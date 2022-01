In NÖ Pflege- und Betreuungszentren leben 43 Personen über 100 Jahre; LR Teschl-Hofmeister: 80 Prozent empfehlen Betreuungsform weiter

NÖ. 22 Bewohnerinnen und Bewohner haben im vergangen Jahr in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren ihren 100. Geburtstag gefeiert. 21 Personen sind über 100 Jahre. 80 Prozent der befragten Bewohnerinnen und Bewohner in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren empfehlen diese Betreuungsform weiter.



„Es freut mich immer sehr, wenn ich zu einem so besonderen Geburtstag gratulieren darf. 80 Prozent der befragten Bewohnerinnen und Bewohner gaben bei der zuletzt präsentierten Hochaltrigenstudie des Landes Niederösterreich an, diese Betreuungsform weiterzuempfehlen. Das freut uns natürlich sehr und zeigt auch den Einsatz, das Feingefühl und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die rund um die Uhr für die Bewohnerinnen und Bewohner im Einsatz sind“,

merkt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister an. „Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie geben die Pflegekräfte tagtäglich ihr Bestes für die Bewohnerinnen und Bewohner – dafür gebührt ihnen allen ein großes Dankeschön“, so Teschl-Hofmeister.

Brauchen mehr Pflegeangebote

Mit der steigenden Lebenserwartung wird auch das Angebot in den NÖ Pflege- und Betreuungszenten steigen. „Die Zahlen zeigen, dass die Menschen in Zukunft länger bei besserer Gesundheit leben und erst später ins Pflegeheim kommen bzw. Pflegeangebote annehmen. Dennoch sind wir es in Niederösterreich gewohnt, die Versorgung der älteren Menschen vorrausschauend zu planen. Mit dem Altersalmanach können wir die aktuellen Entwicklungen überprüfen entsprechende Maßnahmen planen. So werden wir bis 2030 zusätzliche Plätze schaffen und den Komfort und die Qualität in den Häusern verbessern“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Bis 2030 investiert das Land Niederösterreich knapp 300 Millionen Euro für den Neu-, Zu- und Umbau in den Pflege- und Betreuungseinrichtungen.

