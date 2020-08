Weltweit strengster Lockdown verursacht die meisten Todesfälle

Einst wurde Peru als Vorzeigeland und „Erfolgsgeschichte" für Maßnahmen gegen COVID-19 gefeiert. Heute ist das Land die COVID-19-Fallstudie, über die die Befürworter der strikten Maßnahmen nicht mehr diskutieren wollen. Lima ist auf dem besten Weg, Belgien (ein weiteres Land mit strikter Maßnamen) irgendwann nächste Woche zu überholen, da es die weltweit höchsten COVID-19-Todesfälle pro Million hat.

Die Fans der strengen Maßnahmen haben das benachbarte Brasilien schnell für die entspanntere Politik seiner Führung gegenüber dem Virus kritisiert, aber sie waren bei der Diskussion über Peru merklich still. Das liegt daran, dass Peru mit Start am 16. März die für die Region früheste und strengste Abriegelung in der ganzen Welt durchgeführt hat. Nachgeschoben wurden immer schärfer exekutierte Unterdrückungsmaßnahmen in der Hoffnung, das Virus einzudämmen. Nichts davon hat funktioniert.

Monatelang war es den Peruanern weitgehend verboten, ihre Häuser zu verlassen. Das Land begann seine Abriegelung wie viele andere auch, indem es sich vom Rest der Welt abschottete, seine Grenzen für Außenstehende schloss und die Wirtschaft und Gesellschaft des Landes lahm legte.

Militär, Polizei und Strafen

Ähnlich wie in vielen US-Staaten und in Europa durften nur "wesentliche" Unternehmen offen halten. Peru ging dann mit der Schließung noch einen Schritt weiter. Das Militär hat eine landesweite, obligatorische Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 4.00 Uhr durchgesetzt (einige Städte haben die Ausgangssperre auf 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr verlängert), die meisten "wesentlichen" Geschäfte haben nur für eine Handvoll Stunden am Tag geöffnet (die meisten Lebensmittelgeschäfte schließen um 15.00 Uhr), und die Bürger müssen mit extremen Strafen und rechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn sie sich nicht an die strengen Beschränkungen halten.

Ob es nun Abriegelung, Gesichtsschutz, Masken, militärische Ausgangssperren und zahllose andere Interventionen waren, nichts davon hat funktioniert. Ähnlich wie die Länder beidseits des Äquators sieht sich Peru mit einer neuen Welle von Fällen und einem daraus resultierenden sprunghaften Anstieg der COVID-19-Todesfälle konfrontiert. Perus Übersterblichkeit in diesem Kalenderjahr gehört nun zu den höchsten weltweit.

Zusätzlich zum Lockdown führte Peru in seinem Versuch, „die Ausbreitung zu stoppen", eine universelle Maskenpflicht ein. Dazu wurde in einigen Städten, darunter auch in der Hauptstadt Lima, die Verwendung von zusätzlichen Gesichtsschutzschilden in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschrieben.

Anstatt aus ihren Fehlern zu lernen und zuzugeben, dass die Abriegelung fehlgeschlagen ist und die verschiedenen Unterdrückungsmaßnahmen ein katastrophaler Fehler waren, verdoppelt Peru den Wahnsinn. In der vergangenen Woche hat das Land die landesweiten Ausgangssperren wieder eingeführt und verschärft. Die neue Ausgangssperre hindert jeden Bürger daran, sonntags sein Haus zu verlassen.

Tragischerweise werden die Abriegelungen zu noch mehr übermäßigem Leid für eine Nation führen, die nicht über die finanziellen oder medizinischen Kapazitäten verfügt, um mit den Nebenwirkungen fertig zu werden. Im Gegensatz zu weiten Teilen Westeuropas und den Vereinigten Staaten ist Peru pro Kopf viel ärmer und verfügt nicht über eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung, die allen seinen Bürgern zur Verfügung steht. Die meisten Gesundheitsrankingsysteme der Länder platzieren Peru sowohl hinsichtlich der Kapazität als auch der Standards fest in der unteren Hälfte der Nationen. Diese Realität hat zweifellos zu den negativen Auswirkungen der peruanischen Epidemie beigetragen.

Herdenimmunität ist der Schlüssel im Kampf gegen Covid-19

Erfahrungen mit Corona Infektionen in Nembro (Italien) und der Schweiz

Lockdown hilft nur kurzfristig – am Beispiel Neuseelands