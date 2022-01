Am Donnerstag, 27. Jänner 2022, findet die Landtagssitzung im neuen Jahr statt. Zwei Themen gibt's in der Aktuellen Stunde: 1. Blau-gelber Arbreitsmarkt schafft und sichert Arbeitsplätze (ÖVP) und 2. Schalten wir um - auf ein neues KinderPROgramm für NÖ (SPÖ).

NÖ. In der Landtagssitzung am 27. Jänner behandeln die Landtagsabgeordneten des Klubs der Volkspartei Niederösterreich in der Aktuellen Stunde mit dem Thema „Blau-gelber Arbeitsmarkt schafft und sichert Arbeitsplätze“ die aktuelle Lage am heimischen Arbeitsmarkt. Zudem werden - traditionell im Jänner - zahlreiche Rechnungshofberichte behandelt.

ÖVP-Klubchef Klaus Schneeberger

Die vergangenen zwei Jahre waren geprägt von der Pandemie und der größten Wirtschaftskrise seit dem zweiten. Weltkrieg. Dementsprechend herausfordernd war und ist es den Wirtschaftsmotor trotz Lockdowns und Quarantäne am Laufen zu halten.



„Niederösterreich hat getan, was ein Land tun kann. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zu 2019 um 9,3 Prozent gesunken und ist so niedrig, wie zuletzt vor 14 Jahren. In fünf Bezirken haben wir aktuell Vollbeschäftigung. Zudem wird Niederösterreich ein Wirtschaftswachstum von 4,8 Prozent prognostiziert“,

verweist VP-Klubobmann Klaus Schneeberger auf die zielgerichteten Wirtschaftsförderungen und Arbeitsmarktmaßnahmen. „Niederösterreich hat die Krise besser bewältigt, als viele anderen Bundesländer“, untermauert Schneeberger.

Um für die zukünftigen Herausforderungen des Arbeitsmarktes gewappnet zu sein, setzt das Land Niederösterreich gemeinsam mit den Sozialpartnern auch 2022 verstärkt auf Beschäftigungsprogramme und Individualfördermaßnahmen.



„In Niederösterreich stehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von Aus- und Weiterbildungsförderung, Lehrlingsförderung oder Pendlerhilfe profitieren, ganz klar im Vordergrund. Für uns gilt es Personen in Beschäftigung zu halten und flexibel für die neuen Arbeitswelten zu machen“,

so Schneeberger.

SPNÖ präsentiert KinderPROgramm

Unter dem Titel „Schalten wir um - auf ein neues KinderPROgramm für NÖ" hat Landesparteivorsitzender, LHStv. Franz Schnabl, das KinderPROgramm für NÖ gemeinsam mit Familiensprecherin, LAbg. Mag. Kerstin Suchan-Mayr vergangene Woche bereits vorgestellt.

Klubobmann-Stv. LAbg. Mag. Christian Samwald und Bildungssprecherin, LAbg. Elvira Schmidt

3G in der Kinderbetreuung – ganztägig, ganzjährig, gratis – sind gefordert, um Familien in Niederösterreich tatsächlich finanziell und organisatorisch entlasten zu können. Im Plenum am kommenden Donnerstag wird die SPÖ die Standpunkte exakt darlegen und aufzeigen, wie Kinderbetreuung in Niederösterreich funktionieren muss.