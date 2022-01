Die BezirksRundSchau präsentiert jedes Monat den aktuellen Mondkalender.

Der Mondkalender Der Mondkalender ordnet den Elementen Wasser, Erde, Feuer und Luft jeweils drei Tierkreiszeichen zu. Wenn der Mond in eines dieser Tierkreiszeichen tritt, aktiviert er dessen Element. Er verweilt 2-3 Tage darin, bevor er weiter in das nächste wandert. Für den Mondkalender ist Ihr Sternzeichen jedoch vollkommen unwichtig. Hier geht es ausschließlich um den Stand des Mondes in Bezug auf den jeweiligen Tag. Der Mondkalender zeigt Ihnen an welchen Tagen bestimmte Tätigkeiten wie z.B. Gartenarbeiten, die Körperpflege oder ein Hausputz begünstigt sind. Ein Mondzyklus dauert ca. 28 Tage. Dabei durchläuft er verschiedene Phasen, die unterschiedliche Qualitäten haben. Nach alter Überlieferung sollte man bestimmte Arbeiten also stets zur richtigen Zeit erledigen.

Der Mondkalender für Jänner 2022



Sa 1. Jänner, Schütze

Prosit 2022!!! Der erste Tag im neuen Jahr kann manchmal mit einem kleinen Kater beginnen, jedoch bringt Sie ein Mittagsschläfchen wieder in Schwung. Der Mond beeinflusst Oberschenkel und Venen. Bei Skitouren dürfen Sie Ihre Kondition nicht überschätzen, Ermüdung und Krämpfe treten häufiger auf und der Ischiasnerv ist schneller beleidigt.

So 2. Jänner, Steinbock

NEUMOND: Was die guten Vorsätze für das neue Jahr betrifft, besteht heute eine gute Gelegenheit, sich auf einen Neustart einzuschwören. Der Neumond unterstützt alles, was neu werden soll, was auch immer Sie im Leben verändern wollen, gutes Gelingen! Heute sollten Sie wenn möglich fasten und keine festen Speisen zu sich nehmen – der Körper entgiftet nun sehr effektiv.

Mo 3. Jänner, Steinbock

Ziehen Sie sich warm an, die Kälteempfindlichkeit ist nun größer. Gute Tage für intensive Hautpflege, Reinigungskuren, Peelings sowie für Maniküre und Pediküre. Wurzelgemüse sind zu bevorzugen, aus Schwarzwurzeln, Karotten, Rüben, Sellerie und Kartoffeln lassen sich auch ohne Fleisch köstliche Gerichte zubereiten. Zeit für erfolgreiche finanzielle Planungen.

Di 4. Jänner, Wassermann

Unterschenkel, Knöchel und Venen stehen im Zentrum der Mondkräfte. Bei Krampfadern können Wechselduschen, Topfenwickel oder regelmäßiges Dehnen der Wadenmuskulatur hilfreich sein. Haare tönen oder färben, der Effekt hält länger. Öle werden gut verwertet, man sollte Bioqualität bevorzugen. Ideal für kreative Tätigkeiten und zum Pläne schmieden.

Mi 5. Jänner, Wassermann

Gymnastik für die Beine und viel frische Luft sind gefragt. Wie wäre es mit einem kleinen Spaziergang? Denn Sauerstoff und Licht sind nun besonders wichtig. In der Küche sollte man hochwertige, kaltgepresste Bio-Öle verwenden, alle Fette werden jetzt vom Körper besonders gut aufgenommen. Wenn Sie Diät halten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Do 6. Jänner, Fische

Wer den Feiertag zuhause verbringt, sollte seinen Füßen etwas Gutes gönnen – ein gepflegtes Fußbad oder eine Massage. Die Suchtgefährdung ist erhöht, alle Genussmittel wirken stärker. Trinken Sie viel Wasser oder Tee, vor allem am späten Nachmittag, wenn Blase und Niere besonders aktiv sind, wie Untersuchungen der sogenannten „Körperuhr“ ergeben haben.

