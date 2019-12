Die BezirksRundschau präsentiert ab sofort jedes Monat den aktuellen Mondkalender Online unter www.meinbezirk.at/mondkalender-ooe.

Der Mondkalender Der Mondkalender ordnet den Elementen Wasser, Erde, Feuer und Luft jeweils drei Tierkreiszeichen zu. Wenn der Mond in eines dieser Tierkreiszeichen tritt, aktiviert er dessen Element. Er verweilt 2-3 Tage darin, bevor er weiter in das nächste wandert. Für den Mondkalender ist Ihr Sternzeichen jedoch vollkommen unwichtig. Hier geht es ausschließlich um den Stand des Mondes in Bezug auf den jeweiligen Tag. Der Mondkalender zeigt Ihnen an welchen Tagen bestimmte Tätigkeiten wie z.B. Gartenarbeiten, die Körperpflege oder ein Hausputz begünstigt sind. Ein Mondzyklus dauert ca. 28 Tage. Dabei durchläuft er verschiedene Phasen, die unterschiedliche Qualitäten haben. Nach alter Überlieferung sollte man bestimmte Arbeiten also stets zur richtigen Zeit erledigen.

Der Mondkalender für Jänner 2020





Mi 1. Jänner, Fische

Der zunehmende Mond baut auf und kräftigt, gut für den Start ins neue Jahr, auch wenn so mancher heute in Katerstimmung sein dürfte. Bewegung an der frischen Luft kann in diesem Fall sehr hilfreich sein. Kohlehydrate werden gut verwertet, für das Festtagsmenü ist heute ein heimischer Fisch ideal, garniert mit Blattgemüse, Spinat oder Mangold. Pflanzen gießen!

Do 2. Jänner, Widder

Der Mond richtet seine Kräfte auf Kopf, Augen und Nase, das Migränerisiko ist leicht erhöht. Gute Zeit für Augengymnastik, aufbauende Pflege und Massagen, vor allem im Bereich der Haare und des Gesichts. Augentrost-Tropfen oder Kompressen sind wohltuend gegen die Trockenheit der Raumluft. Zeit, um Dinge anzupacken, die etwas Risikobereitschaft erfordern.

Fr 3. Jänner, Widder

Pflegende Gesichtsmasken, Gymnastik oder ein Krafttraining sind sehr wirkungsvoll. Ideal, um durch aufbauende Maßnahmen die Immunabwehr zu stärken, durch Kneipp-Therapien oder nach der alten Weisheit: „Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern.“ Eiweiß wird gut verwertet, Bohnen, Linsen und Fleisch vom Biobauern sind eine gute Wahl für Ihr Menü.

Sa 4. Jänner, Widder

Wandern, Langlaufen oder Nordic Walking sind nun besonders zu empfehlen. Der Aufenthalt im Freien ist gesund und beugt schlechter Laune sowie depressiven Stimmungen vor. Sauna oder Dampfbad wirken günstig. Guter Tag zum Backen. Ideale Zeit für gesellige Familienabende oder für Aktivitäten in Gruppen und Vereinen. Wie wäre es mit einem Wochenendausflug?

So 5. Jänner, Stier

Der Stier beeinflusst Zähne, Kiefer, Hals und Ohren. Ziehen Sie sich warm an, das Risiko einer Erkältung ist etwas erhöht. Halsbeschwerden vermag ein Apfel-Kren-Brei zu lindern. Aufbauende Maßnahmen für das Immunsystem sind sehr effektiv. Preiselbeer-Saft wirkt desinfizierend. Gute Zeit, um mit Freunden oder der Familie etwas zu unternehmen.



Mo 6. Jänner, Stier

Mit dem Dreikönigstag gehen die Weihnachtsferien leider zu Ende früher durften an diesem Tag die Kinder die Süßigkeiten vom Weihnachtsbaum „plündern“. Wer gesund essen will, greift heute zu Wurzelgemüse, zumindest als Beilage zum Feiertagsgericht, und vielleicht ein wenig Rohkost als Vorspeise. Die Dreikönigs-Sänger sind heute zumeist gut bei Stimme.

