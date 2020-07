Braunau

Bezirk Braunau: Alpaca Regenbogenland

Foto: Alpaca Regenbogenland

Alpaca Regenbogenland

Gemeinde: St. Johann am Walde

Adresse: Eisengering 19, 5131 Franking

Beschreibung: eine 90-minütige Wanderung mit Alpakas durch Wald und Wiesen. Eine Alpakawanderung kann uns im wahrsten Sinne des Wortes bei der Entschleunigung helfen, denn Alpakas haben uns etwas voraus – die wolligen und sanftmütigen Zeitgenossen kennen beim Wandern kein Ziel. Da ist der nächste schmackhafte Grashalm interessant oder das Gebüsch an dem man sich jucken kann.

Darum ist es unser Geheimtipp: Ein derartiges Angebot ist in OÖ einzigartig. Die Kombination aus Wanderung, Tiererlebnis und Natur ist faszinierend. Kinder lieben die knuffigen Tiere.

Mehr Infos: Alpaca Regenbogenland



Eferding

Bezirk Eferding: G'schichtenweg

Foto: Tourismusverband Eferding

Schönwetter-Geheimtipp: G’Schichtenweg

Gemeinde: Eferding

Adresse: 4070 Eferdinger Stadtplatz, Anfahrt mit Linzer Lokalbahn (Haltestelle Eferding) oder mit dem Auto (Parkplätze entweder am Stadtplatz oder gebührenfreie in Zentrumsnähe)

Beschreibung: Entlang von zwölf Stationen wird die Geschichte Eferdings – der 3. ältesten Stadt Österreichs – spielerisch näher gebracht. Der Rundgang eignet sich besonders für Familien und ist außerdem barrierefrei, also mit Kinderwagen oder Rollstuhl sehr gut befahrbar. Länge: ca. 2 km mit 12 Stationen; kein Eintritt. Ende des Rundgangs ist wieder am Statdplatz, wo man sich in einem der Cafes oder Gasthäuser stärken kann.

Darum ist es unser Geheimtipp: Der G´schichtenweg Eferding wird hauptsächlich von Schulklassen und Hortgruppen besucht, bei den Familien ist der Rundgang noch eher unbekannt.



Bezirk Eferding: Mostmuseum in St. Marienkirchen

Foto: Naturpark Obst-Hügel-Land

Schlechtwetter-Geheimtipp: Mostmuseum

Gemeinde: St. Marienkirchen/Polsenz

Adresse: Kirchenplatz 10, 4076 St. Marienkirchen/P.

Beschreibung: Das Thema „Most“ schlingt sich wie ein „roter Faden“ durch das Museum. An verschiedenen Informationsständen wird das reiche Wissen um die „Landessäure“ dem Museumsbesucher näher gebracht. Das erste Obergeschoss widmet sich dem Binderhandwerk. Besucher erwartet Wissenswertes über das traditionsreiche Handwerk und erfahren Interessantes über alte Maße und das Leben in den einst kargen Stuben unserer Vorfahren. Im zweiten Obergeschoss warten landwirtschaftliche Geräte aus früheren Zeiten. Das Mostmuseum ist bis 31. Oktober Samstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Gegen Voranmeldung jederzeit.

Darum ist es unser Geheimtipp: Wer bei der nächsten Mostkost seine Bekannten mit umfangreichen Wissen über das köstliche Getränk beeindrucken will, sollte einen Abstecher ins Samareiner Mostmuseum machen.

Mehr Infos:Mostmuseum in St. Marienkirchen/Polsenz

Enns

Schönwetter-Geheimtipp: Kronstorfer Maislabyrinth

Gemeinde: Kronstorf

Adresse: Finkenstraße, 4484 Kronstorf

Beschreibung: 25.000 Quadratmeter und etwa 280.000 Maispflanzen. Das Kronstorfer Maislabyrinth bietet heuer zum zweiten Mal ein Orientierungsabenteuer für die ganze Familie.

Darum ist es unser Geheimtipp: Neben Maiskiste, Stempelstationen und Schätz-Gewinnspiel gibt es dieses Jahr neue Attraktionen: „Maishofen", ein Platz zum Ausruhen und Snacks genießen inmitten des Maisfelds. Außerdem wartet ein neu errichteter Aussichtsturm auf die Besucher.

