemen gebastelt, die unter dem Strich nichts anderes verursachen werden als Bezirke und Regionen gegeneinander aufzubringen.

Alle diese Maßnahmen fußen auf einem PCR-Test, der keine Viren, sondern nur kleine Fragmente davon nachweisen kann; keine Aussage darüber treffen kann, ob jemand überhaupt infiziert ist; schon gar nicht ob jemand krank ist oder andere Menschen infizieren kann. Warum das so ist, findet ihr hier im Detail beschrieben.

Aber dank stark erhöhter Testzahlen gibt es täglich „neue Fälle“, auch wenn es nur falsch-positive oder sonstwie nicht aussagekräftige sind. Damit kann der Eindruck aufrecht erhalten werden, dass die Infektion noch grassiert. Dabei haben wir aber längst andere Probleme.

Untersterblichkeit in englischen Pflegeheimen

Welche das sind, das hat für England Carl Heneghan. Professor für Evidence-based Medicine an der University of Oxford Und Direktor des Centre for Evidence-Based Medicine, erhoben und im Spectator veröffentlicht.

Er berichtet, dass bis 24. Juli nunmehr seit sechs Wochen in England und Wales um insgesamt 1.413 weniger Todesfälle als erwartet gezählt wurden. Vor allem liegt die Zahl der Todesfälle in Pflegeheimen und Krankenhäusern nach wie vor deutlich unter dem Durchschnitt.

Übersterblichkeit in Privathaushalten

Im Gegensatz dazu ist die Zahl der Todesfälle in Privathaushalten nach wie vor deutlich höher als der Fünfjahresdurchschnitt. In der Woche, die am 30. Juli endete, gab es 727 zusätzliche Todesfälle in Privathaushalten.

Die Zahl der Todesfälle zu Hause war in den letzten sechs Wochen fast 40 Prozent höher als die Zahl, die davor inklusive Covid-19 Todesfällen registriert wurde (4.526 gegenüber 2.799).

Heneghan vermutet, dass ein Großteil von den zusätzlichen Todesfallen vermeidbar gewesen wäre. Besonders dann, wenn es sich um Personen handelt, die vom Besuch von Krankenhäusern abgehalten wurden. Die englische Gesundheitsbehörde (Public Health England) vermutet, dass dies der Fall sein könnte, und es handelt sich dabei um ein erhebliches Problem - die Hälfte der von ihr befragten Personen mit einem sich verschlechternden Gesundheitszustand hat keinen Rat für ihren Zustand eingeholt. Als häufigster Grund wurde angegeben, Druck auf das Spitalssystem zu vermeiden.

Ähnliches berichten übrigens auch Ärzte aus Österreich, offizielle Daten fehlen, wie leider nicht anders zu erwarten.

Heneghan folgert daraus:

„Die Analyse der NHS-Daten zeigt die tödlichen Folgen der Botschaft der Regierung, "zu Hause zu bleiben, Leben zu retten, das NHS zu schützen". Während des Lockdown kam es zu einem Rückgang der Einweisungen wegen Herzinfarktes um fast 50 Prozent. Die Risiken von Covid-19 überwogen das Risiko, eine Behandlung durch das NHS in Anspruch zu nehmen, obwohl sich die Symptome für viele Menschen verschlechterten: 40 Prozent mehr Menschen starben an Herzinfarkten, die mit einem geringeren Risiko behandelbar gewesen wären. Bei Schlaganfällen wird die Situation noch dadurch verschlimmert, wenn man allein lebt und keine Besucher hat, da 98 Prozent der Notrufe bei Schlaganfällen von jemand anderem getätigt werden.“

Bei Kindern gab es sieben registrierte Todesfälle mit Covid-29, aber laut einer Umfrage unter Ärzten könnten Verzögerungen bei der Suche nach medizinischer Hilfe zum Tod von mindestens neun Kindern beigetragen haben. Ein Drittel der 241 befragten Notfall-Kinderärzte waren Zeuge verspäteter Spitalsbesuche geworden.

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht der britischen Regierung geht davon aus, dass 200.000 Menschen aufgrund von Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung und den wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Covid-19 Lockdown sterben könnten. Das wird durch Daten des des NHS untermauert, die zeigen, dass Krebsüberweisungen englischer Hausärzte im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent zurückgegangen sind; 26.000 Menschen warten seit über einem Jahr auf Routineoperationen, und über eine halbe Million Menschen wartet seit über sechs Wochen auf wichtige Tests.

Unter dem Strich haben England und Wales also wahrscheinlich vier Mal mehr Todesfälle durch die Wirkungen der Corona Maßnahmen zu erwarten als durch das Virus selbst. Vermutlich wird die Lage bei uns nicht so viel anders sein.

