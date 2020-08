Die BezirksRundschau präsentiert jedes Monat den aktuellen Mondkalender Online unter www.meinbezirk.at/mondkalender-ooe.

Der Mondkalender Der Mondkalender ordnet den Elementen Wasser, Erde, Feuer und Luft jeweils drei Tierkreiszeichen zu. Wenn der Mond in eines dieser Tierkreiszeichen tritt, aktiviert er dessen Element. Er verweilt 2-3 Tage darin, bevor er weiter in das nächste wandert. Für den Mondkalender ist Ihr Sternzeichen jedoch vollkommen unwichtig. Hier geht es ausschließlich um den Stand des Mondes in Bezug auf den jeweiligen Tag. Der Mondkalender zeigt Ihnen an welchen Tagen bestimmte Tätigkeiten wie z.B. Gartenarbeiten, die Körperpflege oder ein Hausputz begünstigt sind. Ein Mondzyklus dauert ca. 28 Tage. Dabei durchläuft er verschiedene Phasen, die unterschiedliche Qualitäten haben. Nach alter Überlieferung sollte man bestimmte Arbeiten also stets zur richtigen Zeit erledigen.

Der Mondkalender für September 2020





Di. 1. September, Wassermann

Was aufbaut und kräftigt, ist knapp vor dem Vollmond sehr effizient. Tänzerische Übungen am Morgen zur Lockerung und Entspannung sind ein guter Start in den Tag. Am Vormittag wechselt der Mond bereits zu den Fischen, das Lymphsystem und die Füße sind sensibler als sonst. Vorsicht: Die Wirkung von Arzneien aber auch von Alkohol und Nikotin ist intensiver.

Mi. 2. September, Fische - VOLLMOND

Die Impulse des Mondes sind besonders deutlich zu spüren, viele Menschen leiden unter Schlaflosigkeit. Die Pflanzen erreichen den Höhepunkt ihrer Aufnahmefähigkeit, weshalb der heutige Tag ideal ist um zu düngen aber auch um Wurzeln und Heilkräuter zu sammeln. Kein Tag zum Haare waschen wenn die Kopfhaut zur Schuppenbildung neigt. Blumen gießen!

Do. 3. September, Fische

Sehr zu empfehlen: Fußbäder, Wechselduschen oder Tautreten, Barfuß gehen stabilisiert den Blutdruck und sorgt für gesunde Venen. Für den Speiseplan sind biologische Kohlenhydrate und Blattgemüse heute optimal. Mein Tipp: Buchweizen-Palatschinken gefüllt mit Borretsch, Spinat und Mangold, überbacken mit Käse. Im Garten düngen, Hecken schneiden und gießen.

Fr. 4. September, Widder

Sehr wohltuend und entspannend wirken Kopf- und Nackenmassagen sowie Atemübungen. Eiweißhaltige Speisen werden gut verwertet. Sie sollten auf biologische Herkunft achten und Fische und Hülsenfrüchte bevorzugen. Zwei ideale Tage zum Backen und zum Ernten von Obst, Früchten und Getreide. Trocknungsvorgänge verlaufen gut, Holz spalten und stapeln.

Sa. 5. September, Widder

Ärger und Stress führen jetzt schnell zu Kopfschmerzen, meiden Sie Süßigkeiten und trinken Sie hin und wieder ein Glas Wasser. Günstig für Gesichtskosmetik, Massagen und Masken. Zeit zum Marmeladen einkochen, Trauben ernten und Obst pressen. Kartoffel einlagern! Dabei gilt: Legt man die Regale mit Farnkraut aus, beugt man Schimmel und Fäulnis vor.

So. 6. September, Widder

Linderung bei leichten Kopfschmerzen bringt etwas Pfefferminzöl, sanft einmassiert auf Stirn und Schläfen. Am Vormittag tritt bereits der Stier auf den Plan und beeinflusst den Kiefer-, Hals und Nackenbereich. Es besteht erhöhtes Risiko für Hals- und Ohrenentzündungen. Wie wäre es mit einer langen Wanderung, einem Ausflug und einem Picknick im Grünen?

