Sonderprüfung des Landesrechnungshofes zum Thema "Prüfung landesnaher Unternehmen": Geldflüsse im Zusammenhang mit Inseraten, Förderungen oder Kooperationen" läuft auf Hochtouren; 25 Mitarbeiter sichten 12.800 Megabyte an Daten. Bis Jahresende sollen alle Berichte vorliegen.

NÖ. Diese Zahl muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: 12.800 Megabyte an Daten – nur Texte, keine hochauflösenden Fotos – hat der niederösterreichische Landesrechnungshof nun zu sichten. Der Grund dafür ist die Sonderprüfung landesnaher Unternehmen – Geldflüsse im Zusammenhang mit Inseraten, Förderungen oder Kooperationen werden derzeit unter die Lupe genommen. Initiiert wurden die insgesamt fünf Prüfungsaufträge von SPÖ, FPÖ und NEOS, 26 Abgeordnete haben dies durch ihre Unterschrift möglich gemacht (siehe Zur Sache).

Hundsmüller (SPÖ), Collini (NEOS) und Landbauer (FPÖ) haben die fünf Anträge eingebracht: „Landesrechnungshof wird die Geldflüsse von unabhängiger Seite beleuchten.“

"Es gibt keine Verpflichtung die Aufträge gleich zu bearbeiten",

informiert Landesrechnungshofdirektorin Edith Goldeband, die dennoch entschieden hat, umgehend ein Team aufzustellen, um die Berichte bis Jahresende an den NÖ Landtag übermitteln zu können. Einen mündlichen Zwischenbericht präsentierte Goldeband Donnerstag im Rechnungshofausschuss des NÖ Landtages.

Schneller als schnell

Die Dringlichkeit erkennt man auch daran, dass vom Landesrechnungshof für die Übermittlung der Unterlagen der zu prüfenden Unternehmen eine knappe Deadline vorgegeben wurde. Dennoch sind alle Unterlagen eingetroffen, was Goldeband mit den Worten "alle sind sehr kooperativ" kommentiert.

1, 2, 3, 4, 5 Anträge werden derzeit vom Landesrechnungshof geprüft.

25 Personen des Landesrechnungshofes – zwei davon in der Administration – sind jedenfalls mit der Bearbeitung der fünf Aufträge beschäftigt, andere Prüfaufträge mussten daher zurückgestellt werden. Etwa die Prüfung der Privatschule, der FMC Facility Management Consult GmbH oder aber auch der Breitbandausbau sowie Förderungen der Teilbauvorhaben des Landes NÖ.

Das ist kein "Lercherl"



Fest steht schon jetzt, dass es keinen gesamten Abschlussbericht geben wird, sondern berichtet wird, wenn die Prüfungen der einzelnen Unternehmen abgeschlossen sind. Je nach Firmengröße werde man schneller fertig sein, etwa bei der Radland GmbH, die es erst seit 2021 gibt. Schwieriger und vor allem länger wird die Prüfung bei großen Gesellschaften dauern – etwa bei Banken, bei der EVN mit ihren 60 Gesellschaften oder bei börsennotierten Unternehmen. By the way: 42.000 Buchungszeilen in nur einer Organisation sind kein Lercherl.

Apropos "Lercherl": Goldeband und Pogats sind wie Nachtigall und Lerche, wie der stellvertretende Landesrechnungshofdirektor schmunzelnd verrät – also Goldeband arbeitet gern in die Nacht hinein, Pongats in den Morgenstunden. Na, wenn sie sich da nicht das ein oder andere Mal die Türklinke in die Hand geben. Aber Spaß beiseite ...

"Sind Organe des NÖ Landtages"

Prüfung, Beratung und Empfehlung sind die Aufgaben und Ziele:



"Es geht uns um die Optimierung, wir wollen niemand an den Pranger stellen",

so die Direktorin, die klarstellt, dass "wir keine Organe der Opposition sind, sondern Organe des NÖ Landtages". Die politische Bewertung der vorgelegten Berichte obliegt daher den Abgeordenten. Und die haben dann wiederum alle Hände voll zu tun, wenn die Prüfung der landesnahmen Unternehmen abgeschlossen ist.

Wussten Sie eigentlich, dass ...

... das Prüfungsprogramm des Landesrechnungshofes jährlich beschlossen wird?

... zwischen zwölf und vierzehn Berichte pro Jahr erstellt werden? Also auch dementsprechend viele Prüfungen durchgeführt werden?

... ein Prüfungsauftrag durchschnittlich ein Jahr in Anspruch nimmt?

... zwei Jahre nach der Berichtübermittlung auch geprüft wird, ob die Anregungen des Landesrechnungshofes umgesetzt wurden?

... noch nie fünf Aufträge auf einmal vom Landtag eingebracht wurden?

... bisher – also unter Direktorin Goldebands Leitung des Landesrechnungshofes nur vier Anträge eingebracht wurden? Einer davon war zum Thema Nitsch, einer Waldhäusl (der Prozess läuft)

... sofort berichtet werden muss, wenn dem Auschuss bei einem Auftrag etwas Besonderes auffällt? Das wurde erst einmal gemacht und zwar in der "Causa Erwin Pröll-Stiftung", wo es um Förderungen ging. Alles hat sich im Laufe der Prüfung aufgelöst. In weiterer Folge auch die Stiftung.

Zur Sache:

Die NÖ Landesverfassung 1979 sieht Prüfaufträge des Landtags, des Rechnungshofausschusses oder eines Drittels der Landtagsabgeordneten vor. Der Landesrechnungshof erhielt am 29. April 2022 fünf Prüfaufträge von 26 Abgeordneten des Landtags. Diese verlangen eine Sonderprüfung der Gebarung der

--> HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG,

--> der ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH,

--> der EVN AG sowie deren Tochtergesellschaften,

--> der NÖ Landesgesundheitsagentur und

--> unter einem Antrag der NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH, der NÖ Familienland GmbH, der Radland GmbH, der Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H., der Natur im Garten GmbH mit Natur im Garten Service GmbH und DIE GARTEN TULLN GmbH sowie der NÖ.Regional.GmbH.