Di 7. Jänner, Zwillinge

Viel Saueroff und Licht tanken stärkt die Widerstandskraft und verbessert die Laune. Salben, Medikamente und Kurpackungen wirken optimal. Gymnastik und Dehnungsübungen sind noch effizienter. Fett wird heute gut verwertet, achten Sie darauf, wenn Sie Probleme mit Ihrem Gewicht haben. Kuchen und Brot gelingen gut. Zeit zum Wachsen und Polieren.

Mi 8. Jänner, Zwillinge

Gymnastik im Arm- und Schulterbereich ist jetzt effizienter. Haare färben oder tönen, die Farbe wirkt noch brillanter. Verzichten Sie öfters auf tierisches Fett, kochen und marinieren Sie wenn möglich mit hochwertigen Pflanzenölen, sie werden nun gut verwertet. Das Gebäck wird locker. Guter Termin zum Lernen, man merkt sich auch Vokabeln leichter.

Do 9. Jänner, Zwillinge

Pflegende und nährende Cremen werden von der Haut sehr gut aufgenommen. Hanteltraining am Morgen wirkt sehr effizient, im Laufe des Vormittags gewinnt der Krebs die Oberhand. Er sensibilisiert Lunge, Magen, Leber und Galle. Diätfehler wirken sich ungünstig aus, wählen Sie leichte Kost, Blattgemüse, Blattsalate und biologische Getreide-Produkte. Blumen gießen!

Fr 10. Jänner, Krebs

VOLLMOND. Der erste Vollmond im neuen Jahr bringt sehr oft auch einen Wetterumschwung mit sich. Seien Sie sparsam bei Fett und Alkohol und wählen Sie Speisen mit verdauungsfördernden Bitterstoffen. Unruhiger Schlaf bei mondfühligen Menschen ist nichts Außergewöhnliches. Wunden bluten stärker als sonst, man sollte alle planbaren Eingriffe etwas verschieben.

Sa 11. Jänner, Krebs

Ein Bad am Morgen mit heilenden Substanzen ist sehr wirkungsvoll, das gilt auch für alle Anwendungen mit Kompressen und Wickeln. Unser Menütipp: Pürierter Spinat, Kartoffeln und Spiegelei. Blumen gießen! Am Nachmittag werden schon die Kräfte des Löwen aktiv. Rückengymnastik, Langlaufen oder Joggen als Kreislauftraining sind nun besonders effizient.

So 12. Jänner, Löwe

Ein idealer Tag zum Rodeln, Skiwandern oder Eislaufen. Vergessen Sie nicht, sich vor der höheren UV-Konzentration durch entsprechende Sonnencreme zu schützen. Eiweiß wird gut verwertet, es ist auch in Hülsenfrüchten vorhanden, Fleisch sollte vom Biobauern, Fisch aus der heimischen Fischzucht stammen. Gut für Sauna und Dampfbad.

Mo 13. Jänner, Löwe

Ideal für den Beginn einer Fastenkur, für die Haarpflege und den Haarschnitt, es wächst nun langsamer aber kräftig nach. Wenn Sie weniger tierisches Eiweiß zu sich nehmen, leben Sie gesünder und tun viel für die Umwelt. Gut für den Obstbaum- und Rebenschnitt. Am Nachmittag wechselt der Mond zur Jungfrau, sie beeinflusst Verdauungssystem und Nerven.

Di 14. Jänner, Jungfrau

Man verspürt die Kälte in diesen Tagen intensiver als sonst. Ableitende Massagen und Kuren wirken günstig. Idealer Termin für den Zahnarzt, für Wurzelbehandlungen und Implantate. Warzen entfernen! Bittere Salate und Kräuter sind günstig, weil sie die Fettverdauung anregen. Polstermöbel saugen. Gut, um einen Sparplan aufzustellen und für die Planung einer Reise.

