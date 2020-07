Braunau



Brettljause beim Mostbauer z´ Aham in St. Peter am Hart. (Bezirk Braunau)

Mostbauer z’Aham

Gemeinde: St. Peter am Hart

Adresse: Aham 6, 4963 St. Peter am Hart

Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag ab 12 Uhr

Darum ist das unser Geheimtipp: Der Mostbauer ist gut mit dem Fahrrad zu erreichen, da er direkt am Innradweg liegt und bietet neben Brettljausen auch noch tolle Nachspeisen an.

Eferding

Bezirk Eferding: Die Jausenstation Beißl in Scharten hält neben guter Jause auch köstliche Tropfen bereit.

Jausenstation Beißl in Scharten

Gemeinde: Scharten

Adresse: Herrnholz 17, 4612 Scharten

Öffnungszeiten:

Do, Fr: 16–23 Uhr, Sa: 11–23 Uhr, So: 11–20 Uhr, Mo, Di, Mi: Ruhetag

Außerhalb der Öffnungszeiten gegen Voranmeldung ab 30 Personen.

Darum ist es unser Geheimtipp: Beim Beißl in Scharten gibt‘s neben einer guten Jause auch Abkühlungen in Form von Most oder Grieskirchner Bier sowie hausgemachte Mehlspeisen, um Kraft zu tanken.

Mehr Infos:www.beissl.at

Enns

Die Mostschänke Sacher in Kronstorf (Region Enns) bietet herzhafte Jausen und besondere eigens erzeugte Getränke. Außerdem gibt's für „E-Radler" eine Ladestation.

Mostschänke Sacher

Gemeinde: Kronstorf

Adresse: Winkling 3

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag ab 15 Uhr – Urlaub ab 26. Juli, öffnet wieder am 12. August

Darum ist es unser Geheimtipp: "Gmiadlich und guad": Neben hausgemachten Speisen und Getränken kann man die idyllische Atmosphäre direkt am Enns-Fluss genießen – Eignet sich besonders gut als Ziel eines Familien-Rad-Ausflugs.

Mehr Infos: mostschaenke-sacher.at

Freistadt

Hutti's Gupfwald Heuriger, Pierbach.

Huttis Gupfwald Heuriger

Gemeinde: Pierbach

Adresse: Kleinhöfnerberg 10/2, Pierbach

Öffnungszeiten: März: Sonntag ab 14 Uhr, April bis Oktober: Freitag bis Sonntag ab 14 Uhr, November: Wochenende ab 14 Uhr.

Darum ist es unser Geheimtipp: Auf der Jausenkarte gibt's für jeden etwas, auch leichte Kost. Dazu Saft- & Mostspezialitäten. Neu ist das Angebot einer innovativen Picknick-Kiste gefüllt mit regionalen Köstlichkeiten in nachhaltiger Verpackung, die an einem schönen Platz in der Natur genossen werden kann.

Mehr Infos: www.huttis-gupfwaldheuriger.at

Gmunden



Jausenstation Derischleiten in Scharnstein im Bezirk Gmunden.

Jausenstation Derischleiten

Gemeinde: Scharnstein

Adresse: Bäckerberg 17

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag ab 9 Uhr ganztägig, warme Küche 9 bis 21 Uhr

Darum ist es unser Geheimtipp: Bei der Jausenstation gibt es hausgemachte Jausen und Mehlspeisen sowie ein hausgemachtes Brot und einen hausgemachten Most, aber auch warme Speisen werden serviert. Die Jause kann auf Bestellung auch mitgenommen werden. Das Bauernhaus bietet einen herrlichen Panoramablick.

Mehr Infos:derischleiten.sta.io

Grieskirchen

Bezirk Grieskirchen: Beim Lieasenhof in Rottenbach warten neben warmen Speisen auch eine gute Brettljause.

Lieasenhof Pöttinger

Gemeinde: Rottenbach

Adresse: Lampersdorf 2

Öffnungszeiten: Mo/Mi/Do/Fr 16-24 Uhr, Sa 10-24 Uhr, So 13-24 Uhr, sowie nach Vereinbarung

Darum ist es unser Geheimtipp: Der Lieasenhof in Rottenbach legt großen Wert auf regionale Grundprodukte. Neben einer guten Brettljause kommen auch warme Speisen auf den Tisch.

