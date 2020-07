Der Wert des Wassers wird zu einer zunehmenden Größe in der Badplanung. Das Welser Sanitär-Unternehmen Holter bietet zahlreiche intelligente Produkte, die den Wasserverbrauch langfristig senken und somit wertvolle Ressourcen und Geld sparen.

OÖ. Unbestritten, die Süßwasservorräte der Erde sind begrenzt. Durch anhaltende Trockenheit und den vermehrten Verbrauch durch oftmaliges und längeres Händewaschen in Zeiten wie diesen schnellt der Wasserverbrauch auch in unseren Breitengraden in die Höhe.

Der durchschnittliche Wasserverbrauch in Österreich liegt pro Kopf bei etwa 130 Liter

Leitungswasser am Tag. Neben dem Händewaschen oder der Betätigung der Toilettenspülung macht insbesondere das tägliche Duschen mit bis zu 80 Liter pro Person einen großen Anteil am Wasserverbrauch aus.

Beim Duschen Wasser sparen

Der Welser Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter bietet mit dem neuen Ecoturbino® eine Wassersparinnovation für die Dusche. Dieses Produkt senkt den Wasserverbrauch nachweislich um 40 Prozent, ohne dass die Duschstrahlintensität abnimmt. Der Ecoturbino® ist eine kleine Turbine, die innerhalb weniger Minuten mit einfachen Handgriffen zwischen Armatur und Duschschlauch auch von „Nicht-Profis“ eingebaut werden kann. Neben dem großen finanziellen Einsparungspotential – eine 4-köpfige Familie kann etwa 240 Euro pro Jahr an Betriebskosten sparen – leistet dieses innovative Wassersparsystem einen wesentlichen Beitrag zum

Umweltschutz. Wären nur 20 Prozent der 3,9 Millionen österreichischen Privathaushalte damit ausgestattet, könnten jährlich 9,7 Mrd. Trinkwasser, 124.700 Tonnen CO2 und 385,5 Millionen kWh Energie eingespart werden.