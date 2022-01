Mit dem neuen Online-Kochkurs des Linzer Unternehmens 7hauben will Gourmetkoch Andreas Döllerer seine Rezepte unter die Leute bringen. Auf dem Menü stehen Klassiker der österreichischen Wirtshausküche.

OÖ. Andreas Döllerer ist nicht nur für sein Gourmetrestaurant im Salzburger Land bekannt, sondern auch für seine heimatverbundene Küche. Kochkurse liegen ihm dabei besonders am Herzen: „Ich finde es sehr wichtig, dass das Wissen weitergegeben wird – sowohl an Profis als auch an Hobbyköche. Es gibt nämlich viele ursprüngliche Rezepte, die verloren gehen würden, wenn sie niemand mehr kocht - und das wäre sehr schade, weil sie zum Kulturgut gehören”, erklärt Döllerer. Ein Onlinekurs ist für ihn daher eine gute Chance, seine Lieblingsgerichte zu konservieren und zu verbreiten.

Vom Gulasch bis zum Kaiserschmarrn

Dabei finden sich echte Klassiker der österreichischen (Wirtshaus-)Küche: Vom Kesselgulasch über Beuschel und Kaspressknödel bis hin zu Pofesen und flaumigem Kaiserschmarrn. Zum Start von Döllerers Kurs gibt es zwei kostenlose Videos („Apfelradln und Pofesen“, „Kaspressknödelsuppe“) und ein als PDF verfügbares Rindsrouladen-Rezept.

„Es geht um Wissensvermittlung“

Im Videokurs wird nicht nur Schritt für Schritt gezeigt, wie Gericht gelingen, sondern es werden auch Techniken und Hintergrundinformationen erklärt. Dieses Prinzip zieht sich durch alle Onlinekurse der Plattform 7hauben. Denn auch wenn die Kurse in hoher Qualität produziert werden, ist den Gründern vor allem der Inhalt wichtig. „Uns geht es um die Wissensvermittlung. Wir wollen Hobbyköchen die Chance geben, von den Besten zu lernen. Da gehört Andreas Döllerer natürlich dazu“, so 7hauben-Geschäftsführer Johannes Sailer.

Jahres-Pass und Einzelkurse

„Wirtshausküche” ist einer von derzeit 28 Onlinekursen bei 7hauben, die unter anderem Brotbackkurse mit dem „Brotpapst“ Lutz Geißler sowie Kochkurse mit Johann Lafer und Ali Güngörmüş veröffentlichten. Die Kurse können im Abo oder einzeln erworben werden und sind unter 7hauben.com verfügbar. Enthalten ist der Zugang zu den Kursvideos sowie ein dazugehöriges Kochheft mit allen Rezepten und weiteren Infos. „In den nächsten Monaten werden viele weitere Kurse dazukommen“, verrät Geschäftsführer Johannes Sailer.