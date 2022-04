NÖ / BRÜSSEL / EUROPA. Europaabgeordneter Lukas Mandl (VP) unterstützt zusammen mit zahlreichen EU-Parlamentarierinnen und -Parlamentariern aus ganz Europa Aufklärungsarbeit, die sich gezielt an Bürgerinnen und Bürger Russlands richtet.



"Die parlamentarische Initiative macht unseren russischen Mitmenschen deutlich, dass der Kreml in Folge seines menschenverachtenden Angriffskriegs gegen die Ukraine auch die eigene Bevölkerung permanent belügt. Wir alle müssen uns gegen Desinformation schützen. Der Kreml versucht, auch unsere Gesellschaft durch Falschinformationen zu spalten",

so der Niederösterreicher. Neben seiner Arbeit in den Ausschüssen für Außenpolitik und Sicherheit hat Mandl auch den Bericht des Europaparlaments gegen ausländische Einflussnahme und Desinformation verhandelt, nun gehört er dem zweiten Sonderausschuss zu diesem brandaktuellen Thema an.