Land NÖ stellt kostenlose Schleckertests für die Weihnachtsferien zur Verfügung; Seit April wurden 1,6 Mio. Testungen in Kindergärten durchgeführt

NÖ. Schon im letzten Kindergartenjahr hat Niederösterreich als erstes österreichisches Bundesland ein flächendeckendes Testangebot in den Kindergarteneinrichtungen etabliert. Die freiwilligen Tests haben sich durch ihre relativ unkomplizierte Anwendung als sehr praxistauglich erwiesen. Insgesamt sind seitdem 1,6 Mio. Schleckertests durchgeführt worden.



„Rund 75 Prozent machen mit und helfen dabei, den Kindergartenalltag für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu gestalten. Für die Weihnachtsferien stellen wir nun den Eltern Schleckertests zur Verfügung, damit sie geeignete Testmöglichkeiten auch zu den Feiertagen vorrätig haben“,

betonen Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Tests bleiben auf freiwilliger Basis

„Das Weihnachtspaket für zu Hause soll einerseits Schutz und Sicherheit während der Weihnachtsfeiertage gewährleisten, andererseits auch Eltern ermöglichen, selbst Erfahrung mit diesen Schleckertests zu sammeln und falls es noch Bedenken gibt, diese zu entkräften“, ergänzen die beiden Landesrätinnen. Zusätzlich hat man sich in dieser Woche bei Beratungen mit Expertinnen und Experten darauf verständigt, die Tests in den Kindergärten bis auf weiteres auf freiwilliger Basis anzubieten. Dabei wurde aber auch klargestellt, dass man bei Änderungen der Infektionslage selbstverständlich weitere Schutzmaßnahmen prüfen werde.

Sicherheitsnetz für die Kleinsten

In der Gesprächsrunde war man sich zudem einig, dass die Impfung ein wesentlicher Bestandteil im Kampf gegen die Pandemie sei und diese das Sicherheitsnetz rund um die Kleinsten stärke.



„Als Erwachsene können wir unsere Kinder bestmöglich vor einer Infektion schützen, indem wir uns als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Angehörige oder Betreuerinnen und Betreuer selbst impfen lassen“,

so Teschl-Hofmeister und Ulrike Königsberger-Ludwig.

Wirkungsvoller Beitrag

NÖ Patientenanwalt Gerald Bachinger merkte bei diesem Treffen an: „Wir leiden alle bereits sehr lange unter den Folgen der Pandemie. Nur ein ausnahmslos gemeinsames und solidarisches Vorgehen gegen das Virus wird uns aus dieser Situation herausführen. Das bedeutet, dass Jede und Jeder und alle Altersgruppen ihren wichtigen Beitrag leisten können. Das reicht von den Tests und Impfungen in den Pflege- und Betreuungszentren über den jeweiligen Arbeitsplatz mit 3G, über die Schulen bis zu den harmlosen Schleckertests unserer Kleinsten in den Kindergärten. Auch dort kann ein wirkungsvoller Beitrag geleistet werden, wenn die Beteiligungsquote noch wesentlich gesteigert werden kann. Mein Dank gilt allen Eltern, die sich mit ihren Kindern bereits beteiligt haben und mein Appell und meine Bitte geht an alle Eltern, die sich noch nicht beteiligt haben, dass sie die Gelegenheit nutzen diese Tests zu versuchen und sich mit ihren Kindern nach den Weihnachtsfeiertagen beteiligen. Wenn wir jetzt zusammenhalten und uns solidarisch verhalten, können wir gemeinsam verhindern, dass weit schärfere Maßnahmen erfolgen müssen.“

Auswirkungen von Omikron abwarten

Auch der Vizepräsident der NÖ Ärztekammer, Dietmar Baumgartner, hielt in den Gesprächen fest, dass 75 Prozent freiwillige Teilnahme ein durchaus erfreulicher Wert sei:



„Dass Niederösterreich gemeinsam mit dem Burgenland als einzige Bundesländer die Schleckertests eingeführt haben ist zukunftsweisend. Ich persönlich halte jede Form einer Verpflichtung in der sehr sensiblen Altersgruppe für problematisch.

Deswegen bin ich für die Beibehaltung von Freiwilligkeit solange wie möglich. Derzeit müssen wir allerdings auch die Auswirkungen der Omikron Mutation des Virus abwarten. Sollten dadurch „die Karten neu gemischt werden“ müsste neuerlich über verpflichtende Tests diskutiert werden.“