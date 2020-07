Endlich wieder großes Kino: Nach 20wöchiger Schließung erwartet die Kinofans nächsten Mittwoch, den 5. August, ein Aktionspreis von nur drei Euro pro Ticket und viele neue Filmhighlights.

OÖ. Nach Jahrzehnten der durchgehenden Öffnung mussten die insgesamt sieben Star Movie Kinobetriebe der Familie Obermayr Mitte März coronabedingt vorübergehend den Betrieb einstellen. Eine in der Unternehmensgeschichte noch nie dagewesene Schließungsphase von über 20 Wochen folgte. Nun ist Star Movie zurück: Mit vielen neuen Filmstarts und einer einmaligen Preisaktion am 5. August, dem Tag der Wiedereröffnung.

Star Movie Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr: „Viele unserer Gäste – und wir selbst – sind seit Monaten unfreiwillig auf Kinoentzug. Großes Kino bei Star Movie ist Erlebnis mit Riesenleinwänden und weltbestem Sound. Man trifft Freunde, oder verabredet sich mit der Familie zu einem schönen Nachmittag oder Abend außer Haus. All das kann das erlebnisarme TV oder Streaming auf der Wohnzimmercouch einfach nicht bieten. Deshalb freuen wir uns sehr, dass nun endlich wieder viele neue Kinostarts für Leben in unseren Häusern sorgen und wir das machen dürfen, was wir am besten können: First Class Kino.“

Neue Filme und Preisaktion zur Wiedereröffnung

Am „Welcome Back Tag“ am Mittwoch, dem 5. August kostet jedes Kinoticket nur 3 Euro. Das Kinoprogramm reicht dabei von neuen Abenteuern der „Paw Patrol“ und des süßen Animationshits „Scooby!“ für die Kids, über die Weltbestsellerverfilmung von „The Secret“ mit Katie Holmes bis hin zu Oscar-Preisträger Russel Crowe in dem Actionthriller „Unhinged: Außer Kontrolle“.

Abstandsregeln im Kinosaal automatisch

Neben dem Spaß und dem großen Kinoerlebnis steht bei Star Movie auch die Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste an erster Stelle. Die Abstandsregel im Kinosaal wird automatisch vom System umgesetzt, sodass zwischen gemeinsam kommenden Besuchern jeweils über einen Meter Abstand seitlich freigelassen wird. Das Händewaschen mit Seife oder Desinfizieren ist jederzeit möglich und die Gäste werden gebeten außerhalb der Kinosäle einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Zudem wird die Luft im Kinosaal durch modernste Lüftungsanlagen durchschnittlich alle 15 Minuten vollständig ausgetauscht und im Sommer angenehm klimatisiert.

Hans-Peter Obermayr: „Wenn wir alle die wesentlichen Maßnahmen in unseren Alltag integrieren, steht einem großen und angenehmen Kinoerlebnis bei Star Movie nichts im Wege. Wir blicken sehr positiv in die Zukunft.“

Das aktuelle Kinoprogramm für die Star Movie Wiedereröffnung mit allen Filmen und Beginnzeiten ist bereits online und buchbar auf starmovie.at