NEOS-Chefin Indra Collini über die Wahlfreiheit der Eltern, die Betreuungslücke und den Bedarf.

Betreuungsplatz ab dem 1. Geburtstag: Was ist da das Thema?

INDRA COLLINI: Niederösterreich muss endlich einen Rechtsanspruch auf einen qualitätvollen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag umsetzen und das Angebot ausbauen. Nur so wird eine echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Wesentlich dabei ist aber die Wahlfreiheit. Frauen sollen entscheiden können, ob und wann sie einen Betreuungsplatz für Ihr Kind in Anspruch nehmen.

Anzahl an Krippen für Kleinkinderbetreuung



Kinder in Kleinkindbetreuungen nach Geschlecht

Warum pochen NEOS auf eine leistbare Kinderbetreuung für Kleinkinder unter 2,5 Jahren?

INDRA COLLINI: Die meisten Frauen wollen nach zwei Jahren wieder auf den Arbeitsmarkt zurück, einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz gibt es jedoch erst mit 2,5 Jahren. Viele Mütter im Land sind also mit der Herausforderung konfrontiert, diese Lücke zu schließen, die durch Versäumnisse beim Ausbau der Kleinkindbetreuung entstanden ist.

Anzahl an Kindern, die zu Mittag essen in Kleinkindbetreuungen

Betreuungspersonal in Kleinkindkrippen in NÖs Bezirken

Viele Gemeinden argumentieren, dass es die Nachfrage nicht gibt…

INDRA COLLINI: Vor allem Frauen in kleinen Gemeinden scheuen sich davor, den Bedarf auf der Gemeindestube persönlich anzumelden. Noch dazu passen die Öffnungszeiten von Kinderkrippen in ländlichen Regionen nicht mehr zu den Arbeitszeiten von heute. Hier braucht es ein flexibles Angebot, das ganztägig und im besten Fall ganzjährig zur Verfügung steht. Wenn Frauen nachmittags arbeiten, die Einrichtung aber schon um 13 Uhr schließt, geht das Angebot am eigentlichen Bedarf vorbei.

Im Vergleich dazu die Zahlen von Kindertagesheimen in NÖ

Hier findest du die Anzahl an Kindertagesheimen inkl Anzahl an Gruppen in NÖs Bezirken

Anzahl an Kindern in Kindertagesheimen - nach Geschlecht

Anzahl an Kindern, die Mittag essen in Kindertagesheimen

Betreuungspersonal in Kindertagesheimen