Mo. 7. September, Stier

Der Körper gibt wieder leichter ab, Reinigungskuren und Diäten bringen gute Resultate. Nackenmassagen gegen Verspannungen sind nun effektiver, ebenso Peelings und Maßnahmen gegen Nagelpilz und Schuppen. Wählen Sie aus diversen Bio-Wurzelgemüse-Sorten ihr Menü: gebratener Sellerie, Karotten, Pastinaken oder rote Rüben und dazu frische Kartoffeln.

Di. 8. September, Stier

Salze, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungs-Präparate werden gut aufgenommen. Günstig zum Entfernen von Zahnstein oder Zahnbelag, nicht jedoch für Eingriffe im Kieferbereich. Alle trockenen Reinigungsarbeiten im Haushalt sind nun begünstigt, Staub wischen oder saugen, Geräte entkalken! Günstige Zeit für finanzielle und familiäre Angelegenheiten.

Mi. 9. September, Zwillinge

Die Mondkräfte wirken auf Schultern, Hände, Arme und Lunge. Schultergymnastik, Training mit Hanteln und Atemübungen sind heute sehr sinnvoll. Für den Mittagstisch sind leichte Gemüsegerichte, vorzugsweise mit Brokkoli, Karfiol oder Artischocken sowie hochwertigen Ölen zu empfehlen. Die Tage stehen nun für Neugierde und Lernfreude, gut für Recherchen.

Do. 10. September, Zwillinge

Ideal für Bewegung an frischer Luft, für Wanderungen oder eine Radpartie. Ein Tag an dem man sich zu Höchstleistungen anspornen lässt. Stoffe, wie auch Haare, nehmen die Farbe sehr gut an, frisch gewaschenes Haar fliegt leicht. Günstig um glatte Flächen, wie Fenster, Fliesen und Bildschirme zu reinigen, ein Tropfen Haarshampoo im Spülwasser macht es leichter.

Fr. 11. September, Zwillinge

Massagen gegen Verspannungen im Nacken wie auch Gymnastik im Bereich Schultergürtel und Arme sind sehr effizient. Gelten am Morgen noch die Zwillinge -Tipps, so gewinnt im Lauf des Vormittags der Krebs an Einfluss. Lunge, Leber und Galle sind dann sensibler. Mit leichter Vollwertküche, entspannenden Bädern und Atemübungen kann man dem begegnen.

Sa. 12. September, Krebs

Reinigende Hautpflege ist sehr vorteilhaft, ebenso sind Kneippanwendungen, Gymnastik im Wasser sowie ein wohltuender Wickel für die strapazierte Leber sehr zu empfehlen. Ein Menü das Kohlenhydrate, Blattgemüse und Salate beinhaltet ist im Krebs optimal. Spinat, Kohl oder Mangold eignen sich dafür ebenso wie vollwertige Reis- und Nudelgerichte. Blumen gießen.

So. 13. September, Krebs

Widmen Sie sich heute einmal ausschließlich der Familie und dem Privatleben und gönnen Sie sich eventuell auch ein Mittagsschläfchen oder einen Ausflug ans Wasser, zum See oder Schwimmteich. Zeit für kreatives Kochen, für Musik und Meditation. Man sagt, Gefühle sind an Krebstagen oftmals stärker als die Vernunft. Vielleicht ist da was dran, finden Sie´s raus!

Mo. 14. September, Löwe

Im Tierkreiszeichen Löwe ist der Wunsch nach Abenteuer und Spielen größer als sonst. Achten Sie auf ihren Blutdruck und vermeiden Sie intensive Sonnenbäder. Eiweiß wird gut verwertet, wie wäre es mit Fisch, dazu Zucchini, Auberginen oder Hülsenfrüchten. Man kann heute Dinge tun, die viel Kraft erfordern. Gute Zeit für ein Konzert oder eine Party.