Mi 15. Jänner, Jungfrau

Ziehen Sie sich warm an, die Gefahr, sich zu erkälten, ist nun etwas größer. Die Frisur behält heute gut die Form. Entspannende Bäder und Yoga-Übungen wirken sehr günstig. Am späten Nachmittag wird der Einfluss der Jungfrau schwächer und die Waage sensibilisiert Hüfte, Nieren und Blase. Trinken Sie viel, vor allem gemäß der Organ-Uhr, zwischen 15 und 17 Uhr.

Do 16. Jänner, Waage

Bei der Hautpflege wirken klärende und reinigende Präparate sehr effizient. Blütengemüse, Öle und Fette werden gut verwertet, achten Sie auf biologische Qualitäten. Gute Zeit zum Aufräumen, zum Putzen von glatten Flächen, Fliesen, Bildschirmen und Fenstern. Die Waage macht offen für Begegnungen und verstärkt den Wunsch nach Harmoniesam zum Einreiben können Linderung bringen.

Fr 17. Jänner, Waage

Ideal zum Haarefärben oder tönen. Gleichgewichtsübungen und harmonisierende Gymnastik für Hüfte und Becken sind sehr wirksam, die Region gilt als Energiezentrum des Körpers. Denken Sie an Ihren Bedarf an Flüssigkeit und trinken Sie hin und wieder ungesüßten Tee oder klares Wasser. Gut für den Hausputz und zum Wischen von Holz- und Parkettböden.

Sa 18. Jänner, Skorpion

Der Skorpion beeinflusst die Geschlechtsorgane, in diesen Tagen können Schmerzen bei Unterleibsbeschwerden gut mit Kräutertees und Sitzbädern behandelt werden. Zeit zum Putzen und um stark verschmutzte Wäsche zu waschen. Blattsalate und Gemüse wie Spinat oder Mangold sowie biologisch erzeugte Kohlehydrate sind zu bevorzugen. Blumen gießen.

So 19. Jänner, Skorpion

Ein idealer Tag für Sauna oder Dampfbad, für Wechselduschen und alle Therapien mit Wasser. Hüten Sie sich vor Unterkühlungen. Harnwegsentzündungen treten häufiger auf. Der Skorpion-Mond verstärkt die Sehnsucht nach tiefen Erfahrungen und starken Erlebnissen. Ideal zum Musizieren, für Meditationen und besinnliche Feierlichkeiten. Blumen gießen.

Mo 20. Jänner, Schütze

Bewegung und Gymnastik, bei denen Oberschenkel und Hüfte beansprucht werden, sind nun effizient. Warzen oder Hühneraugen entfernen. Alle Reinigungsarbeiten gehen leichter von der Hand. Zeit zum Bügeln und für Arbeiten, die Kraft erfordern, Holz spalten und stapeln. Man kann Obstbäume und Weinreben schneiden, Pläne schmieden und neue Ziele anpeilen.

Di 21. Jänner, Schütze

Laufen, schnelles Gehen oder ein Krafttraining sind sehr zu empfehlen, allerdings bekommen Untrainierte auch schneller einen Muskelkater, auch der Ischiasnerv ist schneller beleidigt. Fruchtgemüse und eiweißhaltige Lebensmittel haben Vorrang, achten Sie auf Bio-Qualität. Zeit, um Ballast abzuwerfen oder sich aus einengenden Beziehungen zu befreien.

Mi 22. Jänner, Steinbock

Ziehen Sie sich warm an, die Kälteempfindlichkeit ist nun größer. Gute Tage für die intensive Hautpflege, für Reinigungskuren, Peelings sowie für Maniküre und Fußpflege. Zahnstein nun entfernen! Heute und morgen haben Wurzelgemüse Vorrang: Schwarzwurzeln, Karotten, Rüben, Sellerie und Kartoffeln, als Vorspeise eignet sich Rohkost. Wasserkocher entkalken!

Do 23. Jänner, Steinbock

Knie, Knochen und Gelenke sind sensibler als sonst. Einreibungen und Umschläge wirken jetzt effizienter. Mineralstoffe und Vitamine werden gut aufgenommen. Wenn unerwünschter Haarwuchs entfernt wird, wachsen die Haare nicht so schnell nach. Ideal für einen Theaterbesuch oder Kegelabend. Günstig für finanzielle Planungen und zum Geld anlegen.