Mehr Infos: www.lieasenhof.at

Kirchdorf

Jausenstation Weidenhaid

Gemeinde: Pettenbach

Adresse: Weidenhaidstraße 1, 4643 Pettenbach

Öffnungszeiten: Ganzjährig von Mittwoch bis Sonntag ab 16 Uhr

zusätzlich auf Bestellung

Darum ist es unser Geheimtipp: Hausmannskost. Von Mai bis September gibt es zusätzlich je nach Witterung jeden Donnerstag ab 18 Uhr Steckerlfisch.

Ideal erreichbar für Radfahrer. Knittelwerfplatz.

Linz



Beim Schatzbauer in Linz sitzt man schön im Grünen.

Schatzbauer

Adresse: Schatzweg 50, 4040 Linz

Kontakt: 0732/246015

Öffnungszeiten: Jeweils Montag und Dienstag von 15 bis 21 Uhr, von Mai bis Ende September

Darum ist es unser Geheimtipp: Vom Schatzbauer aus hat man einen tollen Blick über Linz. Die Jause gibt es für wenig Geld. Direkt beim Betrieb gibt es einen eingezäunten Spielplatz.

Linz-Land Mayr z' Imberg in Leonding

Mayr z' Imberg

Gemeinde: Leonding

Adresse: Imberg 2, 4060 Leonding

Öffnungszeiten: Donnerstag von 14 bis 22 Uhr (außer es ist ein Feiertag),

Freitag ist der Hofladen von 13 bis 17 Uhr geöffnet,

Geschlossen ist von Dezember bis Jänner

Darum ist es unser Geheimtipp: Beim Mostheurigen Mayr z' Imberg in Leonding gibt's hausgemachte Spezialitäten – von besonderer Jause bis hin zu Qualitätsmosten.

Perg Bio-Mostheuriger Englhof in Baumgartenberg (Bezirk Perg)

Bio-Mostheuriger Englhof

Gemeinde: Baumgartenberg

Adresse: Deiming 5, 4342 Baumgartenberg

Öffnungszeiten: Heurigenkalender auf engl-hof.at

Darum ist es unser Geheimtipp: Beim Englhof werden Heurigen-Schmankerln in Bio-Qualität, Hausmannskost, Most und Schnaps vom Altbauern und innovative Produkte vom Jungbauern serviert. Bäuerliche Produkte wie Most, Säfte, Fleisch aus biologischer Landwirtschaft und Geschenkkörbe mit Spezialitäten können auch dort gekauft werden.

Ried Die Schlaga Stub'm in Lohsburg hat sich zum Ziel gesetzt, für jeden Anlass, zu jeder Jahreszeit das Beste anzubieten.

Schlaga Stub'm

Gemeinde: 4923 Lohnsburg

Adresse: Schlag 18

Öffnungszeiten: Do-Sa ab 15 Uhr, Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr

Darum ist es unser Geheimtipp: Für jeden etwas – zu jeder Jahreszeit – für jeden Anlass. Brettljause, saures Rindfleisch, Vitalbrot, Knödelteller, Blunzn-Gröstl, Apfischeibi, Eiskaffee und vieles mehr.

Ab Oktober gibt es jeden Donnerstag und Freitag zusätzlich Blunzngröstl, Rindfleisch mit Schnien und Semmikren, warmes Bratlfleisch mit Brot und Kren sowie Innviertler Knödeln mit Sauerkraut. Freitag bis Sonntag kann die Jause zwischen 15 und 18 Uhr auch abgeholt werden.

Mehr Infos: www.schlagastubm.at

Rohrbach

Jausenstation Hansberg in St. Johann am Wimberg/Rohrbach

Jausenstation Hansberg

Gemeinde: St. Johann

Adresse: Schlag 15, 4172 St. Johann

Öffnungszeiten: 1. Mai bis 26. Oktober

Donnerstag: 16 bis 22 Uhr

Freitag in den Ferien: 16 bis 22 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertag: 14 bis 22 Uhr

Darum ist es unser Geheimtipp: Auf der neu renovierten Terrasse kann man auf 850 Metern den Blick über das Mühlvierel genießen.