Fr 7. Jänner, Fische

Fischetage sind Wassertage! Wassersport und Gymnastik im Wasser sind daher besonders zu empfehlen. Feuchtigkeit spendende Kosmetika sowie Fußreflexzonenmassagen sind nun sehr effizient. Kohlenhydrate und Blattgemüse werden gut verwertet. Was halten sie von einer Kartoffel-Lauch-Suppe mit zerteiltem Räucherfisch? Günstige Zeit für kreative Arbeiten.

Sa 8. Jänner, Fische

Für Frühaufsteher gelten noch die Fische-Empfehlungen, dann hat der Widder das Sagen. Die Kräfte richten sich auf Kopf, Augen und Nase. Das Migränerisiko ist leicht erhöht. Zeit für Massagen im Bereich der Haare und des Gesichts. Ideal zum Backen, das Gebäck wird locker und flaumig. Man kann Dinge anpacken, die etwas Risikobereitschaft erfordern.

So 9. Jänner, Widder

Ein Sonntag, den man für sportliche Aktivitäten nützen sollte, sei es Wandern, Skiwandern oder Langlaufen – danach Sauna oder Dampfbad und Sie fühlen sich wie neugeboren. Eiweiß wird vom Körper gut verwertet, dem könnte ein Lammeintopf mit Linsen oder Bohnen schon gut entsprechen. Man hat Lust, etwas Neues zu erproben. Für einen Ausflug ist die Zeit ideal.

Mo 10. Jänner, Widder

Regelmäßige Augengymnastik kann die Sehkraft verbessern. Die Bereitschaft zu Migräne und Kopfschmerzen ist nun erhöht – meiden Sie Faktoren, die als Auslöser in Frage kommen. Die Migräneanfälligkeit kann sich durch Stress, Schokolade, Käse und Weintrauben erhöhen. Das Gebäck heute wird locker und flaumig. Am Nachmittag wandert der Mond weiter zum Stier.

Di 11. Jänner, Stier

In dieser Mondphase wirken die Inhaltsstoffe von Packungen und Masken noch intensiver. Substanzen zur Nahrungsergänzung werden besser aufgenommen, ebenso Mineralstoffe, die im Wurzelgemüse enthalten sind. Sellerieknollen, Karotten, Rettich, Pastinaken oder Rote Rüben sind für den Menüplan gut geeignet. Man lernt jetzt leichter und effizienter.



Mi 12. Jänner, Stier

Der Stier beeinflusst Zähne, Kiefer, Hals und Ohren. Ziehen Sie sich warm an, das Risiko einer Erkältung ist etwas erhöht. Halsschmerzen kann man mit einer Kochsalz-Gurgellösung oder einem Zwiebelwickel lindern. Preisselber-Saft wirkt desinfizierend. Aufbauendes für das Immunsystems ist sehr effektiv. Zeit um mit Freunden und Familie etwas zu unternehmen.



Do 13. Jänner, Zwillinge

Kräftigende Massagen sowie Fango-Packungen und gymnastische Übungen im Bereich der Schultern sind jetzt sehr effizient. Gewaschenes Haar wirkt heller und fliegt leicht. Gute, biologische Öle und Blütengemüse wie Artischocken, Karfiol oder Brokkoli empfiehlt die Mondküche. Günstige Tage für Ausflüge, lange Spaziergänge und um Kontakte zu knüpfen.



Fr 14. Jänner, Zwillinge

Arzneien, Salben und Medikamente wirken optimal. Haare färben oder tönen, die Farben sind brillanter. Verzichten Sie öfter auf tierisches Fett und bereiten Sie die Speisen mit wertvollen Pflanzenölen zu. Das Gebäck wird besonders locker. Man kann die Betten überziehen und sehr effizient lernen, alle Vokabeln behält man leichter. Gute Zeit für Studien und Vorträge.

