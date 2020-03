Das Land OÖ bestätigte in einer Presseaussendung am Abend des 5. März eine erste Corona-Infektion in Oberösterreich. Bei einem Patienten aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wurde das Corona-Virus nachgewiesen. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) und Landessanitätsdirektor Georg Palmisano sowie Thomas Märzinger (Rotes Kreuz) und der Arzt Rainer Gattringer (Klinikum Wels Grieskirchen) gaben am 6. März 2020 erste Details bekannt. Update (siehe unten): Mittlerweile ist die Zahl der positiv getesteten Corona-Patienten auf dreizehn angestiegen.

OÖ. Bei dem ersten Infizierten handelt es sich um einen Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Der Betroffene war bis 29. Februar mit einer Busreise in Südtirol unterwegs und wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Das Umfeld des Mannes wird aktuell genau geprüft, um zu sehen, ob er jemanden angesteckt hat. Er befindet sich zu Hause in Quarantäne und wird medizinisch betreut.

Fünf enge Kontakte

Konkret seien derzeit fünf enge Kontaktpersonen in „behördlicher Absonderung“, also in Quarantäne, wie Landessanitätsdirektor Palmisano erklärt. Einer davon zeige Symptome – eine Diagnose sei noch nicht verfügbar. Der Patient selbst erhielt die Diagnose nach einem Besuch in einer Arztpraxis in Linz – Kontakte in der Praxis wurden vermieden, so Palmisano. Er sei stabil, eine Verschlechterung sei also seit der Diagnose nicht eingetreten. Die betroffene Ordination ist nun für 14 Tage gesperrt.

150 Anrufe täglich

Bei der Gesundheitsberatung unter der Nummer 1450 würden derzeit täglich etwa 150 Anrufe mit Corona-Bezug eingehen, so Thomas Märzinger Landesgeschäftsleiter-Stellvertreter beim Roten Kreuz. Weiterhin, so die allgemeine Empfehlung, sollen Menschen mit Verdacht auf eine Corona-Erkrankung keine Arztpraxis oder Ambulanz aufsuchen, sondern zuhause bleiben und 1450 wählen. „Das Roten Kreuz steht für Krankentransporte zur Verfügung“, versichert Märzinger.

UPDATE (9.3.2020, 21:00): Drei weiter Erkrankungen

Via Presseaussendung gibt das Land OÖ am Montagabend drei weitere Corona-Infektionen bekannt. Neu hinzugekommen seien jeweils ein Patient aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung (Alberndorf), aus dem Bezirk Perg und aus Wels. Weitere Details über die neu erkrankten Patienten seien bis morgen zu erwarten. Insgesamt würden sich derzeit zwei Patienten mit Corona-Infektionen in oberösterreichischen Krankenhäusern befinden, einer im Kepler Universitätsklinikum in Linz und einer im LKH Steyr.

UPDATE (9.3.2020, 16:45): Eine weitere bestätigte Infektion

Am Montag, 9. März, wurde eine weitere Infektion mit dem Corona-Virus in Oberösterreich bestätigt: Es handelt sich um einen LKW-Fahrer aus Baden-Württemberg, der bereits in Deutschland Kontakt zu einem infizierten Patienten hatte. Nach seiner Ankunft in Oberösterreich zeigte er entsprechende Symptome. Er wurde mit einem Infektionstransport in das Landeskrankenhaus Steyr gebracht, wo er seither isoliert behandelt wird. Nach aktuellen Informationen verläuft die Erkrankung mild. Die Kontaktpersonensuche wurde umgehend aufgenommen.

UPDATE (8.3.2020): Erste Infektion außerhalb der Südtirol-Reisegruppe



Am Abend des 8. März wurden zwei weiter Infektionen mit dem Corona-Virus bekannt: Bei einer Erkrankten handle es sich um eine Linzerin, die ebenfalls Teil jener Reisegruppe wie auch die anderen bisher infizierten Personen war. Der zweite nun bestätigte Fall komme aus Thalheim bei Wels. Der Mann stamme aus dem Umfeld eines Erkrankten, der sich im Reisebus angesteckt haben dürfte. Wie auch die anderen befänden sich die neu erkrankten Patienten in häuslicher Betreuung. In beiden Fällen sei die Ermittlung der möglichen Kontaktpersonen aufgenommen worden. Damit haben sich bisher insgesamt neun Menschen in Oberösterreich mit dem Corona-Virus infiziert.

UPDATE (7.3.2020): Drei weitere Infektionen

Mit Stand 7. März, 19.30 Uhr, gibt es drei weitere bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus in Oberösterreich. Die drei Erkrankten waren Mitreisende im selben Reisebus nach Südtirol wie die bereits bestätigten Fälle. Eine Patientin stammt aus Linz, zwei Patienten stammen aus dem Bezirk Wels-Land (Gunskirchen) und aus Urfahr-Umgebung (Altenberg). Auch sie befinden sich derzeit bis auf weiteres in häuslicher Pflege.

UPDATE (6.3.2020): Drei weitere Fälle



Drei weitere Personen in Oberösterreich haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Das gaben Gesundheitsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander und Landessanitätsdirektor Georg Palmisano am Abend des 6. März bekannt. Die drei Personen gehörten derselben Reisegruppe an, der auch jener Patient aus Urfahr-Umgebung angehörte.

Erkrankte aus Leonding

Bei den Erkrankten handle es sich um einen Mann und ein Ehepaar. Alle drei stammen aus Leonding. Nach derzeitigen Informationen verbleiben die drei in häuslicher Absonderung. Sollte sich am Gesundheitszustand eine Änderung ergeben, entscheiden die behandelnden Ärzte, ob eine Krankenhausaufnahme notwendig ist.

