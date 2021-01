Tag der scharfen Gerichte. Diesen kuriosen Feiertag sollten sich Liebhaber der scharfen Küche im Kalender vermerken. Am 16. Jänner ist es soweit, der International Hot & Spicy Food Day gibt Anlass, feurig scharfe Chilischoten in schmackhaften Gerichten zu verarbeiten. Mexiko zählt zu den schärfsten Küchen der Welt aber auch Indien, Thailand, China und einige afrikanische Länder bieten Gerichte, die so manche/n Europäerin/Europäer ins Schwitzen bringen. Bei meinem feurig scharfen Rezept handelt es sich zum gegebenen Anlass um eine Scharfe Mexikanische Reispfanne mit gebackenen Süßkartoffeln. Für alle, die es nicht ganz so scharf mögen, können die Chilis natürlich einfach weggelassen werden.

Zutaten (ca. 4 Portionen)



1 Zwiebel

3 Knoblauchzehen

1-2 Chilis

1 Paprika, rot

3 TL Paprikapulver

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

400 ml Tomaten passiert

ca. 450 ml Wasser

300 g Naturreis (alternativ Langkornreis)

1 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

1 Dose/Glas Mais

1 Dose schwarze Bohnen

zum Garnieren: Frühlingszwiebeln, Limetten, frische Korianderblätter

Gebackene Süßkartoffeln

2 Süßkartoffeln

1 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen

1 Chilischote

2 TL Paprikapulver

2 TL Kreuzkümmel, gemahlen

1 TL Salz, Pfeffer

Saft von ½ Limette

Zubereitung:



Wird Naturreis verwendet, diesen zuerst ca. 15 Minuten in Wasser einweichen, das verkürzt die Kochzeit. Für die Süßkartoffeln, diese schälen und in grobe Würfel schneiden und mit Öl, gehackter Chilischote, gehackten Knoblauchzehen, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer sowie den Saft von einer halben Limette vermengen. Backofen auf 200° C Ober- und Unterhitze vorheizen und die Süßkartoffeln goldbraun backen. In der Zwischenzeit die Reispfanne zubereiten. Dafür die Zwiebel schälen und klein würfelig schneiden. Knoblauchzehen und Chili klein hacken und die Paprikaschote in Würfel schneiden. In einem (beschichteten) Topf 1 EL Olivenölerhitzen und die Zwiebelwürfel hellbraun anschwitzen. Knoblauch, Chili, Paprikawürfel sowie Paprikapulver und Kreuzkümmel zugeben und ca. 2 Minuten mit braten. Anschließend den Reis, die passierten Tomaten, Wasser, Salz und Pfeffer zugeben und zugedeckt bei reduzierter Hitze ca. 25-30 Minuten leicht köcheln lassen, bis der Reis die Flüssigkeit aufgenommen hat und weich bzw. bissfest ist. Dabei immer wieder umrühren, damit nichts anbrennt, gegebenenfalls muss je nach Reissorte noch etwas Wasser zugegeben werden. Zum Schluss noch die abgetropften und abgespülten Bohnen und den Mais zugeben und noch ca. 5 Minuten mit köcheln. Die gebackenen Süßkartoffeln dürften nach ca. 20 Minuten fertig sein – diese gegebenenfalls im Ofen noch warmhalten, bis der Reis fertig ist. Den Reis abschmecken und mit den gebackenen Süßkartoffeln sowie nach Belieben mit Korianderblättern, Limettenscheiben und Frühlingszwiebeln garnieren.

Dauer: ca. 50 Minuten

Tipp: Wer mag, kann auch noch etwas geriebenen Käse über das Gericht streuen und/oder mit Avocado servieren.

Weitere (scharfe) internationale Rezepte findet ihr auf dem Blog von veatality.