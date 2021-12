Das Land Niederösterreich steht seit Ausbruch der Pandemie heimischen Unternehmen mit dem Konjunkturpaket unterstützend zu Seite. Allein im heurigen Jahr wurden rund 48 Millionen Euro Kapital für Haftungen und Beteiligungen bewilligt.

„Mit unseren Finanzierungsinstrumenten konnten wir in den vergangenen eineinhalb Jahren 270 niederösterreichische Unternehmen mit rund 70 Millionen Euro unterstützten. So wurden mehr als 700 zusätzliche Arbeitsplätze in Niederösterreich geschaffen und über 5600 Arbeitsplätze erhalten“,