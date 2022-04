„Wie im Himmel“ – vor ein paar Jahren war mit diesem Titel ein Kinofilm über einen schwedischen Kirchenchor sehr erfolgreich. Dieser Chor wird durch einen Star-Dirigenten mittels unkonventioneller Methoden in ungeahnte Höhen geführt. Die Chormitglieder sehen in der Musik die Möglichkeit, Talent zu entfalten und gleichzeitig die Enge des Alltags zu überwinden – so müsse sich der Himmel anfühlen. Der Film hat unzählige Menschen berührt weil er offenkundig Sehnsüchte angesprochen hat.

Den Himmel spüren – wer möchte das nicht? Zu Ostern ist dieser Wunsch vielleicht noch präsenter als zu anderen Zeiten im Jahr. Zugrunde liegt die christliche Botschaft, dass Jesus vom Tod auferweckt wurde. Nachdem er zuvor verleumdet, unschuldig angeklagt, gefoltert und am Kreuz wie ein Verbrecher starb. Zugrunde liegt die Botschaft, dass Gott dieses Ende Jesu nicht zum Schlusspunkt erklärte, sondern die Geschichte weiterschrieb. Das Leben siegt über den Tod.

Bleibt der Himmel auf Erden eine Illusion?

Diese Erfahrung haben wir Menschen bitter notwendig. Die vergangenen beiden Jahre waren geprägt von der Pandemie. Rücksichtnahme und Sorge um die Gesundheit dominierten genauso wie so manches Unverständnis und die Sehnsucht nach einem „normalen“ Alltag. Das Thema ist durch den Krieg in der Ukraine in den Hintergrund getreten. Entsetzt sehen wir die Bilder von zerstörten Städten und hören vom Leid der Bevölkerung. Angesichts der zahlreichen Krisen greift eine gewisse Ohnmacht um sich. Bleibt der Himmel auf Erden eine Illusion?

Osterbotschaft von Bischof Manfred Scheuer: "Der Himmel auf Erden, er beginnt da, wo es Menschen gibt, die bereit sind erste Schritte der Versöhnung zu setzen."

Hoffnung nicht nehmen lassen

Eine Illusion bleibt er, wenn man sich der Osterbotschaft komplett verschließt. Der Himmel auf Erden, er beginnt da, wo es Menschen gibt, die bereit sind erste Schritte der Versöhnung zu setzen. Der Himmel auf Erden beginnt da, wo es Menschen gibt, die sich um Vertriebene und Flüchtlinge kümmern, die vom Krieg traumatisiert wurden. Der Himmel auf Erden beginnt da, wo Menschen einander Mut machen und zueinander in Worten oder Gesten sagen: „Wie gut, dass du da bist.“ Es gibt zwar keine Garantie auf den je persönlichen Himmel auf Erden. Die Botschaft von Ostern macht aber die Hoffnung plausibel, dass das Leben und nicht der Tod, dass der Frieden und nicht der Hass das letzte Wort haben. Diese Hoffnung dürfen wir uns nicht nehmen lassen!



Ihr Bischof Manfred Scheuer