Di. 15. September, Löwe

Ideale Tage für ein Herz - Kreislauftraining, es ist jetzt besonders effizient. Schauspieler und Sänger sind gut disponiert, das Selbstbewusstsein ist gestärkt. Fruchtgemüse gehören auf den Tisch oder in die Kühltruhe, Beeren und Früchte kann man auch gut einkochen. Obst das nun geerntet wird, ist sehr lagerfähig. Wintergetreide säen und herzstärkende Kräuter sammeln.

Mi. 16. September, Jungfrau

Frisuren und Locken halten gut, heilende und nährende Cremen sind sehr wirksam. Günstig für das Training der Bauchmuskeln. Schwere, fette Speisen sollten Sie meiden, frisches Wurzelgemüse und Rohkost ist zu empfehlen. Ideal für filigrane Näh- oder Bastelarbeiten, ebenso günstig um die eigenen vier Wände zu verschönern, zum Umtopfen und Umsetzen.

Do. 17. September, Jungfrau - NEUMOND

Wer sein Leben verändern möchte, findet heute Unterstützung durch den Neumond. Alle Neubeginne und Umstellungen, seien sie privat oder im Berufsleben, gelingen besser. Ideal um eine neue Beziehung zu beginnen oder Altlasten wie Rauchen oder Alkohol aufzugeben. Günstige Zeit zum Übersiedeln und ein idealer Fasttag, der Körper entgiftet nun am besten.

Fr. 18. September, Waage

Frische Luft auf ausgedehnten Spaziergängen oder Wanderungen sorgt für Klarheit. Niere und Blase sind sensibler. Vorsicht bei Unterkühlungen, sie führen oft zu Blasenentzündungen. Blütengemüse, wie Artischocken, Brokkoli, Karfiol oder Romanesko haben in der Küche Vorrang. Mein Tipp: Backen Sie Karfiol gemeinsam mit Zwiebeln und Oliven im Rohr.

Sa. 19. September, Waage

Tägliche Gymnastikübungen für die Wirbelsäule sowie für Hüfte und Becken können Kreuzschmerzen wirksam vorbeugen. Sehr zu empfehlen sind überdies regelmäßige Gleichgewichtsübungen, vor allem bei älteren Menschen verringern sie die Gefahr, zu stürzen. Alle Fette können nun gut verwertet werden, kaltgepresste Bio- Öle enthalten sehr wichtige Vitalstoffe.

So. 20. September, Skorpion

Ideal für Wassergymnastik und Wassersport. Heilmittel sind im zunehmenden Mond effizienter, nun vor allem jene, die auf die Geschlechtsorgane Einfluss nehmen, wie Kräuter und Sitzbäder bei Unterleibsbeschwerden sowie für die Prostataprophylaxe. Zeit für raffinierte Erotik, der Skorpion steht für Seele und Sinnlichkeit. Alle Pflanzen gut gießen.

Mo. 21. September, Skorpion

Wenn sie ein kleines Fleckchen Wiese vor der Tür haben, können sie durch regelmäßiges Tautreten viel für Ihr Wohlbefinden tun. Kneipp´sche Güsse sind jetzt effizienter. Nicht günstig zum Haare zu waschen, sie werden struppig. Kinder sind jetzt sehr anhänglich, depressive Stimmungen treten öfter auf. Schlecht zum Einlagern, Rasen mähen und Blumen gießen.

Di. 22. September, Schütze

Kraftübungen mit Hanteln oder dem dehnbaren Theraband, dem einfachsten Sportgerät, sind besonders effizient. Eiweiß wird gut verwertet, es ist jedoch nicht nur im Fleisch sondern auch in Fischen oder Hülsenfrüchten reichlich enthalten. Obst und Früchte ernten zum Sofortverzehr, sie sind schmackhaft aber nicht haltbar. Gute Zeit zum Backen und Bügeln.