Eintritt: 3,50 €

Mehr Infos:facebook.com/Kronstorfer-Maislabyrinth

Schlechtwetter-Geheimtipp: Feuerwehrmuseum St. Florian

Gemeinde: St. Florian

Adresse: Stiftstraße 2, 4490 St. Florian

Beschreibung: Das Landesfeuerwehrmuseum von Oberösterreich befindet sich im Stiftsmeierhof des Stiftes St. Florian. Mehr als 15.000 Exponate aus der Geschichte der Feuerwehr gibt es zu entdecken. Besucher können es selbst erkunden oder an interessanten Führungen teilnehmen.

Darum ist es unser Geheimtipp: Es ist eines der größten Feuerwehrmuseen der Welt. Es bietet einen Einblick in alle Bereiche der Feuerwehr – Groß und Klein kommen auf ihre Kosten.

Eintritt: 5 €, Ermäßigungen möglich

Mehr Infos: feuerwehrmuseum-stflorian.at

Freistadt

Wasser-Erlebnispark Bruckmühle

Gemeinde: Pregarten

Adresse: Marktleiten 1, 4230 Pregarten

Beschreibung: Der Wasser-Erlebnis-Park Bruckmühle in Pregarten ist ein Naherholungsraum für die ganze Familie. Eingebettet in die Naturkulisse des Feldaisttals bietet der Park eine Vielzahl an Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten. Sandspielplätze, Schaukel- und Balancierbereiche, Niedrigseilgarten und eine Hangelstrecke laden zum Spielen, Entdecken und Bewegen ein.

Mehr Infos: www.pregarten.at



Gmunden



Schönwetter-Geheimtipp: Grünberg-Flitzer

Gemeinde: Gmunden

Adresse: Grünberg, Anfahrt am besten mit der Grünberg Seilbahn (Start Sommerrodelbahn gleich daneben)

Beschreibung: 1400 m Gesamtlänge, 160 m Höhenunterschied, 10 Min. Fahrdauer, Betriebszeiten: Bis 2. Juli: Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17.45 Uhr. Von 3. Juli bis 31. August: täglich von 10 bis 17 Uhr. September bis Saisonende täglich von 10 bis 16.45 Uhr.

Kein Betrieb bei Regen oder Nässe! Preis Einzelfahrt EW 7,50 Euro, Kinder (7 bis 14 Jahre): 5,50 Euro.

Darum ist es unser Geheimtipp: Es macht einfach viel Spaß, ist für jedermann sofort zu fahren, rauf geht es bequem wieder mit dem Rodellift.

Mehr Infos: www.gruenbergflitzer.at

Bezirk Gmunden: Museum der Stadt in Bad Ischl

Foto: Tourismusverband Bad Ischl

Schlechtwetter-Geheimtipp: Museum der Stadt

Gemeinde: Bad Ischl

Adresse: Esplanade 10, 4820 Bad Ischl

Beschreibung: Direkt am Ufer der Traun in der Esplanade gelegen werden viele Ausstellungen und Veranstaltungen aus den verschiedensten Themenbereichen präsentiert.

Öffnungszeiten: Do bis So von 10 bis 17 Uhr, Mi von 14 bis 19 Uhr, Mo und Di geschlossen.

Eintritt: bis zu 5,50 Euro

Mehr Infos: www.stadtmuseum.at

Grieskirchen

Bezirk Grieskirchen: Weg der Sinne

Foto: BRS/Auer

Tour: „Weg der Sinne“.

Wo: Erlebnisberg Luisenhöhe, Luisenhöhe 3, 4680 Haag am Hausruck

Strecke: von der Talstation bis zum Aussichtsturm; 3 Kilometer, ca. 1 Stunde.

Beschreibung: 26 Stationen warten mit Klangstation, Baumtelefon, Barfußparcours, Duftorgel und Balancierscheiben. Gute Gelegenheit, um sich auszutoben. Zum Weg der Sinne gelangt man entweder zu Fuß von der Talstation oder mit der Luisenbahn, die bequem auf den Berg führt. Belohnt wird der Weg durch einen tollen Ausblick vom 32 Meter hohen Holzturm.

Darum ist es unser Geheimtipp: „Der Weg der Sinne“ begeistert nicht nur Naturfreunde sondern bietet auch genügend Abwechslung für Nachwuchs und Hund an.

