Wer in eine Welt um 1900 eintauchen will, ist im Museumsdorf Niedersulz an der richtigen Adresse. Neben originalgetreuer historischer Architektur begeistert das beliebte Ausflugsziel auch mit farbenprächtigen Gärten und zahlreichen Tieren auf dem Bauernhof. Zudem wachsen auf dem 22 Hektar großen Gelände rund 340 verschiedene regionale Obstbaum-Sorten und andere pflanzliche Raritäten. Wert gelegt wird im Museumsdorf auch auf die natürlichen Schutz-Funktionen von Wald und Hecken für Vögel und Insekten.

Öffnungszeiten:

9. April bis 1. November 2022, täglich von 9:30 bis 18:00 Uhr

Ort:

Museumsdorf Niedersulz, 2224 Niedersulz 250

Info:

www.museumsdorf.at