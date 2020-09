Kennen Sie Vysocina? Sollten Sie. Denn Vysocina ist eine von drei Regionen Tschechiens, die Niederösterreich am nächsten sind. Und das nicht nur geographisch. Auch Politisch schlossen Südböhmen, Südmähren und Vysocina im Jahr 2004 ein Arbeitsübereinkommen mit Niederösterreich. Seither ist viel passiert. Kinder auf beiden Seiten wurden in der Sprache der Nachbarn unterrichtet, Rettungsautos sind inzwischen über die Grenzen unterwegs.

Heißer Draht auch während Shutdown

Auch während der Corona-Krise tagte die Landeshauptfrau regelmäßig mit ihren drei Kreishauptmann-Kollegen aus Tschechien. Ein Resultat der guten Vernetzung war zum Beispiel, dass während Europa stillstand der Pendelverkehr zwischenTschechien und Österreich aufrecht blieb um Arbeitskräften die Fahrt zu ihren arbeitsstellen zu ermöglichen.

Kooperationen bei Flugrettung, Unis, Verkehr und bei EU-Förderungen

Nun fand das regelmäßige Treffen auch wieder persönlich statt. In der Vorwoche traf Mikl Leitner jiri Behounek (Kreishauptmann Vysocina), Ivana Straska (Kreishauptfrau Südböhmen) und Bohumil Simek (Kreishauptmann Südmähren) in Kral Vysocina. Gemeinsam vereinbarten die Spitzenpolitiker weitere Kooperationen. Ab 2021 sollen etwa auch Rettungshubschrauber über die Grenzen im Einsatz sein. Es kommt wie am Boden immer jenes Rettungsmittel, dass dem Einsatzort am nächsten ist. Auch eine Kooperation der Uni Telc und der Donauuni in Krems wurde vereinbart. Gemeinsam will man auch in Brüssel dafür kämpfen, dass die Mittel der Regionalförderung der EU weiter in die Regionen fließen. Auch Verkehrsprojekte wie die Umfahrung Znaim und Brünn, die demnächst fertiggestellt werden, sollen mit den Österreichern stärker koordiniert werden, um die nötigen Anbindungen sicherzustellen.

Mikl-Leitner lehnt Atommüll-Endlager in Grenznähe ab

Weniger Einigkeit gab es beim Thema Atomkraft. Die Landeshauptfrau betonte die ablehnende Haltung Niederösterreichs gegen diese Form der Energiegewinnung und bot Hilfe beim Ausbau erneuerbarer energien an. Besonders ein Atommüll-Endlager lehnte in Grenznähe lehnte Mikl-Leitner ab. Ihre tschechischen Amtskollegen verwiesen auf die Zuständigkeit der Bundesregierung in Prag.