Mehr Infos: www.luisenhoehe.at

Kirchdorf

Bezirk Kirchdorf: Die Dr. Vogelgesang-Klamm in Spital am Pyhrn ist die zweitlängste Österreichs.

Foto: OÖ Tourismus/Erber

Schönwetter-Geheimtipp: Dr. Vogelgesang-Klamm und Drei-Hütten-Wanderung

Gemeinde: Spital am Pyhrn

Adresse: Ausgangspunkt Parkplatz Dr. Vogelgesang Klamm, 4582 Spital am Pyhrn (Ortsteil Grünau), Beschilderung ab Hallenbad/Ortszentrum

Beschreibung: Die „Dr. Vogelgesang-Klamm“ ist die zweitlängste Klamm Österreichs mit mehr als 1.500 Metern Länge. Erschlossen ist sie durch 500 Holzstufen. Unweit des Klammausgangs gelangt man zur Bosruckhütte und weiter zum Rohrauerhaus (ca. 45 min.) und zur Hofalm (Drei-Hütten-Wanderung).

Darum ist es unser Geheimtipp: Beeindruckende Wanderung durch die Felsenschlucht. Hütten sind bewirtschaftet. ACHTUNG: Die Felsenschlucht ist aufgrund der Bestimmungen zur Eindämmung des neuen Coronavirus seit 1. Mai 2020 bis auf Weiteres im "Einbahnsystem" – nur von unten nach oben – begehbar!

Mehr Infos: Dr. Vogelgesang-Klamm und Drei-Hütten-Wanderung

Bezirk Kirchdorf: Eine Szene aus der Sonderausstellung "100 Jahre Wildererdrama" im Museum im Dorf Molln

Foto: Weymayer

Schlechtwetter-Geheimtipp: Museum im Dorf Molln

Gemeinde: Molln

Adresse: 4591 Molln

Beschreibung: Das Museum im Dorf Molln gibt es seit der OÖ Landesausstellung 1998. Es wurde im Wirtschaftstrakt der ehemaligen Forsthube Molln der Grundherrschaft Steyr, dem heutigen Wirt im Dorf, eingerichtet. Seit dem Jahr 2019 zeigt das Museum eine beeindruckende Sonderausstellung, die sich der bekannten "Wilderertragödie von Molln" vom März 1919 widmet. Im Jahr 2020 gibt es zusätzlich einen erweiterten Schwerpunkt anlässlich des 100. Geburtstags der Mollner Schriftstellerin Marlen Haushofer.

Das Museum im Dorf ist bis 31. Oktober an Sonn- und Feiertagen, 14 - 17 Uhr, geöffnet.

mehr Infos: www.molln.cc/museum.htm

Linz

Linz: Hafenrundfahrt

Foto: florianweichselbaumer

Schönwetter-Geheimtipp: Hafenrundfahrt mit der MS Linzerin

Gemeinde: Linz

Adresse: Abfahrt an der Anlegestelle beim Lentos im Donaupark

Beschreibung: Zwischen Frühling und Herbst legt in Linz täglich (außer Montag) um 11, um 13 und um 15 Uhr ein Schiff ab. Es bringt Familien bei einer rund eineinhalbstündigen Hafenrundfahrt vorbei an der Linzer „Kulturmeile“, in die Linzer Häfen und zu den überdimensionalen Graffitis im Mural Harbor. Kinder haben während der Fahrt die Möglichkeit eine „Schiffspatentprüfung“ abzulegen.

Darum ist es unser Geheimtipp: Linz vom Wasser aus zu beobachten ist etwas ganz Besonderes. So kann man die Stadt noch einmal ganz neu entdecken. Auch die bunten Graffiti der Hafengalerie sieht man vom Schiff aus am besten. Die Karte kostet 16 Euro pro Person, für Kinder von sechs bis 13 Jahren die Hälfte, Kinder bis fünf Jahre sind frei.

Mehr Infos: www.donauschifffahrt.eu

Spannende Einblicke in die Stahlproduktion in der voestalpine Stahlwelt.

