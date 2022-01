Die ÖVP Niederösterreich hat in Waidhofen an der Ybbs über die Regierungsschwerpunkte des laufenden Jahres beraten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei die Pflege. Denn hier werden in den kommenden Jahren Pflegekräfte fehlen. Hier soll einiges in die Ausbildung investiert werden.

NIEDERÖSTERREICH. Bis 2030 steigt der Bedarf in der Pflege. Die ÖVP kündigt daher ein Pflege-Ausbildungspaket an „Ein Bereich der aktuell besonders belastet ist – ein Bereich, der schnellstmöglich weitere zielgerichtete Maßnahmen benötigt – ist die Pflege. Für unsere Eltern, Großeltern, aber auch für die Patientinnen und Patienten in den Spitälern gibt es viele Möglichkeiten gepflegt und betreut zu werden. Aber es darf nur eine Form der Umsetzung geben – und zwar die Bestmögliche. Leider spüren wir allerorts, sogar europaweit, einen gravierenden Arbeitskräftemangel und damit verbunden eine Überbelastung bei zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

9.500 Stellen in der Pflege fehlen

Das Kompetenzzentrum für Gerontologie und Gesundheitsforschung an der Karl-Landsteiner Universität hat im Auftrag des Landes Niederösterreich erhoben, dass bis 2030 rund 9.500 neu zu besetzende Arbeitsstellen im Bereich Pflege und Betreuung notwendig sein werden.

"Um diesen Bedarf abdecken zu können, darf ich Ihnen die Eckpunkte unseres neuen Blau-Gelben Pflege-Ausbildungspaketes präsentieren. Zum ersten werden die notwendigen Ausbildungsplätze geschaffen die wir für das Jahr 2022 auf rund 2.100 Plätze erhöht haben. Wir haben das Angebot erhöht, weil die Nachfrage in einigen Bereichen sehr hoch ist – trotzdem blieben im Vorjahr rund 20 Prozent aller Ausbildungsplätze unbesetzt. Unser Ziel muss es also sein, die Kurse jetzt und in Zukunft zur Gänze zu füllen."

- Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Daher wird das Land auch die Schulgelder an Schulen für Sozialbetreuungsberufe, an Fachschulen für Soziale Berufe sowie beim Vorzeigeprojekt der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege in Gaming vollständig übernehmen.

Landeshauptfrau und ÖVPNÖ-Chefin Johanna Mikl-Leitner bei der Arbeitsklausur in Waidhofen an der Ybbs

Foto: VPNÖ

hochgeladen von Christian Trinkl

Außerdem "haben wir heute auch die Einführung eines Prämiensystems beschlossen – diese soll allen zugutekommen, die eine konkrete Ausbildung zur einjährigen Pflegeassistenz, zur zweijährigen Pflegefachassistenz oder zum dreijährigen FH-Studium absolvieren. Wir werden den Auszubildenden künftig mit einer monatlichen Ausbildungsprämie von 420 Euro pro Monat für alle drei Berufsausbildungen tatkräftig unter die Arme greifen. Dazu kommt, dass die anfallenden Studiengebühren an den Fachhochschulen in Höhe von 363 Euro pro Semester ebenfalls ersetzt werden, um eine Anpassung der unterschiedlichen Ausbildungswege zu erreichen. Wichtig ist, dass die ausgebildeten Pflegekräfte auch anschließend im Land Niederösterreich im Sozialbereich arbeiten – deshalb soll mit dieser Prämie eine Verpflichtung zu einer Tätigkeit im Land verbunden sein. Für die Übernahme des Schulgeldes und des Prämiensystems werden wir rund 12 Millionen Euro pro Jahr investieren. Zudem werden wir im Rahmen des kürzlich beschlossenen Ausbauprogrammes Pflege bis 2030 gezielte Investitionen in die Attraktivierung von Pflege-Arbeitsplätzen tätigen“, so die Landeshauptfrau.

Mehr Tests in Niederösterreich möglich



„Aktuell werden in Niederösterreich eine Million Testungen pro Woche durchgeführt, und wir wollen die Testkapazität massiv aufstocken auf zwei Millionen Testungen pro Woche. Derzeit erfolgen die Testungen zu rund 55 Prozent über PCR- und 45 Prozent über Antigen-Testungen", erklärt Mikl-Leitner.

Aufgrund der vielen Tests kommt es nachwievor zu Verzögerungen bei den Laborauswertungen der PCR-Tests. Diese Kapazität soll nun erhöht werden. Antigentests dienen als "Sicherheitsnetz in den Gemeinden" wie Mikl-Leitner sagt. Auch die Wohnzimmertests werden nach Empfehlung der GECKO demnächst wieder anerkannt.

Erneute Zulassung der Wohnzimmertests steht im Raum

„Ja, die Situation ist weiterhin herausfordernd. Überall auf der Welt verlangt Corona den Menschen viel ab. Überall sehen wir viel Gegeneinander, wenn es darum geht, dieses Virus zu bekämpfen. Statt diesem Gegeneinander möchte ich für Niederösterreich ein miteinander. Für mich leben in Niederösterreich nicht Impfgegner und Impfbefürworter. Für mich leben in Niederösterreich Niederösterreicherinnen und Niederösterreich. Und für alle in unserem Land müssen wir Corona bekämpfen. Unser Gesundheitssystem, unsere Wirtschaft und Arbeitsplätze schützen“, so die Landeshauptfrau.

Arbeitsmarkt 2022

Die Kennzahlen sind gut. "Aktuell liegen wir bei den Arbeitslosenzahlen rund 9 Prozent unter dem Wert des Vorkrisenjahres. Niederösterreich verzeichnet in den letzten 2 Jahren den größten Rückgang an Arbeitslosigkeit aller Bundesländer", sagt Mikl-Leitner. Für das heurige Jahr sagen Wirtschaftsforscher ein Wachstum von 4,8 Prozent voraus.

90 Millionen Euro sollen in den Arbeitsmarkt fließen, wobei die Schwerpunkte geändert werden: Öko-Bobus, Jungunternehmer-Förderung und die Digitalisierungs-Förderung stehen im Fokus und werden ausgebaut.