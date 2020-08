Dieses für den Teilnehmer unentgeltliche Gewinnspiel wird von der BezirksRundschau GmbH (FN 318910k), Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding, (kurz: Veranstalterin) gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (Kooperationspartnerin) veranstaltet.Teilnahmevoraussetzungen: Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen über 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis einschließlich 27.09.2020 um 24:00 Uhr (Teilnahmeschluss) per eMail oder per Post möglich. Zur Teilnahme am Gewinnspiel gemäß diesen Teilnahmebedingungen sende eine Kopie deiner „Urlaubsrechnung“ bei einem oberösterreichischen Beherbergungs-/Tourismusbetrieb + ein Foto von einem Urlaubsmoment an: urlaub-daheim@bezirksrundschau.com bzw. BezirksRundschau GmbH, Marketing, Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding - jeweils mit dem Kennwort: „Ja zum Urlaub daheim“. Unter einer „Urlaubsrechnung“ im Sinne dieser Teilnahmebedingungen wird die Rechnung für einen gebuchten und bereits absolvierten Aufenthalt in einem oberösterreichischen Beherbergungs-/Tourismusbetrieb verstanden. Außerordentliche Konsumationen werden nicht berücksichtigt. Die Veranstalterin kann das Gewinnspiel jederzeit abbrechen oder widerrufen. Der Teilnehmer kann seine Teilnahme jederzeit zu widerrufen.Gewinnerermittlung: Unter allen Teilnehmer, deren Teilnahmeerklärung bis zum jeweiligen Verlosungstermin am 27.7.2020, 31.8.2020 und 28.9.2020 durch Übermittlung einer Kopie ihrer „Urlaubsrechnung“ bei einem oberösterreichischen Beherbergungs-/Tourismusbetrieb + ein Foto von einem Urlaubsmoment wie oben beschrieben bei der BezirksRundschau GmbH eingelangt sind, verlosen wir jeweils ein von der Kooperationspartnerin zur Verfügung gestelltes Gutschein-Sparbuch in Höhe der eingereichten Urlaubsrechnung, maximal jedoch im Betrag von € 1.500,00 pro Gewinner. Die ermittelten Gewinner werden ausschließlich über die im Rahmen der Teilnahmeerklärung bekannt gegebenen Kontaktdaten vom Gewinn verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Preise, die aufgrund fehlender Angaben hinsichtlich Kontaktdaten nicht zugestellt werden können oder vom Gewinner nicht innerhalb der in der Verständigung über den Gewinn angegebenen Zeitspanne eingelöst werden, verfallen.Rechte am Urlaubsfoto: Der Teilnehmer räumt der Veranstalterin an dem von ihm eingereichten Urlaubsfoto nicht ausschließliche, jedoch sachlich, zeitlich und örtlich unbeschränkte Verwertungsrechte einschließlich dem Recht auf Bearbeitung ein. Das eingereichte Urlaubsfoto darf insbesondere für die Berichterstattung über das Gewinnspiel - auch zu Zwecken der Imagewerbung - in den Print- und Onlinemedien der BezirksRundschau GmbH, auf meinbezirk.at sowie auf den Social-Media-Accounts der BezirksRundschau GmbH verwendet werden. Der Teilnehmer garantiert gegenüber der Veranstalterin, dass er entweder Urheber des eingereichten Fotos ist oder über die erforderlichen Verwertungsrechte am Foto verfügt, um dieses im Rahmen des Gewinnspiels einzureichen und der Veranstalterin die soeben angeführten Rechte am Foto einzuräumen. Bei eingereichten Fotos, bei denen Personen erkennbar abgebildet sind, garantiert der Teilnehmer gegenüber der Veranstalterin überdies, dass die Zustimmung der erkennbar abgebildeten Personen zur Veröffentlichung deren Bildnisse im Rahmen der Abwicklung des Gewinnspiels und der auch werblichen Berichterstattung in Print- und Onlinemedien darüber vorliegt. Wird die Zustimmung erkennbar abgebildeter Personen zur Veröffentlichung vom Abgebildeten widerrufen, so hat der Teilnehmer dies der Veranstalterin umgehend mitzuteilen. In diesem Fall ist das vom Widerruf betroffene Foto von der weiteren Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Teilnehmer garantiert gegenüber der Veranstalterin, dass er die Veranstalterin hinsichtlich des eingereichten Fotos und dessen Verwendung verschuldensunabhängig schadlos hält.Datenschutzhinweis: Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist die BezirksRundschau GmbH(FN 318910k), Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding, datenschutz@regionalmedien.at. Die Datenschutzinformation zum Gewinnspiel und zu den Betroffenenrechten ist unter dem Link https://www.meinbezirk.at/datenschutz#einsvier zu Punkt 1.4.4. (Gewinnspiele und Wettbewerbe abseits von meinbezirk.at) und Punkt 5. (Hinweis auf die Betroffenrechte und das Beschwerderecht) abruf- und einsehbar. Gerne senden wir Ihnen diese Informationen auf Anfrage auch per Mail oder Post zu.