Foto: voestalpine AG

Schlechtwetter-Geheimtipp: voestalpine Stahlwelt

Gemeinde: Linz

Adresse: voestalpine-Straße 4, 4020 Linz

Beschreibung: Wie entstehen Autokarosserien, Rasierklingen oder 120 Meter lange Hochgeschwindigkeitsschienen? Das erfahren die Besucher bei ihrer Entdeckungsreise durch die Welt der Stahlerzeugung. Nach einer Führung durch das Innere der Stahlwelt besteht die Möglichkeit per Bus direkt ins 5,2 km² große Werksgelände zu fahren. Die Kinder können sich am Experimentierdeck an spannenden Versuchen rund um die Stahlerzeugung erzeugen.

Darum ist es unser Geheimtipp: Näher kommen Sie an Hochofen oder Warmwalzwerk nicht heran.

Mehr Infos: voestalpine-stahlwelt.at

Linz Land



Schönwetter-Geheimtipp: Erholungsspielplatz Langholzfeld

Gemeinde: Pasching

Adresse: Ecke Fichtenstraße/Am Waldsaum

Beschreibung: Das naturnahe Spielen und Klettern steht im Vordergrund. Vor Ort befinden sich Wasserstellen zum Matschen, aber auch zum Trinken für Mensch und Tier. Ein Kletterturm mit Niedrigseilgarten, Kletternetz und Balken steht zur Verfügung: Weiters wurde noch eine Blumenwiese angelegt.

Bezirk Linz-Land: Eingang zum Stiftsmuseum in Wilhering

Foto: Stift Wilhering

Schlechtwetter-Tipp: Stiftsmuseum Wilhering

Gemeinde: Wilhering

Adresse: Linzer Straße 4, 4073 Wilhering

Beschreibung: Museum, Öffnungszeiten

Dienstag – Samstag: 11.00 – 16.30 Uhr

Sonntag- und Feiertag: 9.30 – 17.00 Uhr

Montag: Ruhetag

Darum ist es unser Geheimtipp: Im Fokus stehen das Stift Wilhering mit seiner Geschichte, die Spiritualität der Zisterzienser, deren Aufgaben heute sowie Persönlichkeiten des Stiftes.

Mehr Infos: Stiftsmuseum Wilhering

Perg

Bezirk Perg: Keltendorf Mitterkirchen

Foto: Keltendorf Mitterkirchen

Geheimtipp: Freilichtmuseum Keltendorf

Gemeinde: Mitterkirchen

Adresse: Lehen 12, 4343 Mitterkirchen

Beschreibung: An einer eisenzeitlichen Ausgrabungsstätte befindet sich das Freilichtmuseum Keltendorf. Die Hallstattzeit wird hier für Kinder und Erwachsene zum Museum „zum Anfassen“. Mit Workshops (Brot backen, Arbeiten mit Metall, Blockhütten bauen, Bogen schießen, Feuer machen), der Besichtigung von urzeitlichen Gebäudeformen (inklusive Grabkammer aus der Zeit 700 vor Christus) und speziellen Angeboten und Veranstaltungen auch für größere Besucher (Keltenmatura, Mach-Land-Games) kommen hier alle auf ihre Kosten. Regelmäßig gibt es Familiennachmittage und Thementage. Mit dem größten Gebäude, der Herrinnenhalle, ist das Freilichtmuseum vor kurzem wieder vergrößert worden.

Öffnungszeiten: von 15. April bis 31. Oktober täglich von 9 bis 17 Uhr.



Eintritt: Erwachsene: 8 Euro, Schüler: 5 Euro, Kinder unter sechs Jahren: gratis

Anmeldung für Führungen: 07269/6611

Darum ist es unser Geheimtipp: Das Angebot reicht von Rundgängen über Ausstellungen und Workshops bis hin zur Location für Kindergeburtstage und Hochzeiten. Die Qualität der Wissensvermittlung ist dank Zusammenarbeit mit dem OÖ Landesmuseum sehr hoch.



Mehr Infos: www.keltendorf-mitterkirchen.at



Bezirk Perg: Italienisches Oldtimer Museum in Pabneukirchen

Foto: Zinterhof

Schlechtwetter-Geheimtipp: Oldtimer-Museum

Gemeinde: Pabneukirchen

Adresse: Neudorf 36, 4363 Pabneukirchen

Beschreibung: Im neu errichteten Oldtimermuseum werden auf über 5.000 Quadratmetern italienische Fahrzeuge präsentiert, Eintritt: 8 €

Darum ist es unser Geheimtipp: Alois Ambros erfüllte sich mit dem Museum einen Lebenstraum: 250 Oldtimer, alles Italiener wie Fiat, Alfa, Ferrari, Lancia oder Maserati fanden im Pablick, Wirtschafts- und Tourismuspark Pabneukirchen, eine neue Heimat. Der Erfindergeist der italienischen Autobauer erschließt sich einem beim Besuch im Museum der Firma Ambros.

