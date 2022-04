Wenn Putin den Gashahn zudreht, fließt es (vorerst) dennoch weiter. Zu Gast im Gasspeicher Puchkirchen.

NÖ/PUCHKIRCHEN. Ein paar Gebäude, wenige Menschen – aber ziemlich viele Rohre. In Puchkirchen in Oberösterreich wird Gas gespeichert. Unterirdisch, in über einem Kilometer Tiefe. Genutzt wird dafür eine natürliche geologische Formation: Bis zu zehn Meter hoch und mehrere Kilometer lang und breit. Das Gas lagert dort unter einem Druck von rund 120 Bar – also 60 mal höher als in einem Autoreifen. Gemeinsam mit dem über Leitungen angeschlossenen Speicher Haag, der 20 Kilometer entfernt liegt, fasst der Speicher über eine Milliarde Kubikmeter Gas. Von hier wird Niederösterreich im Fall des Falles mit Gas versorgt.

Betrieben wird der Gasspeicher von der Firma RAG Austria, der heimische Versorger EVN hält dabei die Mehrheit und ist auch einer der größten Kunden.

Es wird immer gespeichert



In Niederösterreich sind 381 Gemeinden und Städte an die Gasversorgung angeschlossen. Große Lücken gibt es nur im Waldviertel und im südlichen Mostviertel. Die EVN hat rund 290.000 Gaskunden, das Land Niederösterreich spricht von 200.000 Privathaushalten, die mit Gas heizen.

Gut zu wissen ist, dass der Gasspeicher Puchkirchen nicht nur für den Notfall da ist. Jeden Tag wird hier Gas ein- oder ausgeleitet, das ist hier Alltag.

Wenn Gas günstig ist, lagern die Kunden hier Gas ein, das sie quasi jederzeit auch wieder abrufen können. Transportiert wird das Gas von Oberösterreich nach Niederösterreich natürlich mittels Pipeline.

Der Speicher wird durch ein Ventil geschützt, sodass etwa im Falle eines Feuers das unterirdische Lager selbst sicher ist. Ganz leer darf der Speicher auch nie werden, es braucht immer das sogenannte "Kissengas", eine Minimum-Füllmenge. Die restliche Menge wird "Arbeitsgas" genannt. Dieses wird an die Energieversorger – und damit am Ende auch zu Ihnen nach Hause – geliefert.