Mi. 23. September, Schütze

Die Mondkräfte richten sich auf Oberschenkel und Venen, ideal für sportliche Aktivitäten und Muskelaufbau. Dies ist bis ins hohe Alter möglich und zunehmend wichtig. Hochwertiges Eiweiß, heimischer Fisch, Fleisch vom Biobauer sowie Obst und Fruchtgemüse sind für die Mahlzeit ideal. Gut für die Weinlese und die Ernte von Obst, vor allem zur Saftgewinnung.

Do. 24. September, Steinbock

Bürstenmassagen der Oberschenkel sowie Laufen und Radfahren lautet die Empfehlung. Untrainierte könnten allerdings schneller einen Muskelkater bekommen. Mein Menütipp: Kürbissuppe oder Kürbisstücke gebraten, gemischt mit anderem Gemüse zu Nudeln oder Reis. Man kann Sauerkraut einschneiden, Holz spalten und das Fell der Haustiere pflegen.

Fr. 25. September, Steinbock

Wirbelsäulen - Gymnastik und Dehnungsübungen sind zu empfehlen. Der Mond wirkt auf Knie, Knochen und die Haut. Vorteilhaft für Maniküre und Hautpflege, für Kompressen, Cremen und heilende Bäder. Für den Mittagstisch eignen sich in erster Linie Wurzelgemüse, als Beilage oder Hauptgericht und als Vorspeise Rohkost von Roten Rüben und Karotten.

Sa. 26. Sept., Wassermann

Gönnen Sie sich ein Ölbad, oder eine kräftigende Massage. Salben und Arzneien werden gut aufgenommen. Desgleichen hochwertige, kalt gepresste Öle mit den wertvollen Omega 3 -Fettsäuren, sie beugen Herzerkrankungen vor und wirken regulierend auf den Blutdruck. Zum Menü sollten Brokkoli serviert werden, seine Inhaltsstoffe wirken vorbeugend gegen Krebs.

So. 27. Sept., Wassermann

Die Mondkraft konzentriert sich auf Unterschenkel und Venen. Ideal für eine Wanderung oder einen Sonntagsspaziergang. Langes Stehen sollten Sie vermeiden, so Sie Probleme mit Krampfadern haben. Die Tendenz zu Venenentzündungen ist erhöht. Blütengemüse haben nun Vorrang. Versuchen Sie einmal Spaghetti mit Artischocken oder Tagliatelle mit Brokkoli.

Mo. 28. September, Wassermann

Regelmäßiges Laufen kann Venenbeschwerden und Krampfadern vorbeugen. Venensalben sind jetzt sehr effizient, desgleichen Massagen und Stretching. Das Gebäck wird sehr locker und flaumig. Ideal für die Gewinnung von Honig. Kreative Arbeiten die Feingefühl erfordern, gelingen gut. Am Abend erreicht der Mond die Fische, sie richten ihre Kraft auf die Füße.

Di. 29. September, Fische

Wohltuendes, wie ein Fußbad oder eine Fußmassage, ist besonders angenehm. Hüten Sie sich vor extremem Belastungen der Sprunggelenke. Alkohol und Nikotin sind nun schädlicher als sonst. Entspannung im Wasser, Schwimmen oder diverse Bäder sind besonders zu empfehlen. Heute gesammelte Kräuter entfalten stärkere Wirkung. Zimmerpflanzen ausgiebig gießen.

Mi. 30. September, Fische

Die Suchtgefahr ist größer, alles Schädliche wie Alkohol oder Nikotin oder Drogen wirkt sich noch ungünstiger aus. Fußreflexzonenmassagen, Wassersport, Bewegung oder Gymnastik im Wasser sind angesagt. Feuchtigkeitsspendende Cremen wirken optimal. Getreide, Nudel, Reis, Kartoffel und Blattgemüse aus biologischer Herkunft gehören auf den Tisch. Blumen gießen!