Mehr Infos: www.autohaus-ambros.at/oldtimermuseum

Ried

Bezirk Ried: Falknerei Adlerwarte Obernberg

Foto: Dieter Tatzer/Adlerwarte

hochgeladen von Bernadette Wiesbauer

Adlerwarte Obernberg

Wo: Falknerei Adlerwarte in Obernberg, Bezirksgerichtsgasse 4

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 11 und 15 Uhr, Sonn- und Feiertage: 11, 14 und 15 Uhr, Vorführungszeiten: seit 3. Juli 2020 bis inklusive 31. Oktober 2020, Eintritt ist jeweils ab 30 Minuten vor der Vorführung möglich. Dauer der Flugvorführung: zirka 45 bis 50 Minuten.

Angebot: Spektakuläre Flugvorführungen der verschiedensten Greifvogelarten wie Adler, Geier, Milane und Falken.

Kosten: Der Eintritt beträgt 9,50 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder.

Darum ist es unser Geheimtipp: Ein junges Team von hochqualifizierten Falknern bietet einen nicht ganz alltäglichen Einblick in die imposante Welt der Greifvögel. Spektakuläre Sturzflüge von verschiedenen Adlerarten und Falken, die mit enormer Geschwindigkeit und Geschicklichkeit Beute-Atrappen jagen gehören genauso zu den Vorführungen wie der Flug der imposanten Geier, die hautnah über das Publikum streichen. Die Besucher erhalten außerdem interessante Infos über Jagdmethoden, Lebensgewohnheiten, Größe, Geschwindigkeit, Kraft und Sehvermögen der Tiere.

Mehr Infos: www.adlerwarte-obernberg.at



Rohrbach

Bezirk Rohrbach 2018: DiscGolf im Böhmerwaldpark.

Foto: Foto: Böhmerwaldpark

hochgeladen von Online-Redaktion Oberösterreich

Schönwetter-Geheimtipp: „Böhmerwaldpark“

Gemeinde: Ulrichsberg

Adresse: Startpunkt ist beim Golfpark Böhmerwald, 4161 Ulrichsberg, Seitelschlag 50

Beschreibung: Der Freizeitpark für alle Generationen ist neu im Mühlviertel. Auf einer Outdoor-Gesamtfläche von 75 Hektar können Kinder, Eltern und Großeltern gemeinsam einen „bewegten“ Tag verbringen.

Darum ist es unser Geheimtipp: Es gibt völlig neue Sportarten zu entdecken, wie DiscGolf, FootGolf, Minigolf, Slackline oder einen 3D-Bodenparcours.

Mehr Infos: www.boehmerwaldpark.at

Bezirk Rohrbach 2018: Sonderschau "Spielzeug aus vergangenen Tagen" in der Villa sinnenreich.

Foto: Foto: Hösele

Schlechtwetter-Geheimtipp: Besuch in der Villa sinnenreich

Gemeinde: Rohrbach-Berg

Adresse: 4150 Rohrbach-Berg, Bahnhofstraße 19

Beschreibung: Die VILLA sinnenreich ist ein außergewöhnliches Museum der Wahrnehmung. Kinder und Erwachsene entdecken eine Welt zwischen Illusion und Wirklichkeit. Ist das, was wir wahrnehmen, immer wahr? Zu erleben, wie leicht wir zu täuschen sind, ist eine bedeutsame Erfahrung. Auf 400 m² Ausstellungsfläche gibt es zu dieser Thematik über 50 von Künstlern entwickelte Exponate - eine Kombination aus Technik und Kunst.

Darum ist es unser Geheimtipp: In der Villa sinnenreich gibt es für alle Sinne etwas zu entdecken. Von 1. Juli bis 2. September gibt es eine Sonderausstellung "Spielzeug aus vergangenen Tagen". Hunderte Spielzeuge aus Omas Zeiten (Schwerpunktjahre: 1940 bis 1970) werden gezeigt. Mehr über die Ausstellung, finden Sie hier.

