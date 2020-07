Der Linzer Verein Grünschnabel bietet im Juli und August 2020 Ferienaktionen für Kinder in ganz Oberösterreich an. Auf dem Programm stehen Schatzsuchen und Umweltworkshops.

OÖ. Bei den Schatzsuchen des Vereins Grünschnabel wird in die Natur gegangen und Rätsel werden gelöst, um einem Schatz auf die Spur zu kommen. Gelegenheiten gibt es beispielsweise am 25. Juli in Wels und am 6. August in Linz-Urfahr. Mitgebracht werden sollten strapazierfähige Kleidung und ein Getränk.

Kinder, die sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit interessieren, können in Umweltworkshops auf ihre Kosten kommen. Dort werden Wissen über Umweltschutz sowie regionales und saisonales Essen vermittelt, aber auch aus einem alten T-Shirt eine Tasche gemacht. Beide Angebote sind kostenlos und richten sich an Kinder im Volksschulalter. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Termine im Überblick

Schatzsuchen

Regau, 23.7.2020 um 15 Uhr, vor der Vituskirche in Oberregau

Wels, 25.7.2020 um 17 Uhr, Eishalle Wels (Bauernstraße 43)

Eferding, 29.7. 2020 um 9 Uhr, Feuerwehrhaus Eferding

Seewalchen, 30.7. 2020 um 14 Uhr, Rathausplatz Seewalchen

Steyr, 4.8. 2020 um 10 Uhr, Unterhimmler Au, Schwarze Brücke, Drahtzieherstraße

Kronstorf, 5.8.2020 um 14 Uhr, Gemeindeamt Kronstorf

Urfahr, 6.8.2020 um 10 Uhr, Kinder- und Jugendspielplatz Am Alten Feldweg

Vorchdorf, 7.8.2020 um 9 Uhr, Kitzmantelfabrik

St. Florian, 7.8.2020 um 15 Uhr, Hauptschule St. Florian

Umweltworkshops



Ottnang im Hausruck, 31.7.2020 um 15 Uhr, Turnhalle Ottnang

Eferding, 10.8.2020, Treffpunkt wird noch bekannt gegeben

