OÖ. Das Land OÖ bestätigte in einer Presseaussendung am Donnerstagabend eine erste Corona-Infektion in Oberösterreich. Bei einem Patienten aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wurde das Corona-Virus nachgewiesen. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) und Landessanitätsdirektor Georg Palmisano werden am 6. März, 10.30 Uhr, in einer Pressekonferenz weitere Details zu dem Fall bekennt geben – und die Öffentlichkeit über das weitere Vorgehen sowie die aktuelle Lage in Oberösterreich informieren.

Es ist derzeit noch unklar, ob sich der Patient in einem Krankenhaus oder in privater Quarantäne befindnet. Alle Details zu den Umständen und mit wem der Infizierte Kontakt hatte, sollen am Freitagvormittag bekannt gegeben werden.

Weitere Details folgen, sobald sie eintreffen.