Startschuss für Aktion Buchstart NÖ; LR Ludwig Schleritzko: „Jedem Neugeborenen in Niederösterreich wird ab 2022 eine kostenlose Buchstarttasche voller Überraschungen zur Verfügung gestellt.“

NÖ. Die öffentlichen Bibliotheken sind die größte außerschulische Sprach- und Leseförderungsinstitution in Niederösterreich. Sie unterstützen Familien mit einem umfassenden Medienangebot und stärken vor allem das „Lesen zu Hause“. In Niederösterreich gibt es eine Fülle verschiedener Initiativen zur Lese- und Sprachförderung, umgesetzt in den rund 260 öffentlichen Bibliotheken.

„Mit der Aktion Buchstart NÖ werden wir eine neue wichtige Initiative aus der Taufe heben und so Jungfamilien in die Bibliotheken einladen um die Bedeutung von Lesen und Vorlesen weiter in den Fokus zu rücken. Denn wir wissen: Lese- und Sprachfähigkeit sind Schlüsselkompetenzen des täglichen Lebens – diese müssen bereits im Kindesalter vermittelt werden.“

Entwicklung der Kompetenzen

Auch Katrin Feiner, Expertin für Kinderbücher beim Tyrolia Verlag, sagt über die entwicklungspsychologischen Aspekte: „Bücher sind für verschiedenste Kompetenzentwicklungen ab dem Kleinkindalter essentiell wichtig. Eine Initiative wie Buchstart NÖ, welche das erste Buch für Kinder kostenlos zur Verfügung stellt, ist sehr zu begrüßen.“

Lesefrühförderung und Infos

Initialzündung sollen die „Buchstart NÖ-Taschen“ sein, die Jungfamilien zur Geburt ihres Kindes kostenlos erhalten, bestückt mit verschiedenen Materialien rund um Lesefrühförderungsaktivitäten sowie Informationen zu Angeboten für Familien in Niederösterreich. Die Taschen werden im Zuge von Eltern-Kind-Veranstaltungen in den öffentlichen Bibliotheken überreicht. Gutscheinkarten für die Tasche werden in allen Landeskliniken, bei Hebammen- und Eltern-Kind-Zentren, bei Gynäkologen etc. und natürlich in den rund 260 NÖ Bibliotheken aufliegen.

„Besuchen Sie einfach Ihre nächstgelegene Bibliothek und holen Sie für Ihr Baby die kostenlose Buchstarttasche ab. Unter www.loslesen.at finden Sie unsere Bibliothekslandkarte“,

meint Ursula Liebmann, Geschäftsführerin von Treffpunkt Bibliothek.

Das ist in der Tasche drin

Ein pädagogisch hochwertiges Bilderbuch, das für NÖ von NÖ Künstler:innen eigens hergestellt wurde: „Guten Morgen, schöner Tag“ von Elisabeth Steinkellner und Michael Roher im Tyrolia Verlag erschienen

Das Buchstart-Maskottchen „Mio Maus“ als Fingerpuppe

Einen Imagefolder zum Thema Lesen & Bibliotheken

Einen Folder mit Angeboten für Kinder und Jungfamilien des Landes Niederösterreich

Ein Päckchen Taschentücher



Alle Infos rund um Buchstart NÖ finden Sie unter https://www.treffpunkt-bibliothek.at/buchstart-noe/