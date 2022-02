Weg zurück zur Normalität in unseren Schulen: Hier sind die Richtlinien.

NÖ. Parallel zu den bekanntgegebenen Erleichterungen im öffentlichen Leben werden nun auch im Schulbereich ab der kommenden Woche Schritte in Richtung Normalität gesetzt – für Niederösterreich dann sozusagen nach den Ferien.

Oberstes Ziel ist es nach wie vor, den Präsenzbetrieb an den Schulen aufrecht zu erhalten – bei so viel Normalität im Schulalltag wie möglich.

In Abstimmung mit den Expertinnen und Experten von der "Gecko-Arbeitsgruppe Kinder" können bereits jetzt zwei wichtige Schritte gesetzt werden:

--> Ab 7. Februar fällt die Maskenpflicht im Turnunterricht (Bewegung und Sport) für alle Altersgruppen. Weiterhin soll der Turnunterricht möglichst draußen stattfinden.

--> Ab dem 14. Februar müssen Volksschülerinnen und Volksschüler am Sitzplatz keinen Mundnasenschutz mehr tragen.

--> Bis 28. Februar gilt noch die Sicherheitsphase in den Schulen: Die Lage wird in Hinblick auf weitere Schritte beobachtet und in Abstimmung mit den Expertinnen und Experten laufend neu bewertet.

Um die Sicherheit an den Schulen weiter zu erhöhen, bekommen die Schülerinnen und Schüler in die Semesterferien zwei Antigentests mit. Diese sollen vor Schulbeginn verwendet werden, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und eine möglichst sichere Rückkehr in die Schule zu ermöglichen.