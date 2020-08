Am letzten Ferienwochenende von 11. bis 13. September laden Oberösterreichs Museen zu einem Spezialprogramm für Familien ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Workshops, Handwerksvorführungen und Sonderführungen.

OÖ. Oberösterreichs Museen bieten das ganze Jahr über ein vielfältiges Ausstellungsprogramm an. Am letzten Ferienwochenende von 11. bis 13. September laden die Museen zu einem Spezialprogramm für Familien ein. Dabei haben alle auf der OÖ Familienkarte eingetragenen Kinder freien Eintritt. Eltern bezahlen den ermäßigten Eintritt.

"Kulturelle Bildung ist ein unverzichtbarer Teil unseres Bildungssystems. Ob ein Kind einmal kulturbegeistert wird, hängt auch vom Verhalten seiner Bezugspersonen ab", meint jetzt Landeshauptmann-Stellvertreter und Familienlandesrat Manfred Haimbuchner (FPÖ).

Er lädt zum Aktionswochenende ein, das beispielsweise Workshops, Handwerksvorführungen, Sonderführungen und Rallyes beinhaltet. Familien können dabei Neues entdecken, gemeinsam werken oder erworbenes Wissen spielerisch überprüfen. Hinterglasmalen in Sandl, eine Schatzsuche in Kremsmünster und das Eintauchen in die Rolle eines Apothekers sind nur einige wenige Aktionen.

Teilnehmende Museen

Adalbert-Stifter-Museum und Heimathaus Schwarzenberg am Böhmerwald

Kirchenberg 8, 4164 Schwarzenberg am Böhmerwald

Freitag, 11. bis Sonntag, 13. September

Zu Tagen der offenen Tür mit kostenloser Audio-Guide-Führung wird herzlich eingeladen. Bitte beachten: Eine telefonische Voranmeldung (07280/25 515) ist erforderlich.

Apothekenmuseum Mauthausen

Schloss Pragstein, 4310 Mauthausen

Freitag, 11. September, 9.00 – 12.00 Uhr, Workshop um 11.00 Uhr Apothekenmuseum erleben: Bei einer Sonderführung erfährt man Wissenswertes über die Geschichte der Landapotheken und man kann beim anschließenden Workshop in die Rolle des Apothekers schlüpfen

Archiv- und Heimatmuseum Timelkam

Linzerstraße 25, 4850 Timelkam

Freitag, 11. bis Sonntag, 13. September, jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr

Museumsbesuch bei freiem Eintritt mit Museumsquiz: Wer es nach dem Rundgang schafft, zehn Fragen zu beantworten, erhält eine kleine Belohnung.

DARINGER Kunstmuseum Aspach

Markplatz 9, 5252 Aspach

Samstag, 12. und Sonntag, 13. September, jeweils um 15.00 Uhr

Im DARINGER Kunstmuseum Aspach wird bei Familienführungen Kunst verständlich präsentiert. Ein "MuseumsMitMachBuch" für Volksschüler und ein Museumheft für 10- bis 14-Jährige führen die Schüler an das Thema "Bildhauerei" heran. Auch das Berühren und Fotografieren der Skulpturen ist erlaubt.

Furthmühle Pram

Marktstraße 26, 4742 Pram

Sonntag, 13. September, 13.00 bis 17.00 Uhr

Zum Familientag lädt die Furthmühle Pram: mit Workshops "Vom Korn zum Brot", Holzwerkstatt, "Mühlbach erleben" – eine Wanderung zum Fischaufstieg und zu den Biberspuren, Zeltenbacken für Groß und Klein

Hinterglasmuseum Sandl

Sandl 17, 4251 Sandl,

Freitag, 11. September, ab 9:00 Uhr

Hinterglasmalen für Familien: Bei diesem Workshop wird gezeigt, wie man eigene Ideen und Entwürfe hinter das Glas bringen kann. Bei einer Museumsführung erfährt man Wissenswertes über die Geschichte der Hinterglasmalerei. Unkostenbeitrag für die Malerei: 4 Euro pro Person. Bitte beachten: Es wird um Voranmeldung beim Gemeindeamt (gemeinde@sandl.ooe.gv.at, 07944/8255-0) ersucht.

Lindermayrschmiede

Weinmeisterstraße 6, 4582 Spital am Pyhrn

Sonntag, 13. September, 9.00 bis 12.00 Uhr

Das Schmiedehandwerk – macht mit uns eine Reise in die Vergangenheit! Die Lindermayrschmiede lädt Familien zu einer Führung durch die Ausstellung und zum Schauschmieden ein. –

Mühlkreisbahnmuseum

Bahnhofstraße 54, 4150 Rohrbach-Berg

Sonntag, 13. September, 10.00 bis 17.00 Uhr Tag der offenen Tür im Mühlkreisbahnmuseum: Bei einer Führung lernt ihr das Bahnhofsgelände kennen: historische Dampflok „Aigen“, Waggons und Signalanlagen, Fahrkarten selbst drucken, Weichen stellen und Draisine fahren, Filmvorführung und Quiz für große und kleine Besucher

Museum Arbeitswelt Steyr

Wehrgraben 7, 4400 Steyr

Freitag, 11. September, 14.00 Uhr Kinderwagenführung: Diese Sonderführung ermöglicht es, sich mit Kleinkind durch die Ausstellung "Arbeit ist unsichtbar" zu bewegen. Inhalte der Ausstellung werden auch anhand der Unsichtbarkeit von Elternarbeit gemeinsam diskutiert.

