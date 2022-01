6. Jänner in Österreich

Am 6. Jänner 2022 wird in Österreich der Feiertag Heilige Drei Könige begangen. Christen in aller Welt - und natürlich auch in Österreich - feiern an diesem Tag die Drei Weisen aus dem Morgenland, die Jesu nach seiner Geburt die Gaben Gold, Myrrhe und Weihrauch überbracht haben sollen. Im Jahr 2022 fällt der Feiertag auf Donnerstag, den 6. Jänner 2022.

Ist der 6. Jänner in Österreich ein Feiertag?*

Der 6. Jänner ist in Österreich ein gesetzlicher Feiertag nach Bundesrecht. Er ist also in allen Bundesländern den Sonntagen gleichgestellt. Damit haben an Heilig Drei Könige die meisten österreichischen Arbeitnehmer arbeitsfrei; Läden und Verkaufsstellen haben am 6. Jänner 2022 bis auf wenige Ausnahmen geschlossen. Auch alle Schüler österreichischer Schulen haben - unabhängig von der Lage der Weihnachtsferien - am Dreikönigstag schulfrei.

Außerhalb Österreichs ist der 6. Jänner beispielsweise in Teilen Deutschlands (Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt), in einigen Kantonen der Schweiz, sowie in Argentinien, Finnland, Italien, Schweden, Spanien und Uruguay ein gesetzlicher Feiertag.

