Ab Herbst sollen Impftermine in Arztpraxen auch online gebucht werden können.

OÖ. Um die Durchführung der Covid-19-Auffrischungsimpfungen im Herbst noch effizienter zu gestalten, will das Land OÖ in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer für OÖ unter corona.ooe.gv.at eine bequeme Möglichkeit zur Online-Terminbuchung für die Auffrischungsimpfung bei teilnehmenden Hausärztinnen und Hausärzten schaffen. Dies soll heute in der Sitzung der Oö. Landesregierung beschlossen werden. „Die Verlagerung des Impfgeschehens in die Arztpraxen entspricht den Wünschen der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Das hat eine IMAS-Befragung zu Jahresbeginn ganz klar gezeigt. Diesem Anspruch der Bevölkerung kommen wir sehr gerne nach“, sagt Gesundheitsreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP).

Gut für Ärzte und Bürger

In der Vergangenheit stellte insbesondere die Verwaltung der Impftermine für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte eine große Herausforderung dar, da die Terminanmeldung telefonisch organisiert werden musste und daher personelle Ressourcen gebunden hat. „Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte beteiligen sich gerne erneut an den Impfaktionen im Herbst 2022 und wollen diese auch wieder in ihren Ordinationen durchführen. Die im Herbst verfügbare Software-Lösung unterstützt unsere Ärztinnen und Ärzte bei der Terminverwaltung und die Bürgerinnen und Bürger bei der Terminbuchung“, so Peter Niedermoser, der Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich.