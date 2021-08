Ja, sie ist in aller Munde: Die Schönheitschirurgie. Doch es verbergen sich auch große Tücken, hinter diesem anscheinend "gewinnbringenden" Eingriff...

Ja, für den Chirurgen ist so eine Schönheits-OP auf alle Fälle gewinnbringend. Aber wie sieht es bei den Menschen, meist Frauen aus, die sich auf den OP-Tisch legen? Ist es überhaupt förderlich bei der Partnersuche? Und hier sprechen wir nicht von Menschen, die ev. durch einen Unfall bedingt, sich einer "Schönheits-OP" unterziehen.

Nein, es geht du die "normale" Schönheits-OP. Und da gibt es einige Stolperfallen...

Viele Frauen glauben, dass sie nur dann liebenswert und wertvoll sind, wenn sie attraktiv und erotische Anziehungskraft besitzen. Aber wie misst man das? Sehr oft wird dann der Umweg über die Partnersuche eingeschlagen. Wie oft werde ich angesprochen? Wie oft habe ich ein Date? Warum verlassen mich die Männer? Wie reagiert der Mann beim Sex? Da gibt es noch sehr viele Fragen, die die Frauenwelt bewegen. Früher war es ausreichend, wenn man sich geschminkt hatte. Auch der Friseur war in diesem Spiel integriert, um "mehr" aus sich heraus zu holen. Dann wurde das ganze erweitert und das Nageldesign hielt Einzug. Hier war schon deutlich zu erkennen, dass es immer um ein Mehr, um ein noch Besser ging. Die meisten Frauen spielten dieses Spiel brav mit, um nur ja nicht ins Hintertreffen zu gelangen. Und es wurde trotzdem nicht immer mit dem zu erwartenden Erfolg begleitet. Wie denn auch? Wenn man sich vorstellen würde, dass sich überhaupt keine Frauen schminken und aufpimpen würden, dann hätten nicht mehr oder weniger Frauen einen Partner. Auch vor 2000 Jahren wurden Partnerschaften geschlossen, aber sicher nicht, weil jemand gut geschinkt und gestylt war... Fortsetzung folgt!

Alles Gute bei eurer Partnersuche wünscht Singleberaterin Susanne