Für alle die im Urlaub etwas Neues entdecken wollen ist das Ausflugsprogramm „Schau zum Biobauernhof“ von Bio Austria perfekt. 26 Bio-Höfe in ganz Oberösterreich öffnen interessierten Besuchern ihre Türen und zeigen wie Bio-Landwirtschaft in der Praxis gelebt wird.

OÖ. Wie heimische Lebensmittel erzeugt werden und was das Besondere an Bio ist interessiert immer mehr Menschen. „Die Bio Austria-Betriebe von 'Schau zum Biobauernhof' zeigen auf anschauliche und spannende Weise wie sie arbeiten und was die wichtigsten Grundlagen für ihre besondere Produktqualität sind. Der fruchtbare Boden, die artgerechte Tierhaltung und das hofeigene Futter spielen dabei natürlich eine große Rolle. Aber auch die Förderung der Artenvielfalt, das Pflegen und Erhalten alter Sorten und Rassen und bewährtes Handwerk sind wichtige Beiträge für beste Qualität und eine gesunde Umwelt,“ erklärt Franz Waldenberger, Obmann von Bio Austria OÖ.

Mitmachen erwünscht

Auf vielen Betrieben darf dabei selbst angepackt werden: da wird Brotteig geknetet, es werden Kräuter auf den artenreichen Wiesen entdeckt und verarbeitet, Milch zu Butter geschüttelt, Streuobst gesammelt und Saft gepresst. Es werden Tiere gefüttert, Bienen beobachtet, Heckenfrüchte gesammelt und Nützlingshotels oder Wachstücher gebastelt. Für jeden ist etwas dabei um in entspannter Atmosphäre das Erlebnis Bio-Landwirtschaft hautnah zu erleben.

Für kleine und große Gruppen

Das Ausflugsprogramm „Schau zum Biobauernhof“ ist für Gruppen gedacht die gemeinsam etwas Neues erleben wollen wie Familien, Freundesgruppen, Vereine oder Firmen. Die Termine werden direkt bei den Bio-Höfen gebucht, vielfach können auch individuelle Wünsche berücksichtigt werden. Die Mindestgruppengröße beginnt vielfach bei 5 Personen, auf vielen Bio Austria Schaubauernhöfen ist aber auch der Besuch großer Gruppen möglich.

Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Bio Austria-Schaubauernhöfe und alle Kontaktdaten gibt es hier.

Übersicht über die Schaubauernhöfe:



Hausruckviertel

Der Jahreskreis am Biohof

Sabine Ablinger und Wolfgang Englbrecht, Weyregg am Attersee

Dokument zum Download:

Ablinger

Vielfalt am Bio-Kräuterhof

Josefine Neuhuber, Schwanenstadt

Dokument zum Download:

Neuhuber

Vom Bio-Heu zur Bio-Milch

Angelika und Johannes Strobl, Mondsee

Dokument zum Download:

Strobl

Bestechend Bio

Bienenhof Attersee, Imkermeister Michael Ryba, Attersee

bienenhofattersee.at

Im Paradies der Bio-Bienen

Bienenparadies Familie Neubauer, Sipbachzell

Neubauer

Vielfalt und Vitalität

Kräuterei Mathiasnhof, Magdalena & Thomas Steinbauer, Mansing

Steinbauer



Innviertel



Von Bio-Milch und Bio-Brot

Stefanie und Franz Barth, Munderfing

Dokument zum Download:

Barth

Wertvolle Wildkräuter, kostbare Hecken

Sandra und Josef Hörtlackner, St. Pantaleon

Dokument zum Download:

Hoertlackner

Der Geschmack der Vielfalt

Monika und Walter Stockenhuber, Engelhartszell

Dokument zum Download:

Stockenhuber

Vielfalt entdecken am Bio-Hof

Martina und Fritz Wipplinger

Dokument zum Download:

Wipplinger

Bio-Schafheumilch – nichts zu meckern!

Hannes Zeilinger und Helene Binder

Dokument zum Download:

Zeilinger



Traunviertel



Natürlich leben – Natur begreifen!

Elke und Johann Haslinger, Micheldorf

Dokument zum Download:

Haslinger

Im Bio-Gemüseparadies

Margit und Josef Mayr-Lamm, Allhaming

Dokument zum Download:

Mayr-Lamm

Besuch im Lebensgarten

Anna und Franz Pevny, Niederneukirchen

Dokument zum Download:

Pevny

Die Natur berührt die Seele

Christoph und Claudia Stadler, St. Florian

Dokument zum Download:

Stadler

Leben mit der Natur und für die Natur!

Franziska und Johann Zimmer, Vorchdorf

Dokument zum Download:

Zimmer

Vom Ursprung zum Genuss

Bio Kulturgut 4KantHof, Familie Stadler-Schauer, Wilhering

Dokument zum Download:

Stadler_Schauer

Im Kleinen liegt die Vielfalt

Anna und Josef Mörwald, 4 H Erlebnis-Bio-Bauernhof, Garsten

Dokument zum Download:

Mörwald



Mühlviertel



Ringelblume, Pfefferminze und Co

Michaela und Johann Aufreiter, Albernhof

Dokument zum Download:

Aufreiter

Ab in den Garten!

Hedwigs Gartl, Hilda Gruber, Bad Zell

Dokument zum Download:

Gruber

Bio & regional – das ist ideal!

Biohof Mascherbauer, Schwertberg

Dokument zum Download:

Holzweber

Von Bio-Korn und Bio-Brot

Margit und Walter Leitner, Niederwaldkirchen

Dokument zum Download:

Leitner

Lebensräume auf dem Bio-Hof

Waltraud und Bernhard Müller, Klaffer

Dokument zum Download:

Mueller

Lebendige Vielfalt erleben

Barbara und Helmut Riegler, Bad Kreuzen

Dokument zum Download:

Riegler

Die Vielfalt der Natur genießen

Christa und Thomas Seyr, Seyrhof, Gutau

Dokument zum Download:

Seyr

Genuss im Einklang mit der Natur

Monika und Mario Thauerböck, Kaltenberg

Dokument zum Download:

Thauerböck