Sa 15. Jänner, Zwillinge

Wer viel Sauerstoff und Licht tankt, stärkt die Widerstandskraft und verbessert seine Laune. Wer zu Kreuzschmerzen neigt, sollte neuralgische Zonen warmhalten. Rheumaschübe treten häufiger auf. Zeit zum Backen, für Besprechungen und zum genussvollen Lesen. Beschwingt und unkompliziert sind die Zwillingetage zumeist, allerdings nimmt man jetzt leichter zu.



So 16. Jänner, Krebs

Ein luxuriöses Bad am Sonntagmorgen mit heilenden Substanzen oder Basenpulver kann ein angenehmer Start in den Tag sein. Blattgemüse und Kohlehydrate werden gut verwertet. Ein Tipp: Kohl- oder Krautrouladen gefüllt mit Reis, Buchweizen und gemischten Gemüse und Kräutern. Zimmerpflanzen gießen! Der Tag eignet sich zum Spielen oder zuhause kuscheln.

Mo 17. Jänner, Krebs

Die Mondkraft richtet sich auf Magen, Leber, Galle und Lunge, man sollte daher auf schwere Speisen verzichten! Sodbrennen kann nun häufiger auftreten. Sorgen Sie für angemessene Feuchtigkeit in Ihrer Wohnung trockene Luft schadet den Schleimhäuten, reizt die Augen und erhöht das Erkältungsrisiko. Sehr effizient sind alle feuchten Wickel und Kompressen.



Di 18. Jänner, Löwe

VOLLMOND: Im hellen Licht des Vollmonds bleibt nichts verborgen, auch nicht das geheimste Gefühl, so sagt man. Vielleicht haben daher sensible Menschen Schlafstörungen und sehr eindrucksvolle Träume und Visionen. Wunden bluten stärker als sonst, Geburten häufen sich. Gute Zeit zum Abstillen und Wasseradern aufspüren. Bringen Sie Licht und Farbe in Ihren Wohnraum!

Mi 19. Jänner, Löwe

Der Löwemond richtet seine Kraft auf Herz- und Kreislauf – Herzklopfen und schlaflose Nächte sind da keine Seltenheit. Überanstrengungen sollte man vermeiden. Ideale Zeit für die Haarpflege. Eiweiß wird gut verwertet, achten Sie auf hochwertige Bioqualität, vor allem wenn es um Fleisch geht, ist billig oft auch ungesund. Gut zum Backen und Fensterputzen.

Do 20. Jänner, Löwe

Zeit für sportliche Betätigung, für ein Herz-Kreislauf-Training und für Rückengymnastik. Idealer Friseurtermin. Haare schneiden oder färben. Günstig zum Backen! Für das Menü empfiehlt sich Linseneintopf mit Kürbis, Lauch, Karotten und Sellerie, etwas verfeinert mit Kernöl. Am Nachmittag richtet sich der Einfluss der Jungfrau auf die Verdauungsorgane.

Fr 21. Jänner, Jungfrau

Man verspürt die Kälte in diesen Tagen intensiver als sonst. Akne und unreine Haut kann man gut behandeln. Idealer Termin für den Zahnarzt, für Wurzelbehandlungen und Implantate. Warzen entfernen! Bittere Salate und Kräuter sind günstig, weil sie die Fettverdauung anregen. Polstermöbel saugen. Gut, um einen Sparplan aufzustellen und für die Planung einer Reise.

Sa 22. Jänner, Jungfrau

Ziehen Sie sich warm an, die Gefahr, sich zu erkälten, ist etwas größer. Die Frisur behält gut die Form. Das Training der Faszien sorgt für elastische Bänder und Sehnen, sie versorgen den Körper besser mit Nährstoffen. Am Nachmittag wird der Einfluss der Jungfrau schwächer, die Waage sensibilisiert Hüfte, Nieren und Blase. Gönnen Sie sich ein Entspannungsbad!

So 23. Jänner, Waage

Frische Luft, Spazierengehen oder Sport im Freien sind sehr zu empfehlen. Hüfte, Niere und Blase stehen im Zentrum der Mondkräfte, Sie sollten reichlich Wasser oder Kräutertee trinken und sich vor Unterkühlungen schützen. Regelmäßige Gleichgewichtsübungen sind nicht nur im Alter unabdingbar – Zähneputzen abwechselnd nur auf einem Bein wäre ein guter Beginn.

Mo 24. Jänner, Waage

Sorgen Sie durch oftmaliges Lüften für ein gutes Raumklima. Reinigende Peelingpräparate sind jetzt sehr wirksam. Für den Mittagstisch sind Artischocken, Brokkoli oder Karfiol ideal. „Tagliatelle mit Brokkoli und einigen Anchovis“ – ein einfaches und köstliches Gericht. Zeit zum Aufräumen und Reinigen glatter Flächen wie Fliesen, Bildschirme und Fenster.

Di 25. Jänner, Skorpion

Bei Frauenleiden kann ein Sitzbad mit Weißem-Taubnessel- oder Schafgarbentee Linderung bringen. Männer sollten zur Gesunderhaltung der Prostata Kürbiskerne kauen. Heute und morgen sind feuchte Reinigungsarbeiten und große Wäsche einzuplanen – der Schmutz löst sich leichter, und man kommt mit weniger Waschmittel aus. Zimmerpflanzen gießen!

Mi 26. Jänner, Skorpion

Die Geschlechtsorgane stehen im Zentrum der Mondkräfte, für Schwangere ist Schonung geboten. In der Küche sollten Kohlgemüse, Zuckerhut-, oder Endiviensalat zubereitet werden. Dazu sind Reis, Rollgerste, Polenta, Buchweizen oder Kartoffeln jetzt sehr geeignet, denn Kohlehydrate werden gut aufgenommen. Günstig für Sauna und Kneipp-Anwendungen.



Do 27. Jänner, Skorpion

Die Skorpion-Empfehlungen gelten nur noch am frühen Morgen, dann tritt der Schütze auf den Plan. Das Kauen von Kürbiskernen, als Vorbeugung gegen Probleme mit der Prostatadrüse gilt als Empfehlung auch darüber hinaus. Bewegung und Gymnastik, die auf die Oberschenkel wirken sind jetzt sehr effizient. Zeit zum Bügeln und für Arbeiten ,die Kraft erfordern. Blumen gießen.

Fr 28. Jänner, Schütze

Beim Wintersport sollten Sie Ihre Kräfte nicht überschätzen. Ermüdung und Krämpfe treten häufiger auf, auch der Ischiasnerv ist schneller beleidigt. Warzen oder Hühneraugen entfernen. Trockene Reinigungsarbeiten sind jetzt nachhaltiger, so etwa bei Holz- oder Parkettböden. Man kann Obstbäume und Weinreben schneiden und schöne Pläne schmieden!

Sa 29. Jänner, Schütze

Die Freude an Farben und Tönen ist ausgeprägter, günstig für Aroma-, Klangschalen- und Lichttherapien. Massagen gegen Cellulite wirken effizienter. Im Lauf des Vormittags wandert der Mond zum Steinbock weiter und sensibilisiert Gelenke, Knochen und die Haut. Ideal zum Epilieren und Augenbrauen zupfen, unerwünschter Haarwuchs wächst nicht so schnell nach.

So 30. Jänner, Steinbock

Maßnahmen zur Hautreinigung, Peelings sowie Haar- und Nagelpflege sind jetzt günstig. Einreibungen und Umschläge bei Gelenkbeschwerden und Wirbelsäulengymnastik wirken noch intensiver. Heute und morgen sollten Wurzelgemüse und mineralstoffreiche Lebensmittel auf den Tisch. Man hat Lust Ordnung in vielen Lebensbereichen zu schaffen.



Mo 31. Jänner, Steinbock

Der Tag bringt ideale Voraussetzungen für Verhandlungen oder Vorstellungsgespräche. Das Haar lässt sich gut tönen oder färben, der Effekt hält etwas länger. Ab dem Vormittag ist der Wassermann maßgeblich, er hat Unterschenkel, Knöchel und Venen im Visier. Einreibungen und Wechselduschen der Beine sind bei Venenleiden hilfreich. Haushaltsgeräte entkalken!