Samstag, 12. September, 14.00 Uhr Rätselreise Arbeitswelt – Dem Betriebsgeheimnis auf der Spur: Detektivisch wird die preisgekrönte Ausstellung "Arbeit ist unsichtbar" erkundet. Es gilt versteckte Dinge zu finden, zu kombinieren, kreativ zu sein und vor allem zusammenzuarbeiten, um alle Rätsel zu lösen und das Lösungswort zu knacken.

Museum in der Schule und Radiomuseum

Schulstraße 3, 4775 Taufkirchen/Pram

Sonntag, 13. September, 14.00 Uhr Sonderführung für Familien

Museumsdorf Trattenbach – Im Tal der Feitelmacher

Hammerstraße 2 a, 4553 Trattenbach

Freitag, 11. September 2020, 9.00 bis 16.00 Uhr – Vorführung jeweils um 11.00 und 14.00 Uhr

Samstag, 12. September 2020, 9.00 bis 16.00 Uhr – Vorführung jeweils um 11.00 und 14.00 Uhr Museumswochenende für Familien im Museumsdorf Trattenbach: Wandern entlang des Themenwegs, dem Schmied beim "Breiten" der Klingen über die Schulter schauen, sich selbst einen Feitel zusammenbauen. Bitte beachten: Eine Voranmeldung (info@tal-der-feitelmacher.at, 07256/7376) bis Donnerstag, 10. September 2020, ist erforderlich.

Stadtmuseum Schärding

Schlossgasse 10, 4780 Schärding

Samstag, 12. und Sonntag, 13. September, jeweils um 10:00, 14:00 und 16:00 Uhr (Dauer ca. 45 Minuten)

Familien sind herzlich eingeladen, bei freiem Eintritt an Familienführungen durch das Stadtmuseum Schärding teilzunehmen.

Stadtmuseum Wels – Burg

Burggasse 13, 4600 Wels

Samstag, 12. September und Sonntag, 13. September, jeweils 14.30 bis 15.30 Uhr Workshop: Einkaufen wie zu Urgroßmutters Zeiten: Bei einer speziellen Präsentation des Kolonialwarenladens in der Burg Wels werden verschiedene exotische Produkte präsentiert und erklärt, aus welchem Land sie stammen und wofür sie verwendet wurden. Auch geht es um die Fragen: Wie lange dauerte der Transport der Waren? Und: Wer konnte sich diese exotischen Produkte leisten?

Stadtmuseum Wels – Minoriten

Minoritenplatz 4, 4600 Wels

Samstag, 12. September, 14.00 bis 17.00 Uhr, Sonntag, 13. September, 10.00 bis 16.00 Uhr

Bewerbung für das römische Bürgerrecht: Mit dem erfolgreichen Beantworten eines kleinen Fragebogens, der durch die Ausstellung führt, erwirbt man das römische Bürgerrecht und erhält als Anerkennung ein "diploma".

Stift St. Florian

Stiftstraße 1, 4490 St. Florian

Samstag, 12. September, 15.00 Uhr, Treffpunkt: Florianer Stiftsladen (Pforte)Neugierdsnasen-Tour: Kleine Neugierdsnasen (ab 5 Jahren) und ihre Familien ergründen uralte Geheimnisse im Stift St. Florian und gehen auf Entdeckungstour durch die Jahrhunderte.

Stift Kremsmünster

Stift 1, 4550 Kremsmünster

Freitag, 11. bis Sonntag, 13. September, jeweils 14.00 bis 16.00 Uhr, Treffpunkt und Ausgangspunkt aller Angebote: Klosterladen

Von Elefanten, Fischen und Höhlenbären – Schatzsuche im Stift Kremsmünster: Hinter den Jahrhunderten alten Mauern des Stiftes verbergen sich zahlreiche spannende Gegenstände, die oft auf kuriose Weise in die Sammlungen des Klosters gekommen sind. Bei unterschiedlichen Touren könnt ihr, wie bei einer Schatzsuche, den Geschichten auf den Grund gehen.

Viechtauer Heimathaus

Kappelenweg 5, 4814 Neukirchen

Samstag, 12. September 2020, 14.00 bis 17.00 Uhr

Das Viechtauer Heimathaus lädt zum musikalischen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, Getränken und Brötchen. Vogelschnitzer zeigen ihr Können und der neue Ausstellungsbereich "Die Entstehung einer Goldhaube" wird präsentiert.