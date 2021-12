Mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und regelmäßigen Sporteinheiten verzeiht der Körper gelegentliche herzhafte Schmankerl. Zwei Expertinnen vom Ordensklinikum Linz geben Tipps, wie man in der Zeit zwischen Silvester und Weihnachten – und nicht zwischen Weihnachten und Silvester – fit und gesund bleibt.

OÖ. „In der Weihnachtszeit alles zu essen und danach die Ernährung umzustellen, funktioniert nicht“, weiß Irene Wurm, Diätologin am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern.

Ihre Kollegin Carina Hofer stimmt ihr zu:

„Hier denke ich an die alte Weisheit: Es ist nicht wesentlich, wie man sich von Weihnachten bis Silvester ernährt, sondern wie man sich von Silvester bis Weihnachten ernährt.“

Verfolgt man über das ganze Jahr hinweg einen gesunden und ausgewogenen Lebens- und Ernährungsstil, ist eine süße Weihnachtszeit leichter für den Körper zu bewältigen. Die Diätologinnen vom Ordensklinikum haben Tipps, wie man diese Grundlage schafft.

Zwischenmahlzeiten vermeiden

Es empfiehlt sich drei Hauptmahlzeiten zu bestimmen und auf Zwischen-Snacks weitest gehend zu verzichten. Der Blutzuckerspiegel soll im besten Fall etwa drei Hochs aufweisen und nicht kontinuierlich ausschlagen.

„Wenn ein üppiges, großes Essen bevorsteht, ist es ratsam die anderen Mahlzeiten etwas kleiner zu halten“, rät die Expertin Irene Wurm.

Frisches Obst und Gemüse als Vitaminkick

Die Diätologinnen empfehlen zudem bei der Ernährung einen klaren Gemüseschwerpunkt zu setzen. Als Jahresvorsatz für 2022 könnte man den Gemüseanteil bei selbstgekochten Speisen erhöhen. Der Tagesbedarf bei einem Erwachsenen liegt täglich bei mindestens drei Portionen Gemüse und maximal zwei Portionen Obst.

Sportliche Betätigung für Körper und Geist

„Gerade in herausfordernden Zeiten ist die geistige Fitness ebenso wichtig wie die körperliche“, raten die Expertinnen. Regelmäßiger Sport ist ein optimaler Stresspuffer und bringt noch dazu die innere Balance ins Gleichgewicht. Dabei sollte man jedoch beachten, dass Spazieren nicht gleich Sport ist. Denn langsames Gehen zählt zu den Alltagsbewegungen. „Der optimale Sport zu einer ausgewogenen Ernährung ist eine Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining. Dies hat nachhaltigen Einfluss und ist eine Langzeit-Maßnahme um auf das Wunschgewicht hinzuarbeiten“, ergänzt Carina Hofer.

Abnehmen nach den Feiertagen

Will man nach den Feiertagen eine Gewichtsreduktion erreichen oder dauerhaft etwas für die Gesundheit tun, sollte man die Ernährung Schritt für Schritt umstellen – am besten in Begleitung von Experten. Die Diätologinnen am Ordensklinikum Linz begleiten stationäre Patienten des Hauses. Für allgemeine Ernährungsberatung gibt es ein großes Angebot an freiberuflichen Diätologen.