Fr 24. Jänner, Steinbock

NEUMOND. Wenn die guten Vorsätze für 2020 schon zu bröckeln beginnen, gibt es heute die Chance für einen Neustart. Der Mond unterstützt jeden Neubeginn. Ein idealer Fasttag, an dem man keine feste Nahrung zu sich nehmen sollte. Auf diese Art kann man vielen Krankheiten vorbeugen. Der Körper entschlackt und entgiftet jetzt sehr effektiv.

Sa 25. Jänner, Wassermann

Unterschenkel, Knöchel und Venen stehen im Zentrum der Mondkräfte, für Krampfadern ist diese Zeit besonders kritisch. Gut, um Warzen zu entfernen, das Haar kann man gut tönen oder färben, der Effekt hält etwas länger. Fette und Öle werden gut verwertet, Bio-Qualität ist immer zu bevorzugen. Ideal für kreative Tätigkeiten oder um Ferienpläne zu schmieden.

So 26. Jänner, Wassermann

Ein Sonntags-Spaziergang ist auch bei nicht so tollem Wetter wegen der Sauerstoffaufnahme sehr wichtig. Gymnastik für die Beine und viel frische Luft sind gefragt. Blütengemüse sind die optimale Wahl für den Mittagstisch, seien es Artischocken, Brokkoli oder Blumenkohl. Guter Tag zum Backen, zum Lernen, um neue Ideen zu entwickeln oder für einen geselligen Abend.

Mo 27. Jänner, Fische

Die Füße stehen im Zentrum der Mondkräfte, alles Gute und Wohltuende das sie Ihnen heute und morgen angedeihen lassen, an Pflege, Massagen oder Bädern wirkt doppelt effizient. Kein guter Zeitpunkt zum Backen und für die Haarpflege. Waschen begünstigt die Schuppenbildung. Ungünstig wirken sich Alkohol und Nikotin in diesen Tagen aus. Blumen gießen!

Di 28. Jänner, Fische

Fischetage sind Wassertage, wie wäre es mit einem Besuch im Hallenbad. Feuchtigkeit spendende Kosmetika sind besonders wirksam. Ideal für Fußzonenreflexmassagen. Kohlehydrate werden gut verwertet. Sie sollten hochwertigen, biologischen Reis, Mais oder Getreide verwenden, Blattgemüse und Salate als Beilage. Günstige Zeit für kreative Arbeiten. Pflanzen gießen.

Mi 29. Jänner, Fische

Alle Empfehlungen für den Fischemond gelten noch bis zur Mittagszeit, dann wechselt der Mond zum Tierkreiszeichen Widder und richtet seine Kräfte auf Kopf, Augen und Nase. Das Migränerisiko ist leicht erhöht. Günstig für Augengymnastik und Nackenmassagen. Es ist eine ideale Zeit, um all jene Dinge anzupacken, die etwas Risikobereitschaft erfordern.

Do 30. Jänner, Widder

Sport und Spiel stehen hoch im Kurs, ideale Zeit für alle Formen der Körperertüchtigung. Gesichtsmasken zur Hautstraffung sind noch wirkungsvoller. In der Küche sind Lebensmittel mit hochwertigem Eiweiß gefragt, einmal pro Woche sollte es Fisch sein und tunlichst selten Fleisch. Fruchtgemüse, Bohnen, Linsen oder Kürbis sowie Obst gehören zum Menü.

Fr 31. Jänner, Widder

Man ist nun voll Tatendrang und Kampfgeist, was sich bei sportlichen Bewerben günstig auswirken kann. Augentrost-Tropfen oder Kompressen sind wohltuend, vor allem bei zu trockener Raumluft. Man kann Reben und Obstbäume schneiden und mit Dampfbad und Sauna die Arbeitswoche ausklingen lassen. Gut zum Backen und für erotische Begegnungen.