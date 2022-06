Die Frage "Geht's auch ohne Steuerberater, Herr Finanzminister?", haben wir Anfang Mai im Kommentar an Magnus Brunner gestellt. Damals deckte ein BezirksRundSchau-Exklusivbericht auf, dass Einkünfte aus dem Einspeisen von Sonnenstrom ins Netz steuerpflichtig sind, wenn sie über der 730-Euro-Freigrenze in der Arbeitnehmerveranlagung liegen – was so gut wie niemandem bewusst war.

Die Berechnung, ob eine Steuerpflicht vorliegt und wie hoch diese ausfällt, hätte private Photovoltaikbetreiber überfordert – und der daraus folgende Ansturm auch die heimischen Steuerberater. Jetzt liegt eine "Antwort" des Finanzministers auf den BezirksRundSchau-Artikel vor – in Form eines Gesetzes, das bereits Mitte Juli in Kraft treten soll. Kern der einfach gehaltenen Neuregelung: Wer als privater Photovoltaikbetreiber nicht mehr als 12.500 Kilowattstunden Überschuss ins Netz einspeist, bleibt steuerfrei.

Stolperstein am Pfad zur Energiewende weg

Damit ist ein Stolperstein am Pfad zur Energiewende aus dem Weg geräumt. Für diese schnelle Reaktion gebührt der oft kritisierten Bundesregierung – in diesem Fall dem Finanzministerium – Respekt. Das rasche Handeln dürfte aber auch dem Umstand geschuldet sein, dass sich Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner bei seinem Parteikollegen Brunner nach dem BezirksRundSchau-Exklusivbericht energisch für eine Photovoltaikbetreiber-freundliche Regelung eingesetzt hat.

Steuerpflicht fürs Einspeisen fällt nach BezirksRundSchau-Bericht