Die Zutaten für die Gerichte werden fast alle von den heimischen Bauern bezogen und sind außerdem biologisch. Jeden Donnerstag ist Burgertag.

Mehr Infos: www.jausenstation-hansberg.at

Schärding



Fischer Weinheuriger in Bubing (St. Florian am Inn) öffnet Mittwoch bis Sonntag immer um 16 Uhr. (Bezirk Schärding)

Fischers Weinheuriger

Gemeinde: St. Florian am Inn

Adresse: Bubing 2, 4782 St. Florian am Inn

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, 16 bis 2 Uhr

Darum ist es unser Geheimtipp: Neben Brettljausen und belegten Broten gibt es auch warme Speisen für den großen Hunger. Wie in allen Gerichten kommen die meisten Zutaten aus der Region, Produkte vom Schwein, Säfte und Wein sogar aus der eigenen Herstellung. Neben der Speise- und Getränkekarte, die einiges zu bieten hat, besticht Fischers Weinheuriger mit seinem gemütlichen Gastgarten. Am angrenzenden großen Spielplatz können sich auch die kleinen Gäste austoben.

Mehr Infos:fischersweinheuriger.at

Steyr & Steyr-Land

Moststubn-Binderberg

Gemeinde: Aschach an der Steyr

Adresse: Haagen 19, 4421 Aschach an der Steyr

Öffnungszeiten: Mittwoch, Freitag, Samstag ab 17:00 Uhr

Sonn-und Feiertags immer geschlossen!

Darum ist es unser Geheimtipp: Zur Jause gibt es ausgewählten Schankmost. Auf Wunsch selbstverständlich auch Qualitätsmost nach Wahl.Die Tradition des Mostmachens gibt es im Binderberg schon seit der Zwischenkriegszeit, noch vom Urgrossvater, wird Most produziert und auch ausgeliefert. Damals sogar bis nach Linz. 2003 wurde die Stube komplett renoviert. Seit 2006 leitet Johannes Schedlberger die Ausschank, sein Bruder Manfred die Landwirtschaft.

Mehr Infos:www.binderberg.at

Urfahr-Umgebung

Der Jausenhof Etzlberger in Gramastetten (Bezirk Urfahr-Umgebung)

Etzlberger

Gemeinde: Gramastetten

Straße: Limberg 11

Öffnungszeiten: Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr

Darum ist es unser Geheimtipp: Kegeln auf der Holzladenbahn, regelmäßige musikalische Veranstaltungen und Theaterstücke, überdachter Innenhof, auch bestens geeignet für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage, Taufen…

Mehr Infos:jausenhof-etzlberger.at

Vöcklabruck



Mostschenke Grablerhof in Steinbach am Attersee/Vöcklabruck

Mostschenke Grablerhof

Gemeinde: Steinbach am Attersee

Adresse: Unterroith 2, 4853 Steinbach am Attersee

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Samstag und Sonntag jeweils ab 16 Uhr

Darum ist es unser Geheimtipp: Neben den hervorragenden Jausenplatten aus eigener Produktion ist alleine der Ausblick vom gemütlichen Gastgarten auf das Höllengebirge und den Attersee einen Besuch wert.

Wels & Wels-Land



Mostheuriger Schneeberger in Pichl bei Wels.

Mostheuriger Schneeberger

Gemeinde: Pichl bei Wels

Adresse: Pfaffendorf 16, 4632 Pichl bei Wels

Öffnungszeiten: Freitag ab 17.00 Uhr, Samstag ab 15.00 Uhr

Darum ist es unser Geheimtipp: Ein alter Troadkasten wird zur gemütlichen Mostschänke. Eine Besonderheit des Mostheurigen ist der von einer mächtigen Linde beschattete Gastgarten, in dem die Jausen Spezialitäten aus eigener Produktion und der hauseigene Most noch besser schmecken.

Mehr Infos:

