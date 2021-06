Die BezirksRundschau präsentiert jedes Monat den aktuellen Mondkalender.

Der Mondkalender Der Mondkalender ordnet den Elementen Wasser, Erde, Feuer und Luft jeweils drei Tierkreiszeichen zu. Wenn der Mond in eines dieser Tierkreiszeichen tritt, aktiviert er dessen Element. Er verweilt 2-3 Tage darin, bevor er weiter in das nächste wandert. Für den Mondkalender ist Ihr Sternzeichen jedoch vollkommen unwichtig. Hier geht es ausschließlich um den Stand des Mondes in Bezug auf den jeweiligen Tag. Der Mondkalender zeigt Ihnen an welchen Tagen bestimmte Tätigkeiten wie z.B. Gartenarbeiten, die Körperpflege oder ein Hausputz begünstigt sind. Ein Mondzyklus dauert ca. 28 Tage. Dabei durchläuft er verschiedene Phasen, die unterschiedliche Qualitäten haben. Nach alter Überlieferung sollte man bestimmte Arbeiten also stets zur richtigen Zeit erledigen.

Der Mondkalender für Juni 2021





Di 1. Juni, Wassermann

Ein wenig tänzerische Gymnastik am Morgen bringt Schwung und Entspannung für einen erfolgreichen Tag. Am Vormittag erreicht der Mond die Fische und beeinflusst die Füße und das Lymphsystem. Reflexzonenmassagen und Lymphdrainagen wirken doppelt günstig. Im Garten Blattgemüse setzen, Blumen düngen. Zeit um Zukunftspläne zu schmieden.

Mi 2. Juni, Fische

Zeit für entspannende Bäder und Kneipp-Anwendungen. Kohlenhydrate werden gut verwertet, achten sie auf biologische Qualität. Blattgemüse, Spinat, Mangold sowie grüne Salate, am besten vom Bio-Gärtner sind heute und morgen passend. Ideal für feuchte Reinigungsarbeiten, zum Waschen, Flecken entfernen und Rasen mähen. Hecken schneiden und Blumen gießen.

Do 3. Juni, Fische

Ein Feiertagsspaziergang, und wenn das Wetter passt, sind Schwimmen und Gymnastik im Wasser sehr zu empfehlen. Genussmittel wie Alkohol oder Nikotin wirken an Fischtagen besonders stark, die Neigung zur Sucht ist größer als sonst. Zeit um den Gartenteich zu pflegen und abgestorbene Pflanzen zu entfernen, Balkon und Kübelpflanzen ausgiebig gießen!

Fr 4. Juni, Widder

Sie sollten Stresssituationen meiden, Kopfschmerzen und Migräne treten nun häufiger auf. Klares Wasser und der Verzicht auf Schokolade können ebenfalls vorbeugen. Effizient sind Augentrost-Kompressen sowie Kopfmassagen mit pflegenden Extrakten für den Haarboden. Man kann Erdbeeren einkochen und im Garten pflanzen und säen, was schnell wachsen soll.

Sa 5. Juni, Widder

Der Widder steht für Lebensfreude und Tatendrang, was ein beschwingtes Wochenende verspricht. Bewegung sollte Ihnen täglich ein wichtiges Anliegen sein, um Ihre Gesundheit und Vitalkraft zu erhalten. Reinigende Kosmetik ist jetzt sehr effizient, die Frisur hält gut, Naturlocken kommen stärker zum Vorschein. Was sagen Sie zu Spargel für heute Mittag?

So 6. Juni, Widder

Die Massage des Ohrmuschelrandes mit seinen vielen Akupunktur-Punkten stimuliert alle Organe. Massagen der Gesichtsmuskulatur können, regelmäßig angewandt, ebenso effizient sein wie ein chirurgisches Lifting. Bereits am Morgen erreicht der Mond das Zeichen des Stiers. Er wirkt auf Kiefer, Zähne, Hals Ohren und die Schilddrüse. Zeit für Zweisamkeit.

Mo 7. Juni, Stier

Lymphdrainagen und Massagen sind sehr wirkungsvoll, ebenso reinigende Kosmetik im Hals- und Nackenbereich. Schonen Sie Ihre Stimmbänder, denn Hals, Kiefer und Zähne sind im Stier-Mond sensibler. Zahnbelag und Zahnstein entfernen. Schuhe putzen, Staub wischen und saugen. Wurzelgemüse anpflanzen, Kartoffel häufeln.

Di 8. Juni, Stier

Pflegemaßnahmen für Hals und Dekolleté sind nun vorteilhaft. Heiserkeit und Erkältungen können schneller auftreten, Lärm wird besonders unangenehm empfunden. Wurzelgemüse wie Kartoffel, Karotten oder Radieschen sollten heute auf den Tisch. Büsche, Hecken und Wurzelgemüse soll man nun anpflanzen, sowie Ungeziefer in der Erde biologisch bekämpfen.

Mi 9. Juni, Zwillinge

Mit regelmäßigen Gymnastik- und Dehnungsübungen kann man Verspannungen und Schmerzen im Schulterbereich vermeiden. Kaltgepresste Pflanzenöle werden vom Körper gut verwertet. Reinigungsarbeiten sind vielversprechender, vor allem bei Fenstern, Fliesen und Kacheln. Der Koch-Tipp zum Zwilling-Mond: Gefüllte Zucchini oder Zucchiniblüten.

Do 10. Juni, Zwillinge

NEUMOND. Ein Fasttag zu Neumond kann Ihnen helfen Ihr Leben neu zu beginnen. Nutzen Sie den Tag um sich von Ballast jeglicher Art zu befreien, um Körper und Geist zu klären. Schaffen Sie Platz für Neues. Kränkelnde Pflanzen nun radikal zurückschneiden, bei Beerensträuchern soll man die vom Mehltau befallenen Zweige entfernen. Ideal um Ungeziefer zu bekämpfen.

Fr 11. Juni, Zwillinge

Am Morgen kann man Kletterpflanzen und Blütenpflanzen setzen, oder Blumen für die Vase pflücken, die nun besonders gut duften. Schon bald erreicht der Mond das Tierkreiszeichen Krebs, seine Kräfte haben Lunge, Magen, Leber und Galle im Visier. Meiden Sie fette und frittierte Speisen. Kinder sind anhänglicher als sonst. Zimmer und Balkonpflanzen gießen!

Sa 12. Juni, Krebs

Maßnahmen zu Stärkung des Immunsystems sind im zunehmenden Mond noch wirksamer, dazu gehören ausreichender Schlaf, viel Bewegung und gesunde Ernährung. Der Menü-Tipp: Risotto mit Rucola und Borretsch. Im Garten kann man Blattgemüse säen, und pflanzen. Ideal für die Pflege des Biotops, für Wasserleitungsbau oder Drainagearbeiten. Pflanzen gut gießen!

So 13. Juni, Krebs

Feuchtigkeitsspendende Kosmetika erzielen gute Wirkung, ebenso Wassertherapien und Wickel. Wählen Sie für Ihr Menü heute Vaters Lieblingsgericht, immerhin ist es sein Ehrentag, dazu hochwertige Kohlenhydrate, Blattgemüse und Salate. Ideal für einen Ausflug ans Wasser oder einen Sonntags-Spaziergang. Ideale Zeit für Zärtlichkeit und Erotik.

Mo 14. Juni, Löwe

Löwe-Tage sind ideal für alle Arten sportlicher Betätigung. Der Mond wirkt auf den Rücken und das Herz- Kreislaufsystem, wohltuende Maßnahmen in diesen Bereichen wirken nun besser. Eiweißreiche Nahrung und Fruchtgemüse werden gut verwertet. Man kann Früchte einkochen und Getreide oder Rasen ansäen, Baumscheiben düngen und Fruchtgemüse setzen.

Di 15. Juni, Löwe

Gute Tage für einen Frisörbesuch. Kürzen Sie ihr Haar, es wächst schneller und kräftiger nach. Herzstärkende Arzneien wie etwa Weißdornpräparate sind wirksamer. Zeit für Malerarbeiten und um Strohdächer neu einzudecken, zum Kräuter sammeln und Früchte einkochen. Man lernt leichter, behält die Vokabeln besser und ist kreativer.

Mi 16. Juni, Jungfrau

Im Zeichen der Jungfrau steht die Vernunft im Vordergrund, Pflichtbewusstsein wird dabei groß geschrieben. Ideal für Budgetplanungen und für alle finanziellen Angelegenheiten, aber auch zum Lernen. Im Garten kann man nach Herzenslust Säen, Pflanzen oder Setzen, die Erde lässt alles schön aufgehen. Balkon oder Zimmerpflanzen nun umtopfen, Kartoffel häufeln.

Do 17. Juni, Jungfrau

Soll es eine neue Frisur sein, mit neuen Wellen und Farben dann ist die Jungfrau-Zeit günstig. Meiden Sie üppige Mahlzeiten denn die Verdauungsorgane sind sensibler. Mineralstoffe und Salze werden gut verarbeitet, d.h. Wurzelgemüse, Karotten, Kartoffel, Sellerie und Rüben haben in der Küche Vorrang. Ungünstig zum Einkochen, die Produkte verderben leichter.

Fr. 18. Juni, Jungfrau

Heilende Bäder, aufbauende Massagen sowie alle Masken und Packungen, die der Haut Nährstoffe zuführen sind am Morgen besonders effektiv. Am Vormittag wechselt der Mond zur Waage, ihre Kräfte sensibilisieren Hüfte, Niere und Blase. Man sollte ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und die Badesachen rasch wechseln um Erkältungen vorzubeugen.

Sa 19. Juni, Waage

Zumindest ein paar Minuten täglich sollten Sie in ihre Beweglichkeit investieren. Man kann der Gefahr zu stürzen, durch Gleichgewichtsübungen entgegenwirken, was im Alter immer wichtiger wird. Die Farbe im Haar wirkt intensiver und hält länger. Blütengemüse, Brokkoli oder Blumenkohl sind für den Mittagstisch ideal. Brot, Kuchen und Gebäck werden flaumig.

So 20. Juni, Waage

Öle und Fette werden gut aufgenommen, das gilt für Nährcremen in der Kosmetik wie auch bei den Speisefetten. Kaltgepresste Öle sind gesünder und zumeist auch aromatischer. Ab Mittag wechselt der Mond zum Skorpion, er hat die Geschlechtsorgane und das Immunsystem im Visier. Entsprechende Kräutertees, Bäder oder Hormonpräparate wirken jetzt intensiver.

Mo 21. Juni, Skorpion

Um die Abwehrkräfte zu stärken ist ein längerer Waldspaziergang nachweislich günstig, dass es ein warmer Tag wird, ist zu hoffen, immerhin beginnt heute der Sommer. Ein Tipp für das Menü: Buchweizen – Palatschinken, gefüllt mit Blattspinat und Schafskäse und dann im Rohr überbacken. Ideal für Joga, autogenes Training und geführte Meditationen. Pflanzen gießen.

Di 22. Juni, Skorpion

Feuchtigkeitsspendende Packungen und Cremen werden gut aufgenommen. Schonung in der Schwangerschaft ist jetzt sehr wichtig. Kürbiskerne, einfach als Snack zum Knabbern oder im Salat beugen Prostataproblemen vor. Ab Mittag kommt der Mond dem Schützen näher, er nimmt Oberschenkel und Venen ins Visier. Heilkräuter sammeln, säen oder setzen.

Mi 23. Juni, Schütze

Der Körper atmet ein und nimmt auf. Das Feuerzeichen Schütze steht für Enthusiasmus, Leidenschaft und Sehnsucht nach Abenteuer und Ferne. Eiweiß wird gut verwertet, es muss allerdings nicht immer Fleisch sein. Einkochen und Einfrieren von Früchten, Brot oder Kuchen backen. Stangenbohnen legen, Obst und Gemüse ernten.

Do 24. Juni, Schütze

VOLLMOND. Ein wenig fasten und leiser treten heißt die Devise. Der Mond entfaltet seine stärkste Kraft, seine Impulse sind nun am deutlichsten spürbar. Schlafstörungen treten besonders häufig auf. Gekürztes Haar wird etwas heller. Oft geht der Tag mit einem Wetterumschwung einher. Gut für sportliche Wettkämpfe, in der Partnerschaft eine Phase der leidenschaftlichen Gefühle.

Fr 25. Juni, Steinbock

Gymnastik kann Kreuz- und Gelenkschmerzen wirksam vorbeugen, auch Dehnungsübungen sind sehr wichtig. Ideal für Mundhygiene beim Zahnarzt und zum Entfernen von Zahnstein. Haushaltsgeräte lassen sich gut entkalken. Im Garten soll man jäten, roden, sowie Sträucher und Hecken auslichten. Partnerschaftsprobleme können nun leichter zum Vorschein kommen.

Sa 26. Juni, Steinbock

Zeit für intensive Hautpflege, denn die Haut steht wie Knie, Knochen und Gelenke im Visier der Mondkräfte. Umschläge und Arzneien sind sehr effizient, Haare die man nun entfernt, wachsen langsamer nach. Mineralstoffe werden gut verwertet, das spricht für Rohkost und Wurzelgemüse am Speiseplan. Am Nachmittag erreicht der Mond den Wassermann.

So 27. Juni, Wassermann

Massagen, Gymnastik und regelmäßiges Laufen halten die Beine in Form, es beugt lästigen Venenbeschwerden vor und schafft ein angenehmes Körpergefühl. Der Sonntag eignet sich für Koch-Experimente, um auch ohne Fleisch köstliche Speisen zu kreieren, Z.B.: Brokkoli oder Karfiol in Olivenöl mit Süßkartoffeln oder gratiniert im Backrohr. Gutes Gelingen!

Mo 28. Juni, Wassermann

Ausleitende, reinigende Tees wirken günstig, entsprechende Massagen können dies noch unterstützen. Idealer Termin zum Brot backen, für trockene Reinigungsarbeiten und zum Fenster und Fliesen putzen, aber auch für kreative Arbeiten und zum Lernen. Heute gepflückte Blumen sind sehr haltbar. Rasen mähen, wenn er langsam nachwachsen soll.

Di 29. Juni, Fische

Heilbäder wirken jetzt besser als sonst, auch Wasserkuren und Wassergymnastik sind ideal. Frische Blattsalate, Blattgemüse und hochwertige Kohlenhydrate gehören im Fische-Mond auf den Tisch. Spinat, Mangold, Borretsch, Radicchio oder Weißkohl in der Pfanne gebraten, ergeben mit Polenta oder Kartoffeln einen köstlichen Sommer-Gemüseteller. Blumen gießen.

Mi 30. Juni, Fische

Wassersport und Schwimmen wie ein Fisch empfiehlt der Mondrhythmus. Laufen Sie so oft wie möglich barfuß um die Reflexe zu stimulieren. Süßigkeiten soll man eher meiden, auch Alkohol oder Nikotin wirken jetzt noch schädlicher. Feuchte Putz- und Reinigungsarbeiten bringen gute Resultate und gehen nun leichter von der Hand. Alle Pflanzen gut gießen.