Mehr Infos: www.villa-sinnenreich.at

Schärding

Bezirk Schärding: Wassererlebnis Mini-Donau

Foto: Wundsam

Schönwetter-Geheimtipp: „Mini-Donau“

Gemeinde: Engelhartszell

Adresse: Stiftstraße, 4090 Engelhartszell

Beschreibung: Freizeitanlage, in der die Donau als Miniaturversion vom Ursprung über eine Schiffsbaustation mit Laufkraftwerk, eine Flussbaustation und dem Donaudelta mit „Hausen“ und Seilfähre spielerisch erlebbar gemacht wird. 2020 wurde die Anlage um einen Spielturm erweitert. Öffnungszeiten: 1.05. - 30.09. täglich von 13 - 17 Uhr (in den Sommerferien von Do bis So bis 18 Uhr), Eintritt: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder 2 Euro

Darum ist es unser Geheimtipp: informativer Abenteuerspaß für ganze Familie, außerdem gibt’s auf der Anlage noch einen „Sinnesgarten“ (Gartenanlage mit alten Obstsorten, Stein-Labyrinth, Kräuter- und Weingarten) und eine Ausstellung „Die Aliens kommen – neue Tier- und Pflanzenarten in unserer Heimat“ mit Großaquarium.

Mehr Infos: www.donau-welt.at

Steyr

Bezirk Steyr & Steyr-Land: Motorikpark Laussa

Foto: Vorderwinkler

Schönwetter-Tipp: Motorikpark Laussa

Gemeinde: Laussa

Adresse: 4461 Laussa, Anfahrt über Plattenberg - Bio-Bauernhof Brückler

Darum ist es unser Geheimtipp: Ideal für eine Wanderung für die ganze Familie im Ennstal: Kids können sich zwischendurch auf den Stationen aus Holz austoben.

Drei ganz neue Motorikparks in Steyr & Steyr-Land finden Sie hier.

Bezirk Steyr & Steyr-Land: Museum Arbeitswelt Steyr

Foto: MAW/Pichler

Schlechtwetter-Geheimtipp: Museum Arbeitswelt Steyr

Gemeinde: Steyr

Adresse: Wehrgrabengasse 7, 4400 Steyr

Darum ist es unser Geheimtipp: Die Ausstellung „Arbeit ist unsichtbar“ bietet interessante Einblicke in die Arbeitswelt in der Region der letzten 100 Jahre, und das für die ganze Familie.

Infos:museum-steyr.at

UrfahrUmgebung

Bezirk Urfahr Umgebung: Hochseil- und Kinderklettergarten Kirchschlag

Foto: Benjamin Oberneder

Schönwetter-Geheimtipp: Hochseilgarten Kirchschlag

Gemeinde: Kirchschlag

Adresse: Kirchschlag 11

Beschreibung: Der Hochseilgarten in Kirchschlag bietet einen Einschulungsparcous sowie vier weitere Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Höhen bis zu 13 Metern. Alle sind mit einem lückenlosen Sicherheitssystem ausgerüstet. Zeitaufwand für alle Elemente: ca. 2,5 Stunden. Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertag: 10 bis 18 Uhr. Zwickeltage: 14 bis 18 Uhr. In den Ferien Mittwoch bis Freitag: 14 bis 18 Uhr (Letzter Einstieg jeweils 16 Uhr)

Darum ist es unser Geheimtipp: Es gibt verschiedenste Elemente von einfach bis schwer. Schon Kinder ab drei Jahren können im Kinderkletterpark spielen. Der Ausflug ist somit perfekt für die ganze Familie.

Mehr Infos: www.ralfundwalter.at

Schlechtwetter-Geheimtipp: Schulmuseum Bad Leonfelden

Gemeinde: Bad Leonfelden:

Adresse: Böhmerstraße 1

Beschreibung: Das Schulmuseum zeigt, wie sich Unterricht und Erziehung seit 1577 verändert haben. Im Urzustand noch erhalten sind im Museum der Klassenraum, die sanitäre Ausstattung, der Schulkarzer und die teilweise spätgotischen Fensterrahmungen. In der historischen Schulklasse gewinnen die Besucher einen realitätsnahen Eindruck vom Unterrichtsalltag aus der Zeit um 1900. Weitere Schwerpunkte: die Einführung der Schulpflicht durch Kaiserin Maria Theresia, das Zeugniswesen, die Leistungsbeurteilung und das Berufsbild des Lehrers im Wandel der Zeit.

