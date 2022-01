Johannes Keferböck und seine WM-erfahrene Copilotin Ilka Minor verfehlten in ihrem ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 nur knapp die Top 10 der WRC2. Die prominenten „Eisspione“ Franz Wittmann junior und Bernhard Ettel erhalten „Bestnoten“...

NÖ (red.) Das K4 RALLY TEAM mit Johannes Keferböck und Ilka Minor im Cock pit des schwarz-grünen ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 landete bei der 90. Rallye Monte Carlo auf Gesamtrang 26, in der neuen WRC2-Weltmeisterschaft (erstmals für sämtliche rally2-Fahrzeuge, also auch jene der Werksteams) wurde es der „verflixte“ elfte Platz - „verflixt“ deshalb, weil eine Top 10-Platzierung durchaus möglich gewesen wäre...

„Die Top 10-Platzierung haben wir im Prinzip schon am Donnerstag vergeigt“, analysiert Johannes Keferböck. Bei der spektakulären Eröffnung der Kultrallye am Donnerstagabend hat der Vizestaatsmeister 2018 just an jener vereisten Stelle zu spät gebremst, vor der ihn die „Eisspione“ Franz Wittmann junior und Bernhard Ettel davor noch gewarnt hatten. Bei dem Abflug wurde die gesamte rechte Fahrzeughälfte in Mitleidenschaft gezogen - Johannes Keferböck schätzte den Zeitverlust auf den beiden Abendprüfungen noch am gleichen Tag auf rund drei Minuten. Rückwirkend lässt sich feststellen: Ohne diese drei Minuten wäre nicht nur ein Top 10-Platz in der WRC2 möglich gewesen, auch in der Gesamtwertung hätte man sich über einen Platz in den Top 20 freuen können. Doch Johannes weiß: „Hättiwari bringt natürlich nichts - in dem Fall ärgere ich mich aber noch ein kleines Bisschen mehr über meinen Lapsus am Donnerstag.“