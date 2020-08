Das Ordensklinikum Linz blickt jetzt seit neun Jahren auf Erfahrungen mit Immuntherapien beim schwarzen Hautkrebs zurück. Während zu Beginn noch geforscht wurde, ist die Methode mittlerweile Standardbehandlung bei Melanomen.

OÖ. Die Dermatologische Abteilung am Ordensklinikum Linz Elisabethinen hat jetzt seit neun Jahren Erfahrungen mit Immuntherapie beim schwarzen Hautkrebs. Neue Erkenntnisse zeigen nun, dass die Therapie auch bei weißem Hautkrebs und anderen Hauttumoren angewendet werden kann.

„Die Erkenntnis, dass diese Methode die Überlebenschancen der betroffenen Patienten mit Hautkrebs verlängert, war ein Meilenstein in der Krebsforschung. Die davor angewandte Chemotherapie bei Hautkrebs hat bei den Patienten lediglich die Lebensqualität verbessert, aber nicht das Leben verlängert“, schildert Helmut Kehrer.

Er ist Leiter der Dermatoonkologischen Ambulanz am Ordensklinikum Linz Elisabethinen. Dort werden jährlich ungefähr 180 Immuntherapien verabreicht. Der Großteil der Patienten vertrage die Behandlung gut. Darüber hinaus seien Ärzte laut Kehrer mit Nebenwirkungen wie Müdigkeit und Entzündungen vertraut.

Erfolgreiche Behandlung seltener Hautkrebsformen

Einer der erfolgreich behandelten Patienten ist der 52-jährige Martin Six aus Niederösterreich. Die Diagnose lautete Melanom im Darm mit Verwachsung in den Bauchraum. Kehrer erläutert dazu, dass sich Melanome im Regelfall auf der Haut, ab und zu an den Augen, an Schleimhäuten oder im Gehirn befinden. Im Darm seien sie nur selten angesiedelt, weshalb es eine "Odyssee bis zur Diagnose" war. Six wurden ein Meter Darm und umliegende Verwachsungen entfernt. Anschließend wurde mit einer Immuntherapie begonnen.

„Morgens hab ich etwas länger gebraucht, bis ich auf meinem gewohnten Energielevel war. In meiner Landwirtschaft konnte ich Gott sei Dank weiterarbeiten. Es geht mir gut, ich lebe jetzt bewusster und bin zufriedener“, resümiert der 52-Jährige, der einen Bergbauernhof im Ybbs-Tal bewirtschaftet.

Aufgrund der relativ kurzen Anwendungszeit liegen derzeit noch keine Langzeitergebnisse der Therapie vor. In neuen Studien wird die Immuntherapie nun vorbeugend vor einer Operation bei Hautkrebs eingesetzt. „Somit können mögliche versteckte Metastasen bereits vorab beseitigt werden, im Nachhinein ist keine Therapie mehr notwendig und dem Patienten bleiben lange Behandlungszyklen erspart", sagt Kehrer.