Vöcklabruck

Bezirk Vöcklabruck: Naturpark Attersee Traunsee

Foto: Naturpark Attersee-Traunsee

Schönwetter-Geheimtipp: Erlebnisführungen

Gemeinde: Steinbach, Weyregg, Schörfling & Aurach

Adresse: Naturparkbüro: Steinbach 5, 4853 Steinbach am Attersee, Treffpunkt: je nach Führung unterschiedlich

Beschreibung: Natur- und Landschaftsvermittler aus der Region geben bei kurzen Wanderungen Einblicke in die Kulturlandschaft zwischen Attersee und Traunsee. Die Themenschwerpunkte reichen dabei vom spielerischen Naturerlebnis für Kinder über kulinarischen Genüsse bis hin zur erotischen Kräuterwanderung „50 Shades of Green“.

Darum ist es unser Geheimtipp: Der Naturpark Attersee-Traunsee bietet ein abwechslungsreiches Programm an Themenwanderungen an, in dem sich für jeden Geschmack und für jede Altersgruppe etwas passendes findet. Und wenn’s richtig heiß ist, kann man sich nach der Wanderung mit einem Sprung in den Attersee erfrischen.

Mehr Infos: www.naturpark-attersee-traunsee.at

Schlechtwetter-Geheimtipp: Erlebniswelt Energie

Gemeinde: Timelkam

Adresse: Mühlfeld 2

Beschreibung: Energie sehen, fühlen und erleben – in den Ausstellungsräumen warten viele interaktive Medien. Besucher erfahren auf unterhaltsame und informative Art und Weise mehr über das komplexe Thema Energie, die Versorgungssicherheit, den Gedanken der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sowie Wissenswertes über die Geschichte der Elektrizität. Dienstags, mittwochs und donnerstags geöffnet – nur nach telefonischer Voranmeldung (Tel. 05/9000-4217 oder 0664/601654222). Eintritt frei!

Darum ist es unser Geheimtipp: Spannende Reise in die Welt des elektrischen Stroms, gut kombinierbar mit einer Fahrt mit der Museumsbahn nach Amfplwang.

Mehr Infos: www.energieag.at

Wels

Zoo Schmiding in Wels

Foto: Zoo Schmiding

Schönwetter-Geheimtipp: Zoo Schmiding

Gemeinde: Krenglbach

Adresse: Schmidinger-Straße 5, 4631 Schmiding

Beschreibung: Giraffen, Tiger, Nashörner und Gorillas, Krokodile, Flamingos oder Riffhaie – insgesamt ca. 2.000 Tiere wollen auf einer Fläche von 14 ha besucht und beobachtet werden. täglich von 9.00 - 19.00 Uhr, Eintritt: 15,50 Euro für Zoo, 15,50 Euro für Aquazoo. Schüler: je 11,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren: frei

Darum ist es unser Geheimtipp: In den vergangenen Wochen haben viele Arten Nachwuchs bekommen, sodass es gerade viele süße Babies zu bestaunen gibt. Highlight: Die Gorillabai, in der Österreichs einzige Gorillas untergebracht sind. Spannende Abenteuerspielplätze und gemütliche gastronomische Einrichtungen runden das Angebot ab.

Mehr Infos: www.zooschmiding.at

Welios in Wels

Foto: Welios

Schlechtwetter-Geheimtipp: Welios Science Center

Gemeinde: Wels

Adresse: Weliosplatz 1, 4600 Wels

Beschreibung: Das Welser Science Center bietet auf 3.000 Quadratmetern eine Dauerausstellung mit dem Schwerpunkt "erneuerbare Energien“ und laufend neue spannende Sonderausstellungen zu naturwissenschaftlichen Themen. Montag geschlossen, Eintritt: Erwachsene: € 11,50, Schüler: € 4,80, Kinder unter 6 Jahren: freier Eintritt

Darum ist es unser Geheimtipp: Als Mitmach-Museum konzipiert, finden auch schon die Kleinsten an 120 Stationen Technik und Naturwissenschaften „zum angreifen“ vor. Derzeitige Sonderausstellung „Leonardo Da Vinci - Bewegende Erfindungen“.

Mehr Infos: www.welios.at