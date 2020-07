NIEDERÖSTERREICH. Steuer-Fachmann Reinhard Stulik über gute und schlechte Milliarden.

RUDOLF VAJDA: Sie sind Steuerberater und haben auch einen Brief an die Bundesregierung geschrieben. Was steht da drin?

REINHARD STULIK: Ich sehe mich als Unterstützter der Wirtschaft, und da kommen schon einige Unternehmen schwer ins Dilemma, etwa Bus- und Reiseunternehmen. Dort entsteht wirtschaftliche und persönliche Verzweiflung. Da glaube ich, dass die Regierung nicht zielgenau agiert. Man setzt eher Maßnahmen zur Konjunkturbelebung bzw. auch Maßnahmen die jenen helfen, die gar nicht am schwersten getroffen sind.

OSWALD HICKER: Hat das Vorgehen der Regierung eher an Chaos-Management erinnert oder war es doch strukturiert, wie die Hilfsinstrumente für Betriebe aufgelegt worden sind?

Ich will die Wirtschaftskammer (WK) nicht verteufeln, die wollte helfen, aber die Abwicklung über die WK, die wiederum nur auf Daten von Finanzonline zugreifen kann, war nicht ideal. Da hat es rein technisch Probleme gegeben. Ich hätte es direkt über Finanzonline abgewickelt, dann hätte die Wirtschaftskammer auch keine Daten ihrer Mitglieder bekommen.

RUDOLF VAJDA: Was sagen Sie zu den Milliardenhilfen?

Der erste Teil, etwa bei der Kurzarbeit, wird sicher wesentlich weniger sein als die Summe der Anträge. Etwa weil Betriebe dann draufgekommen sind, sie brauchen gar nicht so viel Kurzarbeit. Da wird Geld überbleiben. Viele

haben zunächst aus Angst um Hilfe angesucht, dann ist das Geschäft aber auch oft weitergelaufen. Die Frage ist jetzt: Wie lange werden die Hilfen verlängert.

OSWALD HICKER: Jetzt haben Sie gesagt, nicht jeder braucht Hilfe. Kann man den Unternehmen moralisch einen Vorwurf machen, wenn sie die dennoch in Anspruch nehmen?

Na ja, wenn es der Gesetzgeber so vorsieht und es legal ist, kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Betriebe sind ja angehalten, gut zu wirtschaften, und wenn Geld-Hilfen verfügbar sind, werden sie die auch in Anspruch nehmen. Und der Härtefallfonds – ehrlich – die 500 oder 1.000 Euro retten keinen Betrieb. Da wäre es oft besser gewesen das Geld gleich an den Masseverwalter zu überweisen.

OSWALD HICKER: Wäre es denkbar, dass Betriebe, die gut durch die Krise kommen, da etwas zurückzahlen könnten?

Das wäre mit meinem Modell des Fixkosten-Zuschusses möglich gewesen. Bei der Kurzarbeit ist es natürlich nicht möglich, da ist die Einteilung schon passiert.

OSWALD HICKER: Das Einreichen, alles digital, war für viele Unternehmer ja auch recht komplex. Da müssten Sie sich als Wirtschaftskanzlei ja freuen.

Es macht keine Freude, wenn ich jetzt sage: Ich verdiene an Unternehmern in der Krise. Das ist nicht unser Ziel.