OÖ. "Aufgrund des erfolgten Verbotes von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit über 100 Personen müssen die verbleibenden Stationen der Gartenlandtour leider abgesagt werden", darüber informiert das Land OÖ am 10. März in einer Aussendung.

Dies betrifft folgende Termine:

10. März 2020 (heute) KULTURZENTRUM LENZING

12. März 2020 VERANSTALTUNGSZENTRUM „DIE TURNHALLE“ PERG

17. März 2020 KULTURHAUS RÖMERFELD WINDISCHGARSTEN

„Es ist natürlich schade, dass wir die Gartenlandtour nicht wie geplant durchführen können und viele Gartenfreunde enttäuscht sein werden. Die Gesundheit geht aber natürlich vor. Der Erlass der Bundesregierung macht eine Absage notwendig“, so Landesrat Max Hiegelsberger.